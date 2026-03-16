Hai chuyện tình nghệ sĩ cưới quản lý gây xôn xao showbiz Việt

Trong showbiz Việt, không ít mối quan hệ bắt đầu từ công việc rồi dần chuyển thành tình yêu. Hai chuyện tình của ca sĩ Hoàng Dũng – Khánh Linh và rapper Low G – Dương Fynn vừa qua thu hút sự chú ý của công chúng.

Ca sĩ Hoàng Dũng và quản lý Khánh Linh

Mới đây, ca sĩ Hoàng Dũng gây chú ý khi lần đầu chia sẻ loạt ảnh trong đám cưới riêng tư với vợ là Khánh Linh cách đây 6 năm. Trước đó, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi vào năm 2020.

Ca sĩ Hoàng Dũng và bà xã Khánh Linh.

Bạn đời của Hoàng Dũng không hoạt động trong showbiz. Tuy vậy, nhiều năm qua Khánh Linh luôn âm thầm đồng hành, vừa là hậu phương vững chắc trong cuộc sống, vừa đảm nhận vai trò quản lý công việc của nam ca sĩ.

Trong dịp 8/3, Hoàng Dũng đã chia sẻ chuyện tình lâu năm với quản lý. Anh kể rằng khi lần đầu gặp Khánh Linh, anh 25 tuổi, đang loay hoay trên con đường làm nhạc độc lập tại Hà Nội. Thời điểm đó, cả hai đều chưa thực sự ổn định: anh chật vật với âm nhạc, còn cô liên tục thay đổi công việc.

Có lần thấy bạn gái mệt mỏi vì áp lực công việc, nam ca sĩ buột miệng nói: “Em nghỉ ở nhà đi, anh nuôi”. Không ngờ Khánh Linh quyết định nghỉ thật. Từ đó, cô bắt đầu đồng hành cùng anh, dần trở thành người hỗ trợ đắc lực trong công việc.

Theo Hoàng Dũng, vợ chính là người đứng sau nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Khánh Linh là người đặt tên cho album 25, góp ý để anh chỉnh sửa và phát hành ca khúc Nàng thơ dù trước đó anh từng định bỏ đi. Những dự án như EP Yên hay album Xoay tròn cũng có dấu ấn của cô.

Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng trước đây anh nghĩ tình yêu chỉ là “gia vị” của cuộc sống, có thì đậm đà, không có cũng không quá quan trọng. Nhưng khi gặp Khánh Linh, anh nhận ra tình yêu không chỉ là những lời hứa hay cái nắm tay, mà còn là sự đồng điệu, tin tưởng và cam kết đồng hành lâu dài.

Cặp đôi có hơn 11 năm bên nhau.

Chọn ngày 8/3 để công khai chuyện tình của mình, Hoàng Dũng nói anh muốn “khoe” với khán giả về người phụ nữ đặc biệt bên cạnh. Suốt gần 6 năm qua, Khánh Linh không chỉ là hậu phương thầm lặng mà còn là nguồn cảm hứng trong cuộc sống lẫn âm nhạc của anh.

Hoàng Dũng từng giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2015 và lọt top 10 cuộc thi Bài hát hay nhất năm 2016. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc về tình yêu như Đôi lời tình ca, Nàng thơ, Đi đâu để thấy hoa bay, Đôi mươi, Giữ anh cho ngày hôm qua… và được khán giả ưu ái gọi là “hoàng tử tình ca” của nhạc Việt.

Năm 2020, nam ca sĩ phát hành album phòng thu đầu tay 25. Ngoài ra, anh cũng tham gia sáng tác nhạc cho một số bộ phim điện ảnh như Tao không xa mày (2017), Mùa viết tình ca (2018) và 100 ngày bên em (2018).

Rapper Low G và quản lý Dương Fynn

Nếu chuyện tình của Hoàng Dũng và Khánh Linh mang màu sắc nhẹ nhàng, kín đáo thì mối quan hệ giữa rapper Low G và Dương Fynn lại gắn với cộng đồng hip-hop trẻ trung, năng động.

Low G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Trước khi theo đuổi rap, anh từng là dancer và học nhảy hip-hop từ năm 12 tuổi. Sau này, anh chuyển sang rap và sản xuất âm nhạc, dần trở thành một trong những rapper trẻ có màu sắc riêng trong làng nhạc Việt.

Cặp đôi Low G và Dương Fynn vừa làm lễ ăn hỏi vào đầu năm 2026.

Âm nhạc của Low G mang hơi hướng hiện đại, cá tính. Thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền hình hay gameshow, nam rapper lựa chọn con đường phát triển chậm rãi, tập trung vào sản phẩm và cộng đồng người nghe của mình.

Dương Fynn, tên thật là Dương Hoàng, cũng sinh năm 1997. Cô là content creator sở hữu trang cá nhân với hàng trăm nghìn người theo dõi và gần một triệu follower trên TikTok. Dương Fynn thường chia sẻ về công việc, cuộc sống và những góc nhìn khá thực tế về tình yêu.

Hai người quen nhau khi cùng sinh hoạt trong nhóm nhảy Last Fire Crew. Sau khi MV Thủ đô Cypher ra mắt vào cuối năm 2020, Dương Fynn bắt đầu đảm nhận vai trò quản lý cho Low G, hỗ trợ anh trong việc sắp xếp lịch trình, làm việc với đối tác và định hướng hình ảnh.

Điều đặc biệt là cặp đôi sinh cùng tháng, cùng năm, cách nhau 1 ngày. Dương Fynn cho biết mình là người chủ động tiếp cận trước. Thời gian đầu Low G chưa đáp lại tình cảm của cô, khiến Dương Fynn từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng sau đó, nam rapper nhận ra tình cảm của mình và cả hai chính thức hẹn hò.

Sau một thời gian yêu nhau, họ quyết định dọn về sống chung và cùng nhau xây dựng cuộc sống riêng. Low G từng chia sẻ rằng từ khi ở bên Dương Fynn, anh học được cách thẳng thắn giải quyết vấn đề. Nếu trước đây anh thường cả nể hoặc bỏ qua những khúc mắc với bạn bè và gia đình, thì giờ đây anh sẵn sàng nói ra suy nghĩ của mình để giữ các mối quan hệ tốt hơn.

Cặp đôi có 4 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà.

Ngược lại, Dương Fynn cho biết bản thân cũng thay đổi nhiều khi yêu. Nếu trước kia cô khá nóng tính thì sự nhẹ nhàng của Low G khiến cô dần học cách kiểm soát cảm xúc và trở nên điềm tĩnh hơn.

Trong hơn bốn năm hẹn hò, trước khi về chung một nhà, Low G và Dương Fynn thường xuất hiện cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường từ công việc đến cuộc sống cá nhân. Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.