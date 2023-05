Diệp Bảo Ngọc mồ hôi đầm đìa với cảnh nóng lúc 2h trưa, Kaity Nguyễn hài hước không kém

“Lật mặt 6” đang là bộ phim "gây bão phòng vé" khi thu về khoảng 160 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày công chiếu. Ngoài 6 nam chính tranh giành giải thưởng độc đắc, Diệp Bảo Ngọc vào vai Liên - vợ của An (Thanh Thức) cũng là nhân vật được chú ý. Liên và An sống trên ghe, cố gắng làm lụng để mua nhà. Sau khi An mất, Liên cũng tham gia vào phi vụ tranh giành số tiền thưởng 136,8 tỷ đồng, ngoài ra còn có mối quan hệ mập mờ với Phát (Huy Khánh).

Diệp Bảo Ngọc có 2 cảnh nóng trong "Lật mặt 6"

Trong phim, Diệp Bảo Ngọc có 2 cảnh nóng đóng cùng Huy Khánh và Kim Hải. Ban đầu cô định từ chối khi biết phải đóng cảnh nhạy cảm nhưng với sự thuyết phục của đạo diễn Lý Hải, nữ diễn viên 9X đã đồng ý.

Nhiều người cho rằng đây là những cảnh "hút view" vì sự lãng mạn hay tình tứ nhưng với Diệp Bảo Ngọc, cô cùng đàn anh Huy Khánh phải làm việc cật lực, mồ hôi đầm đìa vì quay phân đoạn này lúc 2h trưa. Với Kim Hải, anh lễ phép, hỏi han, bàn bạc với người đẹp sinh năm 1993 để có thể phối hợp tốt nhất cho cảnh quay.

Kaity Nguyễn được đạo diễn thị phạm khi đóng cảnh tình tứ

Kaity Nguyễn cũng từng gây ấn tượng lớn với khán giả khi vào vai Lý Linh trong "Gái già lắm chiêu V". Cô có không ít cảnh nóng với các bạn diễn nam như Anh Dũng, Khương Lê... Nếu như trên màn ảnh, cảnh tình cảm chỉ có 2 người trong không gian riêng tư, lãng mạn thì ở hậu trường, cả ê-kíp có mặt dõi theo. Đáng nói đạo diễn còn trực tiếp thị phạm cho Kaity Nguyễn và Anh Dũng từ cách ôm, đặt tay sao cho khéo léo.

Hậu trường những cảnh nóng của Kaity Nguyễn

Tiếp đó, người đẹp còn có cảnh giật khăn tắm của Jonathan Vĩnh Thụy (Khương Lê đóng) trong phòng riêng. Là cảnh tình cảm được khán giả trông chờ nhưng Kaity Nguyễn lại hé lộ hậu trường không mấy ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên cô đóng với bạn diễn khỏa thân 100% nên khá áp lực. Mỗi lần quay xong Khương Lê đều xin lỗi Kaity: "Cảnh quay đó kéo dài từ đêm đến sáng hôm sau tại một khách sạn 6 sao. Sau cảnh quay đó, hai chân bầm dập và tôi cũng gây ra vài tổn thương cho Khương khi giẫm tím móng chân rồi còn cào rách da của Khương Lê do diễn quá nhập tâm", cô từng chia sẻ với truyền thông.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/diep-bao-ngoc-mo-hoi-am-ia-voi-canh-nong-luc-2h-trua-kaity-nguyen-hai...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/diep-bao-ngoc-mo-hoi-am-ia-voi-canh-nong-luc-2h-trua-kaity-nguyen-hai-huoc-khong-kem-a606437.html