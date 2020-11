Gái một con “trông mòn con mắt” khiến biên đạo nổi tiếng tìm cách cưa đổ liên tục là ai?

Thứ Tư, ngày 25/11/2020 11:21 AM (GMT+7)

Con đường chinh phục người đẹp của chàng trai này khá gian truân.

Từng làm chấn động báo chí và dư luận với cuộc hôn nhân tan vỡ đầy ồn ào, Lý Phương Châu đã tìm được bến đỗ mới bên vũ công Hiền Sến. Mới đây, cặp đôi biên đạo nổi tiếng đã kỷ niệm ba năm yêu nhau bằng một bữa tối lãng mạn.

Xuất hiện trong “Giải mã tri kỷ” tập 41, Hiền Sến và Lý Phương Châu chia sẻ nhiều điều về cuộc sống cũng như chuyện tình cảm của mình. Ở Phương Châu luôn toát lên hình ảnh người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ nhưng luôn ấm áp mỗi khi bên cạnh người yêu. Tình cảm cực kỳ ngọt ngào của họ thể hiện qua từng ánh mắt nụ cười trên sân khấu.

Được MC Khả Như khơi gợi, Hiền Sến bộc bạch điều khiến anh rung động trước “gái một con” Lý Phương Châu xuất phát bởi yêu thương, mong muốn được chăm sóc, che chở cho người phụ nữ mong manh. Vì thế nam khách mời đã cố gắng hết lần này đến lần khác “cưa” đổ nữ biên đạo. Đàn bà một nửa khó chinh phục, lý do Hiền Sến chạm được trái tim Châu để đồng ý tiến tới mối quan hệ chính là sự kiên trì.

Ban đầu nam biên đạo bày tỏ tình cảm thì Châu không tin, từng là bạn nên biết Hiền khá đào hoa. Trong quá trình theo đuổi và tỏ tình vô số lần không thể đếm được, Hiền Sến đã làm rất nhiều thứ chứng minh bản thân đã thay đổi và thực sự nghiêm túc với Châu. Cuối cùng, bà mẹ một con cũng cảm động trước sự chân thành ấy.

Bên cạnh đó, Phương Châu rất cảm phục người đàn ông đặc biệt biết cách làm vui lòng những người phụ nữ xung quanh, trở thành người bạn thân con gái riêng của cô – Kỳ Kỳ. Đối với Kỳ Kỳ, Hiền Sến không hề tồn tại khoảng cách giữa những người xa lạ. Anh sẵn sàng dành rất nhiều thời gian làm Châu vui vẻ, chăm sóc con gái Châu.

Là người tham công tiếc việc, Lý Phương Châu từng thúc đẩy Hiền Sến tiến về phía trước trong sự nghiệp vì hiểu rõ anh có khả năng đạt được nhiều thứ hơn. Thế nhưng, Hiền Sến lại chỉ muốn sống với đam mê của mình. Cả hai từng xảy ra xung đột khi quan điểm trong sự nghiệp khác nhau. Cuối cùng, Châu nhận ra Hiền Sến thật sự dành tình yêu to lớn cho bộ môn ba lê đương đại và hài lòng, tự do với điều đó. Quan trọng là được ở bên một người bình thường cho cô cảm giác an toàn.

Cặp đôi đặc biệt trái ngược nhau nhưng lại lựa chọn ở bên nhau. Để đo mức độ thấu hiểu đối phương, chương trình tiếp tục đưa 2 vị khách mời đến với phần “Thách thức tri kỷ”. Hiền và Châu thoải mái, vui vẻ phối hợp ăn ý, chứng tỏ tâm linh rất tương thông. Cũng trong phần này, Hiền Sến kể thêm thời gian đầu quen nhau đã có lúc mong muốn Châu dừng sự nghiệp, trở về làm người phụ nữ gia đình đúng nghĩa. Phương Châu còn dí dỏm đe dọa buổi tối bạn trai phải ra đường ngủ, khi biết được Hiền Sến từng suy nghĩ “ước gì mình tự do”.

Chỉ trả lời đúng 7/10 câu hỏi, cặp đôi biên đạo nhận hình phạt từ chương trình cũng là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến khoảnh khắc họ biểu diễn trên cùng sân khấu “Giải mã tri kỷ”. Âm nhạc du dương da diết đưa cảm xúc của khán giả như thăng hoa theo từng động tác múa. Thú vị hơn, Khả Như phải thốt lên sang chấn tâm lý vì phát hiện Hiền Sến không nhấc nổi bạn gái trong lúc nhảy.

Qua “Góc soi mói”, khán giả biết thêm được kỷ niệm hi hữu hiếm hoi khi Kỳ Kỳ đi xem vở ba lê “Lọ Lem” nhìn thấy “Hoàng tử” của mẹ mà mình yêu quý lại đóng vai ác dì ghẻ. Cô bé nhất quyết từ chối không chịu chụp hình với Hiền Sến: “Con không muốn chụp hình với chú Hiền đâu, chú Hiền kinh lắm, ghê lắm”.

Hiền Sến chia sẻ cảm giác sát cánh bên một người phụ nữ đã có con nhỏ chính là hấp dẫn. Người phụ nữ của mình đã có con thì anh có trách nhiệm không chỉ yêu bản thân người phụ nữ, mà phải dành tình cảm quan tâm đến tất cả những gì xung quanh cô ấy. Mỗi khi làm Kỳ Kỳ vui, Hiền Sến đều có cảm xúc tựa như đạt được thành quả lớn.

Để thành công trở thành bạn của Kỳ Kỳ, anh phải bắt đầu từ con số âm. Việc tiếp xúc trẻ con không hề dễ dàng, phải bỏ rất nhiều công sức. Chưa hết, Hiền Sến cũng thừa nhận yếu điểm của mình là quá quan tâm tới cảm xúc của đối phương mà quên đi cảm xúc của mình. Mỗi một câu chuyện hay kỷ niệm cả hai chia sẻ thực sự chân thành, rất cảm xúc tuyệt đối không ủy mị.

Ngoài ra với “Cảm ơn và xin lỗi”, Lý Phương Châu rơi nước mắt ngẹn ngào cùng những lời tận đáy lòng: “Cảm ơn anh đã bên cạnh em, vì anh là người độc thân có ngoại hình, sự nghiệp. Anh có thể chọn một người tốt hơn nhưng anh lại chọn một ca khó giống như em”.

Chương trình khép lại với nụ hôn nồng nàn và cái ôm thắm thiết của đôi nhân vật chính trên sân khấu. Lửa tình nồng đậm từ ánh mắt hứa hẹn họ sẽ hạnh phúc và nắm tay cùng đi chung một con đường dài lâu.

“Giải mã tri kỷ” được phát sóng lúc 19h15 thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1.

