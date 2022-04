Giọng ca nữ cá tính, vừa cất giọng đã được diva Mỹ Linh khen nức nở

Thứ Năm, ngày 14/04/2022 17:44 PM (GMT+7) Chia sẻ

“Hôm nay tiết mục này dùng từ hoàn hảo mà không gượng miệng”, Mỹ Linh nhận xét.

Mới đây, tập 6 The Only đã được lên sóng với sự xuất hiện của giám khảo khách mời Nhật Kim Anh, diva Mỹ Linh và nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Ngoài ra, đây cũng là tập mà 2 nhạc sĩ Hoài An và Hamlet Trương giới thiệu đến khán giả những sáng tác mới đáng chú ý.

Dàn sao Việt đình đám xuất hiện trong tập 6 The Only

Với chủ đề "Hiện tại", nhạc sĩ Hoài An mang đến chương trình ca khúc “Bao nhiêu cho vừa” – một sáng tác mới toanh được người nhạc sĩ tài ba ấp ủ từ lâu và quyết định gửi gắm để các ca sĩ và team producer có thể biến hóa và tạo nên chất riêng cho ca khúc này.

Nhạc sĩ Hoài An gửi gắm đến chương trình ca khúc “Bao nhiêu cho vừa”

Ca khúc này được trình diễn với ba phiên bản hoàn toàn khác nhau. Phiên bản đầu tiên là sự kết hợp của Ánh Pie và Kỳ Tích Team, ca sĩ Trang Blue và band 102 kết hợp trình diễn phiên bản thứ hai. Đối lập với hai phiên bản đầu là sự cuồng nhiệt của Bích Tuyết và Super Team ở phiên bản thứ ba đầy mãn nhãn.

Mở đầu cho đêm thi tập 6, “trận đấu boxing” giữa ca sĩ Ánh Pie và rapper Tích Kỳ khiến sân khấu nóng hơn bao giờ hết. Ánh Pie được nhận xét là cô nàng có cá tính mạnh, là gương mặt sáng giá cho ngôi vị Quán quân bởi mỗi lần xuất hiện là một Ánh Pie hoàn toàn khác khiến khán giả vô cùng thích thú.

Điều bất ngờ là diva Mỹ Linh đã dành cho Ánh Pie những lời khen có cánh: “Hôm nay tiết mục này dùng từ hoàn hảo mà không gượng miệng”.

Phần trình diễn của Ánh Pie nhận được nhiều lời khen từ người xem

Vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng với những ca khúc về tình yêu buồn, Hamlet Trương bỗng nhiên “thoát xác” khi mang đến những nhạc phẩm khó đoán và lạ lùng đến chương trình The Only.

Trong tập 6, ca khúc “Thoát xác” của Hamlet Trương lần lượt được dàn dựng và trình diễn theo những phong cách đầy ma mị, nhưng ẩn sâu trong đó là thông điệp nhân văn về cuộc sống và nghệ thuật. Ca khúc của Hamlet Trương được trình diễn với ba phiên bản mà tưởng chừng như lại là ba ca khúc khác nhau.

Nhạc sĩ Hamlet Trương

Dương Nguyễn là một trong 2 giọng ca giành chiến thắng nhất tuần sau khi thể hiện ca khúc "Thoát xác"

Phiên bản đầu tiên là “ma cà rồng” Huyền Cadie kết hợp cùng JPK Team. “Linh hồn” Dương Nguyễn và One Way Team trình diễn phiên bản thứ hai đầy ấn tượng khiến giám khảo và khán giả trầm trồ không ngớt. Cuối cùng là một màn “thoát xác” khác của ca sĩ Viễn Trinh và ban nhạc 1-0-2 thu hút không kém hai phiên bản đầu tiên.

Bằng tài năng âm nhạc, ca sĩ Ánh Pie và Kỳ Tích Team cũng như ca sĩ Dương Nguyễn và One Way Team đã xuất sắc giành chiến thắng nhất tuần, nhận về 100 điểm tròn.

Nguồn: http://danviet.vn/giong-ca-nu-ca-tinh-vua-cat-giong-da-duoc-diva-my-linh-khen-nuc-no-50202214417...Nguồn: http://danviet.vn/giong-ca-nu-ca-tinh-vua-cat-giong-da-duoc-diva-my-linh-khen-nuc-no-502022144174516821.htm