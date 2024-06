Hát tại buổi tiệc, nữ ca sĩ được trả cát-xê hơn 120 tỷ đồng

Truyền thông quốc tế đưa tin, vài ngày trước, nữ ca sĩ Katy Perry vừa được mời biểu diễn trong buổi tiệc trước lễ cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani.

Được biết, Katy Perry đã có mặt ở thành phố Cannes nước Pháp để tham gia buổi tiệc. Trên mạng xã hội, video nữ ca sĩ biểu diễn trên một chiếc du thuyền sang trọng cũng được chia sẻ rộng rãi.

Trong video, giọng ca 39 tuổi xuất hiện trong trang phục lộng lẫy. Cô được trông thấy thể hiện những vũ đạo quyến rũ trên sân khấu. Katy hát loạt bản hit trước cô dâu, chú rể và 800 khách mời.

Đáng chú ý, trang Free Press Journal tiết lộ Katy Perry đã được trả hơn 5 triệu USD (khoảng 127 tỷ đồng) để biểu diễn trong bữa tiệc. Tương tự, tờ The Sun cũng đưa tin tỷ phú giàu nhất Ấn Độ không ngại chi hàng triệu USD để nhận cái gật đầu từ nữ ca sĩ.

Tiệc tiền hôn lễ của doanh nhân Anant Ambani vừa được tổ chức kín tiếng ở Cannes, Pháp, vào thứ 2 tuần này (3/6). Sự kiện được đánh giá là sang trọng, đẳng cấp, nhưng mang nhiều tính riêng tư hơn đại sự kiện mà gia tộc Ambani từng tổ chức ở quê nhà Ấn Độ hồi tháng 3 năm nay.

Anant Ambani và vị hôn thê Radhika Merchant (Ảnh: Getty).

Trước thềm hôn lễ, lần lượt bên phía gia đình cô dâu và chú rể đều có những sự kiện tiệc tùng quy mô nhỏ hơn. Sự kiện được gia tộc Ambani tổ chức ở Cannes mới đây mời khoảng 800 khách.

Ngoài nữ ca sĩ Katy Perry, có thông tin cho biết DJ đình đám David Guetta cũng tham gia biểu diễn tại sự kiện đặc biệt này. Trước đó một ngày, video nhóm Backstreet Boys biểu diễn ca khúc nổi tiếng "I Wanna Be With You" trong bữa tiệc trên du thuyền do tỷ phú người Ấn Độ tổ chức được lan truyền khắp mạng xã hội.

Gia đình tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani thường không tiếc tay chi tiền tổ chức các buổi tiệc xa hoa trước khi lễ cưới của con trai chính thức diễn ra vào tháng 7. Trước Katy Perry, Rihanna cũng từng được mời hát. Nhiều nguồn tin tiết lộ chủ tiệc đã phải trả cho nữ ca sĩ 6 triệu USD (khoảng 147 tỷ đồng).

Việc Rihanna đồng ý biểu diễn tại đám cưới không chỉ mang về cho cô mức cát-xê "khủng" mà còn là cơ hội để nữ ca sĩ quảng bá tên tuổi và thương hiệu kinh doanh của mình đến những đối tượng khách hàng thuộc phân khúc thượng lưu. Đây được xem là quyết định đầy khôn ngoan của Rihanna.

Sở hữu khối tài sản lên tới 114 tỷ USD, tỷ phú châu Á Mukesh Ambani luôn sẵn sàng chi mạnh tay để mời các siêu sao hàng đầu thế giới tham gia các sự kiện của gia đình. Trong lễ cưới con gái vào năm 2018, ông Mukesh đã trả cho Beyoncé 6 triệu USD để biểu diễn trước dàn khách mời. Truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng gia tộc Ambani đã chuẩn bị khoản tiền vào khoảng 150 triệu USD để tổ chức các hoạt động xoay quanh hôn lễ của "cậu út" Anant. Hồi tháng 3, chi phí được gia đình này chi trả cho các khách sạn tiếp đón khách VIP của gia đình đã vào khoảng 25 triệu USD. Khi ấy, hàng trăm nhân sự đã được huy động để phục vụ cho sự kiện kéo dài 3 ngày. Nhóm nhân sự cung cấp dịch vụ giặt là đã được gia tộc Ambani huy động để sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của 1.000 khách VIP. Các chuyên gia trang điểm, làm tóc, chuyên gia phong cách về phục trang truyền thống Ấn Độ cũng sẵn sàng hỗ trợ những vị khách có nhu cầu. Với những vị khách VIP dự sự kiện, họ được phục vụ bởi hơn 20 đầu bếp của khách sạn 5 sao. Các đầu bếp này đã tạo nên thực đơn gần 2.000 món để đáp ứng nhu cầu của các vị khách quốc tế. Thực đơn bữa sáng có 75 món, bữa trưa có 225 món, bữa tối có 275 món, bữa khuya có 85 món. Bữa khuya sẽ phục vụ trong khung giờ từ 12h đêm hôm trước tới 4h sáng hôm sau. Đáng nói, thực đơn các món ăn qua từng ngày sẽ không lặp lại, dù số lượng các món ăn giữ nguyên. Ngoài ra, gia tộc Ambani còn thuê 100 đầu bếp chuẩn bị thực đơn 500 món ăn đa dạng tiếp đãi liên tiếp hơn 50.000 lượt người dân bản địa tới chia vui với gia tộc.

