Mỹ Tâm khóc cười cùng "tri âm", kể về chuyện tình dang dở

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 13:27 PM (GMT+7)

Theo lời Mỹ Tâm, đây không phải là liveshow, đây là cuộc hội ngộ của những người thân, những tri kỷ trong đại gia đình của cô.

Tối 25/4, đêm diễn đầu tiên của liveshow “Tri Âm” chính thức diễn ra tại sân vận động Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh). Dù theo dự kiến, liveshow bắt đầu từ lúc 20h nhưng nhiều khán giả đã xếp hàng từ trưa để có được vị trí xem show đẹp nhất. Từ thanh thiếu niên cho đến những người lớn tuổi đều hạnh phúc hân hoan khi cầm chiếc vé trong tay.

Đêm nhạc bùng nổ sắc màu

Mở đầu đêm nhạc là hình ảnh Mỹ Tâm mặc áo dài trắng, ôm đàn guitar, ngân nga những câu hát với “Cây đàn sinh viên”. Hàng chục ngàn khán giả cùng đồng thanh hát theo nữ ca sĩ, tạo nên một không gian âm nhạc đong đầy cảm xúc. Mỹ Tâm nhiều lần xúc động, rưng rưng nước mắt trước tình cảm nồng nhiệt của đại gia đình “Tri Âm” dành cho mình.

Những nhạc phẩm quen thuộc, qua giọng hát đẳng cấp của Mỹ Tâm cùng sự hòa âm phối khí của nhạc sĩ Khắc Hưng và ban nhạc, cộng thêm tổng hoà ánh sáng và âm thanh càng làm cho đêm nhạc thêm bùng nổ và khắc sâu vào trong tâm trí khán giả.

Kể từ sau liveshow “HeartBeat” cách đây 7 năm, đây là liveshow ở sân vận động đánh dấu sự trở lại của Mỹ Tâm với một phong cách âm nhạc ở độ chín, trọn vẹn và hoàn hảo. Đêm nhạc không cần MC, chỉ có Mỹ Tâm và những lời tâm sự thật lòng. Đây không phải là liveshow, đây là cuộc hội ngộ của những người thân trong gia đình. Mỹ Tâm cũng nhận ra rất nhiều những gương mặt quen thuộc đã theo chân cô trong suốt 20 năm qua.

Nữ ca sĩ khắc khoải: “Hôm nay, chúng ta là người một nhà. Bằng tất cả tấm lòng, cảm ơn tất cả những người đã theo dõi Tâm một chặng đường dài. Dù bất kể nơi đâu, dù bất kể khi nào họ cũng ủng hộ âm nhạc, con đường của mình. Là một người dưng, người xa lạ, vì sao các bạn lại yêu mình đến vậy? Ai rồi cũng thay đồi, nhưng cô gái này vẫn như vậy. Cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ sống để không bao giờ phải hổ thẹn với khán giả của mình”.

Câu chuyện của “Tri Âm” kể về hành trình 20 năm của một cô gái tên Mỹ Tâm gắn bó với âm nhạc, phản ánh những góc cạnh đa chiều trong tâm hồn của một nàng ca sĩ đã trải qua đủ các cung bậc: Từ hạnh phúc đến buồn đau, từ ngọt ngào xen lẫn cay đắng, để rồi nhẹ nhõm đón nhận mọi sóng gió trong cuộc sống với tâm thái bình thản. Những bản nhạc du dương lắng đọng “Nơi mình dừng chân”, “Muộn màng là từ lúc”, “Dường như ta đã”, hòa cùng những bài hát sôi động mang âm hưởng nhạc điện tử đốt cháy sân khấu như “Cô ấy là ai”, “Lạnh lùng”... qua giọng hát của Mỹ Tâm vẫn khiến khán giả say mê đến thế.

Qua từng giai điệu âm nhạc, nữ ca sĩ sinh năm 1981 đã khẳng định hình ảnh một người nghệ sĩ chín đủ và đầy đặn nhất về cảm xúc, năng lượng, cũng như bản lĩnh nghệ thuật trong suốt 20 năm ca hát. Không cần phải diễn mà chỉ cần nói, cười bình thường, thậm chí chỉ là động tác cởi áo, hay ngồi bệt xuống nghỉ mệt, Mỹ Tâm vẫn tỏa sáng ngời ngời trên sân khấu và khiến fan phấn khích.

Những “tri kỷ” trong âm nhạc

Sự xuất hiện của ba khách mời Wowy, Phan Mạnh Quỳnh và Hà Anh Tuấn cũng là điểm nhấn sáng, lạ, đầy sắc màu cho “Tri Âm”.

