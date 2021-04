Giọng ca Bolero Hà An tung bản hit đầu tay, khoe giọng hát mượt mà ấn tượng

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 16:18 PM (GMT+7)

Từng được khán giả gọi là “người đẹp đi hát”, Hà An muốn chứng minh cô là ca sĩ thực thụ chứ không phải người đẹp lấn sân ca hát theo trào lưu.

Mới đây ngày 25/4, người đẹp – ca sĩ Hà An ra mắt MV mang tên “Xin một lần được yêu”, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bảo Nam.

“Xin một lần được yêu” là cảm xúc của một cô gái trẻ yêu bằng cả trái tim với nhiều vụng dại. Hà An cho hay đoạn mà cô thích nhất trong bài hát là câu: “Người mà khiến em nhớ đến phát điên, khiến em xao xuyến mỗi đêm, chính là anh, người làm em rơi nước mắt”.

Đây được coi là món quà mà Hà An dành tặng cho những khán giả đã ủng hộ cô trong thời gian qua. Với giai điệu bắt tai, ca từ dễ tạo xu hướng, “Xin một lần được yêu” hứa hẹn sẽ là bản hit đầu tay của nữ ca sĩ.

Phần MV được thực hiện bởi ekip của nhà sản xuất Đình Bình, gây ấn tượng bởi những cảnh xung đột giữa các diễn viên.

Không đơn giản là một MV chỉ có những xung đột ẩu đả, “Xin một lần được yêu” còn mang đến cho người xem thông điệp về tình yêu sâu sắc. Trong cuộc sống, không phải điều gì tiêu cực cũng được giải quyết bằng một hành động tiêu cực tương tự. Thay vì đáp trả một cách mạnh mẽ và biến tiêu cực trở thành một thói quen như nữ chính. Hãy biết cách tha thứ, mở rộng trái tim thay vì nhìn mãi vào vết thương cũ không lối thoát.

Hà An sinh năm 1997, tại Thanh Hóa. Cô được mọi người biết đến khi giành giải Á khôi 2 Người đẹp ảnh Việt Nam 2020, tổ chức tại Đà Nẵng. Tuy nhiên ít ai biết cô cũng sở hữu khả năng ca hát và từng giành giải “Triển vọng” cuộc thi Giọng ca vàng Bolero 2018. Từ khi trở thành Á khôi, cô nhận nhiều show diễn hơn, cát-xê của người đẹp cũng cao hơn nhiều so với trước. Ngoài công việc đi hát, Hà An cũng đang là diễn viên tự do.

Khi được hỏi về việc bản thân muốn được khán giả nhớ đến với danh xưng nào, Hà An thổ lộ cô hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Người đẹp chia sẻ: "Trong tương lai, nếu nhận được lời mời tham gia các dự án điện ảnh, tôi sẽ nhận lời vì tôi cũng có thế mạnh về diễn xuất".

Á khôi Người đẹp ảnh Việt Nam 2020 cho biết cô muốn khẳng định tài năng, niềm đam mê với nghệ thuật. Công việc này mang lại cho cô một khoản thu nhập tốt để mua những món đồ yêu thích cũng như chăm sóc người thân. Bên cạnh đó, giọng ca xứ Thanh cũng thể hiện tấm lòng nhân ái khi tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Năm ngoái, người đẹp 9x cùng một số nhà hảo tâm đã có chuyến đi miền Trung để trao tận tay những suất quà và tiền cho các hộ gia đình thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt.

