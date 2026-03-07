Dịp 8/3, mỹ nhân gợi cảm Đài Loan phản đối “so kè nhan sắc” giữa phụ nữ

Mới đây, mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc) Y Năng Tịnh đăng bài viết trên mạng xã hội kêu gọi phụ nữ ngừng cạnh tranh với nhau, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Nữ nghệ sĩ cho biết mỗi khi tham dự sự kiện, cô thường thấy những bình luận so sánh phụ nữ với nhau về ngoại hình và tuổi tác, trong khi điều tương tự hiếm khi xảy ra với đàn ông.

Theo cô, sức mạnh, trải nghiệm sống, cũng như năng lực và trí tuệ của phụ nữ xứng đáng được ghi nhận thay vì chỉ tập trung vào vẻ ngoài.

“Những người của công chúng luôn ở trong tâm điểm chú ý. Chúng tôi cố gắng xuất hiện với hình ảnh tốt nhất để đáp lại sự ủng hộ của khán giả. Nhưng khi mọi thứ bị biến thành sự cạnh tranh, thành một "cuộc chiến nhan sắc", điều đó lại làm giảm đi sự thấu hiểu và ủng hộ vốn nên tồn tại giữa phụ nữ với nhau", cô viết.

Y Năng Tịnh và chồng từng kết hôn rồi chia tay. Việc họ tái hợp sau đó đã gây chú ý lớn trên truyền thông. Ảnh: Handout.

Y Năng Tịnh nhấn mạnh: “Giá trị của phụ nữ không phải là thắng thua trong những cuộc so sánh, mà là từ chối tham gia vào nó. Nếu bạn là phụ nữ, đừng công kích những phụ nữ khác. Hãy đứng lên và nói rằng: tất cả chúng ta đều đẹp”.

Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân rất yêu cái đẹp và chăm sóc ngoại hình, nhưng không phải để cạnh tranh mà vì muốn trở thành một người mẹ chỉn chu khi ra ngoài cùng con gái.

Cô cũng khẳng định 58 tuổi không phải điều đáng xấu hổ và từ chối những lời khen cho rằng mình “trông như thiếu nữ”.

“Tất cả chúng ta rồi sẽ già đi và khuôn mặt sẽ có nếp nhăn. Nhưng cuộc đời của chúng ta từng tỏa sáng rực rỡ, và điều đó không ai có thể lấy đi”, cô nói.

Y Năng Tịnh bày tỏ hy vọng những nỗ lực của thế hệ phụ nữ hôm nay sẽ trở thành nguồn tự tin cho thế hệ trẻ, để các cô gái được sống là chính mình và tìm những người bạn đời tôn trọng họ, cùng nhau già đi trong tình yêu và sự tôn trọng.

Sinh năm 1968, Y Năng Tịnh nổi tiếng từ cuối thập niên 1980 với hình ảnh thần tượng tuổi teen. Cô từng hai lần được đề cử Golden Horse Awards cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Đời tư của cô cũng thu hút sự chú ý khi tái hôn với nam diễn viên Tần Hạo, kém cô 10 tuổi, sau cuộc hôn nhân trước với ca sĩ Du Hồng Minh.

Bài viết của Y Năng Tịnh đã tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đây là thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin và đoàn kết giữa phụ nữ.