Mỹ Tâm giới thiệu về cơ duyên tình cờ khiến nữ ca sĩ gặp gỡ Wowy, chỉ vì chàng rapper thích... nụ cười của cô. “Wowy thích nụ cười của Mỹ Tâm, Mỹ Tâm thích giọng nói của Wowy” và thế là họ trở thành Tri Âm với những giai điệu sôi động, trong các nhạc phẩm phối rap như “Bí mật”, “Love you to the moon and back”.

Về phần người bạn thân thiết thường tụ tập ăn nhậu, đánh bida, gắn bó từ trong cuộc sống đến đời sống âm nhạc Phan Mạnh Quỳnh, “họa mi tóc nâu” khắc khoải cùng anh qua hai bài hát “Chuyện buồn” và “Tri kỷ”.

Và đỉnh điểm đẩy cảm xúc khán giả đến cao trào là sự hòa quyện giọng hát của đôi song ca rất được yêu thích Hà Anh Tuấn - Mỹ Tâm trong “Đúng cũng thành sai” và “Chuyện như chưa bắt đầu”.

Khi Mỹ Tâm chọc Hà Anh Tuấn vì cứ nhớ mãi không quên “cô gái ung thư” Song Hye Kyo: “Người ta lấy chồng sau đó li dị rồi mà vẫn còn thích”, nam ca sĩ đủng đỉnh đáp lại: “Giờ tôi thích cô gái váy đỏ ở đây rồi” khiến Mỹ Tâm cười ngại ngùng. Trước khi nói lời tạm biệt, Hà Anh Tuấn đã ôm Mỹ Tâm một cách tình cảm. Đôi tình nhân âm nhạc hứa hẹn sẽ đồng hành cùng nhau thêm nhiều lần “20 năm nữa”.

Mỹ Tâm và những câu chuyện tình

Những bài hát được nữ ca sĩ sáng tác hầu như đều là những lúc cô gái tên Mỹ Tâm ở bên người yêu. Từ đêm mưa buồn khi ngồi trên máy bay ngay cạnh người thương nay đã là người yêu cũ của “Dường như ta đã”, hay ước mơ cùng người mình yêu lên núi sống, chơi đàn tranh và ngắm trăng khi về già.

Mỹ Tâm cho biết, cô từng yêu một người, nên muốn học đàn tranh để có thể cùng người đó lên núi sống và ngắm trăng, tận hưởng âm nhạc. Nhưng vừa học đàn xong thì lại chia tay. Nữ ca sĩ hài hước: “Tự dưng lại đi học đàn tranh, đúng là chỉ có tình yêu mới làm con người ta điên khùng như vậy”.

Bên cạnh tình yêu đôi lứa, là tình yêu dành cho đất nước, cho những y bác sĩ đã cố gắng ngày đêm chống bệnh dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Mỹ Tâm cho biết, liveshow này tưởng chừng như không bao giờ có thể tổ chức được, với biết bao khó khăn thử thách.

Nữ ca sĩ xúc động: “Tâm chỉ là một người bình thường, rất bình thường. Các bạn vì Tâm mà đến đây, vượt khó khăn mà đến đây. Tâm chỉ là người dưng thôi mà. Đã vậy còn phải mua vé chứ có phải miễn phí đâu, nhưng các bạn vẫn có mặt bên Tâm. Một phần doanh thu vé bán ra, Tâm sẽ gửi đến quỹ ủng hộ y bác sĩ chống Covid-19. Tâm phải khiến các bạn cảm thấy tự hào”. Sau phần chia sẻ, Mỹ Tâm đã gửi lời tri ân chân thành đến các thiên thần áo trắng bằng ca khúc “Niềm tin chiến thắng”.

Không thể đếm hết những lần Mỹ Tâm nói “I love you” với fan, cũng không thể liệt kê nổi khoảnh khắc nữ ca sĩ nghẹn ngào vì người hâm mộ, vì Tri Âm của mình. Đến khi nhạc hiệu vang lên, Mỹ Tâm cúi chào khán giả: “Mọi người là thanh xuân của Tâm. Khi Tâm được đứng ở đây, mình phải sống, cống hiến, làm cho các bạn tự hào. Nên đừng ai hỏi Tâm yêu ai, Tâm cô đơn không. May mắn và hạnh phúc của Tâm là trên sân khấu này”.

Đêm diễn còn lại của liveshow “Tri Âm” sẽ được diễn ra vào ngày 1/5/2021 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Nguồn: http://danviet.vn/my-tam-khoc-cuoi-cung-tri-am-ke-ve-chuyen-tinh-dang-do-502021264132732683.htmNguồn: http://danviet.vn/my-tam-khoc-cuoi-cung-tri-am-ke-ve-chuyen-tinh-dang-do-502021264132732683.htm