DJ Koo vướng tin đồn không nhường thừa kế cho mẹ Từ Hy Viên

Tin đồn bùng lên sau khi bà Hoàng Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên - đăng dòng trạng thái vào đêm khuya cách đây ít ngày: "Anh ta là kẻ nói dối và tôi thì ngu ngốc". Nhiều khán giả nói họ thất vọng về DJ Koo, cho rằng hành vi của anh không đúng mực, trách anh tham lam, không làm tròn trách nhiệm người chồng, người con rể. Có khán giả kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra vấn đề phân chia tài sản thừa kế để đảm bảo công bằng. Ngược lại, một số người cho rằng DJ Koo là chồng hợp pháp của diễn viên nên việc anh được hưởng tài sản "là điều bình thường". Số khác bình luận trên Weibo rằng "sự việc chưa ngã ngũ", "cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức", "Không nên lan truyền tin chưa được xác thực"...

Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ Từ Hy Viên. Ảnh: Weibo

Hiện người trong cuộc chưa lên tiếng về vụ việc. DJ Koo đã dọn ra khỏi căn nhà sang trọng anh từng sống chung với Hy Viên và ít giao tiếp với nhà vợ. Gần đây, anh bị bắt gặp đến mộ vợ ngồi cả ngày. Trong khi nhiều người khen anh thương vợ, một số chỉ trích anh vì trang phục như đồ ngủ, dáng ngồi bắt chéo chân, tác phong như đi cắm trại, "thiếu tôn trọng người đã khuất".

DJ Koo tại khu mộ Từ Hy Viên. Ảnh: Weibo

Trước đó, tối 6/2/2025, DJ Koo gửi thông cáo cho biết nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho bà Hoàng Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên. Nữ diễn viên qua đời vì biến chứng của bệnh cúm. Do cô không để lại di chúc, khối tài sản trị giá 650 triệu TWD được chia đều cho chồng - DJ Koo và hai con (mỗi người 1/3) - theo Luật Thừa kế. Con số DJ Koo nhận được khoảng 216 triệu TWD. Phần tài sản của các con do cha ruột - doanh nhân Uông Tiểu Phi - quản lý.

Diễn viên Từ Hy Viên. Ảnh: Weibo

Diễn viên Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô kết hôn với DJ Koo, người Hàn Quốc.

Ngày 3/2, em Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết chị gái qua đời vì cúm, viêm phổi, khi du lịch Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Diễn viên được gia đình chôn cất tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn, Đài Loan.

DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ. Anh hoạt động nghệ thuật với tư cách là một DJ và có thương hiệu thời trang riêng.