Diva đình đám Hàn Quốc So Hyang sắp hội ngộ Trấn Thành - Hari Won

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 10:54 AM (GMT+7)

So Hyang bất ngờ tổ chức show diễn tại Việt Nam sau nhiều lần úp mở.

Showbiz Hàn Quốc Sự kiện:

Mới đây, ban tổ chức liveshow của ca sĩ Hàn Quốc So Hyang chính thức công bố poster chương trình lẫn một số thông tin ban đầu về sự kiện.

Theo đó, “Spark live concert: So Hyang in Vietnam” sẽ chính thức được diễn ra vào tối ngày 14/12 tại câu lạc bộ Lan Anh (TP.HCM) với sự xuất hiện của nhân vật chính – ca sĩ Hàn Quốc So Hyang. Ngoài ra, đêm concert còn quy tụ số lượng khách mời khủng gồm các ca sĩ đến từ xứ sở Kim Chi và Việt Nam.

Diva Hàn Quốc - So Hyang

Nếu ở K-pop, 2 cái tên ca sĩ được mời gồm SUKI và YJB thì tại Việt Nam, hàng loạt những giọng ca hàng đầu được cũng góp mặt như Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà cùng vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành – Hari Won.

Trong đoạn clip được đăng tải mới đây, nữ ca sĩ So Hyang bày tỏ sự háo hức trước thềm show diễn. Giọng ca Diva của Hàn Quốc cho biết cô rất nôn nóng được xuất hiện tại đêm nhạc cũng như gặp gỡ, tập luyện cùng các ca sĩ, giọng ca hàng đầu của Việt Nam.

“Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể làm thỏa lòng các fan và khán giả của mình tại Việt Nam. Tôi hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình và ban tổ chức sẽ giúp buổi diễn được tổ chức thành công, tốt đẹp và sẽ là kỷ niệm đẹp với tất cả chúng ta”, giọng ca người Hàn háo hức. Bên cạnh đó, cô cũng hào hứng nói một câu tiếng Việt đầy tình cảm “Các bạn có nhớ tôi không” khiến nhiều fan phấn khích.

Trấn Thành - Hari Won từng gặp So Hyang trong lần cô đến Việt Nam gần đây

So Hyang là giọng ca hàng đầu xứ Kim Chi. Cô là một trong số nghệ sĩ châu Á hiếm hoi thường xuyên được đặt lên bàn cân cùng loạt diva hàng đầu thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Aretha Franklin... Tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự hâm mộ với nữ diva và thừa nhận giọng hát, phong cách biểu diễn của cô đã trở thành chuẩn mực để họ định hướng phấn đấu trong nghề nghiệp.

Trước đó, So Hyang từng đến Việt Nam biểu diễn với vai trò khách mời trong liveshow ca sĩ Thu Minh. Nhiều fan hâm mộ kỳ vọng vào những màn song ca, tốp ca hay thậm chí là “đọ giọng” giữa các giọng ca “khủng” đến từ 2 nền âm nhạc của 2 quốc gia.

So Hyang từng diễn trong show của Thu Minh

Đại diện chương trình cho hay việc tổ chức buổi diễn bên cạnh mong muốn mang đến một đêm nhạc chất lượng, thỏa lòng khán giả, thì còn hướng đến sự giao lưu giữa nền âm nhạc giữa Việt Nam, Hàn Quốc để từ đó mở ra những cơ hội hợp tác tương tự trong tương lai.