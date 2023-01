Hãy chăm sóc mẹ: Đừng quá khắt khe với mẹ!

Thể loại: Tình cảm gia đình Quốc gia: Hàn Quốc Diễn viên: Kim Young-ok, Kim Young-min, Khởi chiếu: 6/1/2023 24H Review đánh giá: Nội dung: 6/10 Diễn xuất: 7/10

* Lưu ý: Bài viết chứa một phần nội dung phim

Thời điểm cận kề năm mới, ai ai cũng vội vã để chuẩn bị cho một khoảnh khắc duy nhất - về nhà. Sau một năm dài với nhiều biến động, chắc hẳn ai cũng muốn được trở về để tựa vào vai mẹ, nghe cha kể vài chuyện ngày xửa ngày xưa, cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Chính vì thế, một bộ phim về tình cảm gia đình có lẽ là điều phù hợp với nhiều khán giả trong dịp này.

Ra mắt khán giả Việt Nam dịp cận Tết Nguyên đán, “Hãy chăm sóc mẹ" kể về một người con xa nhà, một người mẹ đơn côi và một người lạ bỗng hóa gia đình thân thương. Đây sẽ là một bộ phim khiến chúng ta phải suy ngẫm về tình cảm gia đình, về sự hy sinh của người mẹ dành cho các con... và đồng thời giúp ta hiểu rõ điều gì cần "buông" để “cầm” lại những ấm áp từ gia đình.

Với thông điệp "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng", bộ phim “Hãy chăm sóc mẹ” chắc chắn sẽ là một món quà để chúng ta phải nhìn lại chính mình.

Đừng quá khắt khe với mẹ!

Đây thật sự là câu nói khiến nhiều khán giả bừng tỉnh để nhìn nhận lại chính mình. Bộ phim bắt đầu bằng một ngày thường của người mẹ già Jeong Mal Im (Kim Young-ok đóng) có tính tình bướng bỉnh, hay cáu gắt.

Ở tuổi 85, bà chọn sống độc lập ở một vùng cách xa nơi các con đang sống khoảng 2 giờ đi xe, thường ngày làm bạn với chú cún Haru. Bà cũng thường qua lại với tiệm tóc dưới nhà và khoe về cậu con trai thông minh, hiếu thảo đang sống ở thành phố. Tuy nhiên điều khiến bà luôn đau đáu chính là việc bao giờ vợ chồng anh sẽ sinh đứa con thứ 2, là việc con trai phải hiếu thảo, biết ơn bố mẹ vợ ra sao,…

Dù ngoài miệng luôn mắng mỏ con trai nhưng trong thâm tâm bà luôn mong anh về thăm nhà. Chính vì thế khi nghe con báo tin đến thăm, bà đã dậy đi chợ, nấu món canh kim chi cùng ít thịt bò xào để dành cho con. Bà còn dọn dẹp trên sân thượng, cầu thang và không may bị ngã gãy tay. Vì lo lắng cho mẹ, Park Jong Wook (Kim Young-min đảm nhận) đã đặt một camera quan sát trong nhà đồng thời thuê một người chăm sóc đến để hỗ trợ mẹ.

Tuy nhiên, bà Jeong Mal Im luôn tỏ ra cáu gắt, khó chịu trước sự quan tâm của con trai vì không muốn trở thành gánh nặng của anh. Bà từ chối lên thành phố với các con, từ chối cả việc con trai lo lắng phải liên tục ghé thăm, từ chối luôn những cuộc gọi vì không muốn mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của con. Chính vì thế mâu thuẫn của hai mẹ con ngày càng nhiều.

Có lẽ đây là câu chuyện thường thấy trong các gia đình hiện đại thời nay và nhiều người sẽ thấy mình trong đó. Người trẻ có gánh nặng của người trẻ, người già có nỗi lo của người già và việc không chia sẻ, trò chuyện khiến những mâu thuẫn trở nên căng thẳng hơn. Dù rất quan tâm, lo lắng cho nhau nhưng không tìm được tiếng nói chung do cuộc sống bận rộn, do phải kiếm tiền, do phải lo cho gia đình nhỏ mà đôi khi quên mất bố mẹ đang cô đơn.

Diễn xuất chưa thật sự chạm đến khán giả

Mặc dù có điểm cộng lớn là khai thác chủ đề gia đình, tình cảm mẹ - con gần gũi với cuộc sống nhưng "Hãy chăm sóc mẹ" vẫn có nhiều điểm trừ đáng tiếc. Trong đó phải kể đến nội dung sơ sài, chưa khai thác sâu các nhân vật và mạch phim khá bình lặng, diễn biến nhanh.

Điểm đáng tiếc tiếp theo là bộ phim có nhiều phân đoạn gây xúc động như khi cô giúp việc chăm sóc người mẹ bị bệnh nặng nằm ở viện, khi người con trai nghe tin mẹ ngã cầu thang... nhưng chưa thật sự chạm đến cảm xúc của khán giả. Không ít người cho rằng nhà sản xuất đã bỏ phí những phân cảnh đắt giá, có thể lấy nước mắt của người xem.

Cùng với đó, diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Kim Young-ok - người được mệnh danh là "người bà quốc dân" với 62 năm hoạt động nghệ thuật được kỳ vọng sẽ là điểm sáng của bộ phim. Tuy nhiên có thể nói bà đã làm tròn vai diễn của mình, diễn xuất tự nhiên nhưng không quá xuất sắc như kỳ vọng.

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của nam diễn viên “không tuổi” Kim Young-min, dù đã U60 nhưng vẫn mang vẻ ngoài vô cùng trẻ trung. Anh đảm nhận vai người con trai được nhận xét hoàn thành vai diễn nhưng có lẽ vẫn thiếu một chút "tình" để có thể đẩy những tình huống huống đắt giá lên cao trào.

Người diễn xuất tốt nhất bộ phim có lẽ là nữ diễn viên vào vai bà cô giúp việc với phân cảnh nổi bật là khóc lúc mẹ mất. Tiếng khóc chứa đựng sự đau thương khi mất đi người thân duy nhất, mất đi nơi bám víu cuối cùng khiến nhiều người xúc động.

Nhìn chung, “Hãy chăm sóc mẹ” là bộ phim nhẹ nhàng, bình dị, có những điểm trừ đáng tiếc nhưng đáng suy ngẫm về tình cảm gia đình. Dù không có nhiều phân cảnh lấy nước mắt khán giả nhưng tác phẩm vẫn có những điểm cộng riêng, phù hợp với những khán giả yêu thích dòng phim tình cảm gia đình.

