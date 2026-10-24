Gia đình Đoan Trang gây chú ý

Mới đây, Đoan Trang chia sẻ loạt ảnh gia đình nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Khung cảnh hoàng hôn rực rỡ trên biển cùng những khoảnh khắc hạnh phúc của ba thành viên tạo nên bộ ảnh ngập tràn sắc màu và cảm xúc.

Đoan Trang đăng tải những khung hình riêng cho chồng. Khoảnh khắc hai người ngồi đối diện, mỉm cười và nâng ly giữa ánh chiều tà mang đến vẻ lãng mạn cho chuyến đi.

Trong những bức hình, nữ ca sĩ diện trang phục họa tiết nhiệt đới nổi bật. Doanh nhân Johan Wicklund chọn áo đơn giản, con gái Sol mặc váy trắng. Cả nhà quây quần bên bàn ăn hướng biển, cùng nâng ly và lưu lại kỷ niệm khi bầu trời chuyển sắc vàng, cam, hồng.

“Bận rộn đến mấy cũng chẳng bao giờ nản lòng vì luôn sắp xếp để có được những khoảnh khắc bên nhau thế này”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Cô chia sẻ thêm: “Được lạc vào mùa đẹp nhất ở đây quả là một điều may mắn cho gia đình nhỏ. Biết ơn từng khoảnh khắc”.