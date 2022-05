Diva Mỹ Linh nói 1 câu về Dương Nguyễn khiến khán giả bất ngờ

Dù dành nhiều lời khen cho Dương Nguyễn, Mỹ Linh vẫn tỏ ra khó tính khi cho rằng giọng ca này chưa có nhiều sự bứt phá như cô mong đợi.

Tối 25/5, tập 12 vòng Tỏa Sáng của chương trình 1 Không 2 – The Only sẽ chính thức lên sóng với phần trình diễn “Đã từng” đầy thăng hoa, hoàn hảo của Dương Nguyễn và One Way Team.

Theo đó, Dương Nguyễn cùng One Way Team đã chọn bản phối “Đã từng” – một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương để biến tấu trong vòng Tỏa Sáng. Nhạc sĩ Hamlet Trương chia sẻ, đây là một ca khúc thuần ballad, một bản tình ca viết về một người đang đứng giữa con dốc của kỉ niệm để hoài niệm về những gì họ đã trải qua trong tình yêu của mình.

Dương Nguyễn và One Way Team thể hiện ca khúc "Đã từng" tại The Only

Với chất giọng đặc trưng, cách xử lý sáng tạo của Dương Nguyễn và nhiều đoạn cao trào nhấn nhá của bản phối, cả khán đài như chìm vào không gian lãng mạn với các cung bậc cảm xúc, từ buồn, nhớ thương cho đến sự đồng cảm.

So với các ca sĩ trong chương trình The Only, Dương Nguyễn có giọng hát khá lạ khi gây ấn tượng với khán giả từ những vòng đầu tiên. Bên cạnh đó, dù màn trình diễn “Đã từng” của anh khá an toàn, không có nhiều khác biệt, nhưng vẫn đủ thăng hoa để chạm đến cảm xúc người nghe.

Dù không có vũ đạo hay diễn viên minh họa trên sân khấu, tiết mục của Dương Nguyễn vẫn hút người xem

Phần trình diễn của Dương Nguyễn – One Way Team không có vũ đạo hay diễn viên minh họa nhưng vẫn “hút” người xem. Hơn thế, Dương Nguyễn cũng chia sẻ, do không kìm được cảm xúc nên có một vài chỗ khiến anh chưa hài lòng.

Diva Mỹ Linh vì thế đã dành nhiều lời khuyên lẫn lời khen dành cho Dương Nguyễn: “Cái mà Dương thiếu trong các số vừa rồi là trời cho em hơi nhiều thứ. Trời cho em một trái tim rất mẫn cảm, dễ xúc động thì rất tốt. Tuy nhiên, nó lại là điểm trừ nếu như em quá dễ xúc động, em không thể lên được level cao hơn, trời cũng cho em giọng hát rất tốt, giọng của em trải đều và đẹp từ âm vực thấp đến âm vực cao và tiết tấu của em cũng tốt luôn. Nhưng chính cái này khiến em không kỹ, nên nó chỉ hay ở mức đó thôi, chị chưa thấy lần nào nó bứt phá hẳn làm cho chị phải thốt lên waooo”.

Diva Mỹ Linh dành nhiều lời khen cũng như lời khuyên đến Dương Nguyễn

Với nhạc sĩ Hamlet Trương, anh đã hoàn toàn hài lòng bởi từ bản phối cho đến cách dàn dựng đều giống với anh khi viết nên ca khúc này: “Đây là bài hát mình viết vào thời gian giãn cách xã hội, ở nhà một mình và tìm thấy một cuốn sổ, ở trong đó có một dòng chữ mình ghi từ hồi nào mình không biết, đó là “chuyện mình gói trong hai chữ đã từng”, và từ câu đó mà mình làm ra bài hát này. Tình cờ là những gì bạn dàn dựng trên sân khấu lại rất tương đồng. Ngồi như vậy, một chàng trai mạnh mẽ, cô độc viết về những gì đã qua, nó rất giống câu chuyện của mình nên mình rất cảm ơn hai bạn về tiết mục này”.

Dàn sao góp mặt trên ghế nóng The Only tập 12

Sau nhiều tập phát sóng, không chỉ Dương Nguyễn – One Way Team mà các ca sĩ của The Only đã dần trưởng thành hơn, dần được công chúng đón nhận. Những lời khuyên và góp ý từ các vị giám khảo có chuyên môn cao sẽ là bài học quý giá, giúp họ vững vàng và tự tin hơn trong hành trình thực hiện giấc mơ ca hát.

