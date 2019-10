Nam ca sĩ đòi cắt sóng vì bị Trường Giang làm điều này trên truyền hình

Thứ Năm, ngày 24/10/2019 05:00 AM (GMT+7)

Will phản ứng đầy bất ngờ khi liên tục được nhắc đến chuyện tình cảm trong quá khứ với Quỳnh Anh Shyn, Kaity Nguyễn.

Will và Quỳnh Anh Shyn từng là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cả hai công khai hẹn hò vào cuối năm 2015 sau nhiều lần bị rò rỉ bằng chứng bên nhau, tuy nhiên, nhiên chỉ sau 1 năm, cặp đôi này tuyên bố "đường ai nấy đi". Mối tình giữa Will và Quỳnh Anh Shyn từng được người hâm mộ rất ủng hộ, tuy nhiên, cựu thành viên nhóm nhạc 365 lại nói lời chia tay khá gay gắt, làm dậy sóng showbiz với phát ngôn: "Yêu Quỳnh Anh Shyn là một sai lầm".

Cũng tại thời điểm đó, sự xuất hiện của Kaity Nguyễn đã làm dấy lên nghi vấn Will chia tay Quỳnh Anh Shyn vì đã có người mới. Will và Kaity Nguyễn thoải mái và công khai xuất hiện bên nhau, đồng hành cùng nhau ở nhiều sự kiện, trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn không chính thức xác nhận mối quan hệ. Một thời gian sau, cả hai có khoảng cách, không còn xuất hiện cùng nhau như trước.

Will - Quỳnh Anh Shyn từng là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Will cũng có khoảng thời gian tình tứ, gắn bó với Kaity Nguyễn.

Mới đây, Will và Quỳnh Anh Shyn có cuộc đụng độ bất ngờ khi cùng là khách mời trong chương trình "Giọng ải giọng ai". Sự xuất hiện của Will tại chương trình khiến Quỳnh Anh Shyn không khỏi bối rối. Tại chương trình, Trường Giang còn có ý trêu chọc đàn em khi "xin xỏ" Trấn Thành cho Will về với đội mình và cùng ngồi với Quỳnh Anh Shyn. Cô nàng fashionista tỏ ra ngượng ngùng, liền nắm tay đàn anh phản pháo: “Cứ để tự nhiên đi, người ta thích về đội bên nào thì người ta tự quyết định, mình đừng xin xỏ gì cả”.

Will bất ngờ đụng độ tình cũ - Quỳnh Anh Shyn.

Nếu Will cảm thấy thoải mái thì Quỳnh Anh Shyn có phần lúng túng khi liên tục bị hai danh hài trêu chọc. Thậm chí, Trấn Thành, Trường Giang còn hợp tác với ý định “hàn gắn” cặp đôi. Trong phần chọn đội, cả hai còn nhường nhịn nhau phần quyết định, Trấn Thành liền bóng gió: "Đến bây giờ còn nhường nhịn nhau nữa, sao tình cảm quá vậy". Câu nói của Trấn Thành khiến cả hai đỏ mặt. Ngoài ra, Đại Nghĩa còn mồi thêm lửa khi giả vờ buột miệng nói ra chuyện tình cảm cũ của Will và Quỳnh Anh Shyn.

Quỳnh Anh Shyn tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng, trong khi Will lại khá thoải mái khi cùng là khách mời trong gameshow.

Không ngừng lại, Trường Giang, Trấn Thành tiếp tục nhắc tên một người là tình cũ khác của Will là Kaity Nguyễn. Nam ca sĩ liền phản ứng la lớn: "Trời ơi, cắt sóng giùm tui". Cuối cùng, để vừa lòng đàn anh, Will đồng ý về đội Trường Giang để ngồi cùng Quỳnh Anh Shyn.

Trấn Thành và Trường Giang liên tục chọc ghẹo, nhắc đến chuyện tình cảm trong quá khứ của Will và Quỳnh Anh Shyn.

Will la làng đòi cắt sóng vì liên tục bị nhắc đến tình cũ, từ Quỳnh Anh Shyn đến Kaity Nguyễn.