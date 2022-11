Diễn viên, Vlogger Lena gây chú ý vì tạo hình “búp bê” trong MV mới

Nữ diễn viên “Về nhà đi con” Lena ra mắt sản phẩm âm nhạc mới khiến fan bất ngờ vì độ sáng tạo và cá tính.

Không chỉ nổi tiếng với diễn xuất tự nhiên trong “Về nhà đi con” ngoại truyện, Lena (tên thật Lê Na) mới đây lại gây chú ý khi ra mắt MV mới “Is it you”. Ca khúc là chap thứ 5 thuộc EP 251 - chuỗi bài hát kể về câu chuyện tình yêu của một cô gái, bắt đầu bằng sự say mê cháy bỏng trong tình yêu với những cảm xúc giận hờn, ghen tuông. Theo đó, “Is It You” sẽ khép lại EP 251 - với sự lạnh lùng của ngày đông và một trái tim đã không còn nồng nàn nữa.

Những ca khúc trước đó trong EP 251 như “Tình Yêu Ôi Thật Say”, “Quá Trễ Quay Đầu”, “Ghen Vì Yêu” và “Tình Yêu Là Cái Quái Gì” đều nhận được hiệu ứng tốt trên MXH và trở thành những đoạn nhạc viral trên nền tảng Tik Tok.

Lena cho hay, sự đột phá trong MV “Is it you” nằm ở phần visual 3D – điều mà thị trường âm nhạc chưa nhiều người thực hiện. Không còn những màu sắc sặc sỡ như những MV chap trước hay hình ảnh của Lena từ trước đến nay, Chap 5 có tông chủ đạo là xanh và đen như phủ đầy nỗi buồn.

Nhân vật cô gái 3D trong MV hoàn toàn được tạo nên từ gương mặt và thân hình của Lena, chỉ có chú kỳ lân là không thể có nhân vật đóng thế. Vì vậy, hình tượng kì lân bỏ đi giữa đêm sương mù là một hình ảnh khá khó diễn tả, không có set design nào thể hiện chân thực được cảm xúc của cô như vậy.

Ngay sau khi MV ra mắt, hình ảnh giống như búp bê 3D đã gây nhiều chú ý vì được thiết kế sexy, mới mẻ. Phía Lena hy vọng khán giả nhận thấy được sự tâm huyết của ê kíp qua từng sản phẩm.

“Tất cả những bài hát trước trong EP, tôi đã quay MV rồi. Mỗi bài hát đều có một màu sắc riêng, style hình ảnh riêng. 5 chap trong MV là sự xâu chuỗi. Bài hát cuối nói về sự chia tay, hình ảnh chú kỳ lân xuất hiện xuyên suốt trong EP là một hình tượng ý nghĩa. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó như thế nào thì Lena xin giữ riêng cho bản thân mình. Bài hát cuối Is It You là để miêu tả sự cô đơn trống vắng của cô gái nhỏ giữa thế giới rộng lớn sau sự biến mất của chú kỳ lân”, Lena nhấn mạnh.

Lena chia sẻ, thay vì những giai điệu ballad thì chap cuối của EP 251 mang màu sắc RnB mang hơi hướng Bittersweet. “Is It You” mang tinh thần không quá buồn bã, dù là bài hát nói về chia tay nhưng mang lại sự an ủi cho những bạn vừa bước qua tình yêu. Khi ra mắt bài hát này, Lena mong “Is It You” sẽ sản phẩm có thể lan tỏa năng lượng, “chữa lành” chính bản thân nữ ca sĩ cũng như người nghe.

(* Bittersweet thể hiện cảm giác nghe - trong ngọt ngào có đắng cay trong đắng cay có ngọt ngào. Giai điệu bài hát cũng như sự miêu tả cho tình yêu đã qua - chia tay nào cũng đắng cay nhưng rõ ràng sự ngọt ngào đọng lại là thứ không thể chối cãi).

Hai phần trong bài là 2 màu sắc khác nhau. Đoạn 2 được chuyển sang hiphop pha thêm chút R&B, không gian tối hơn và buồn hơn. Với thể loại như vậy, Lena chia sẻ bản thân cũng chưa thử qua bao giờ, nên đây được xem là cơ hội để cô làm mới bản thân hơn. Qua bài hát cuối của EP, có thể nói, Lena đã thoát hình tượng “cute girl” như trước và có chiều sâu hơn.

Phần vocal synth cũng như vocal chop của bài được tự thu và tự làm thay vì sử dụng sample. Các phần tiếng synth của bài đều được làm sound designed (tự thiết kế) thay vì dùng preset.

Lena tâm sự: “RnB là dòng nhạc mà tôi lựa chọn cho ca khúc cũng như tổng thể EP lần này. Song song đó, vẫn có những Version Pop Rock và Punk của các bài trong EP đang được thực hiện và sẽ cho ra mắt trong thời gian tới. Hình tượng tôi xây dựng trong suốt thời gian qua là singer/bassist nên sẽ không bỏ Rock/Punk được. Mong sự cố gắng của tôi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người”.

Cùng với MV mới, Lena cũng chia sẻ thêm về định hướng màu sắc âm nhạc của cô trong thời gian tới bằng ba từ: Thay đổi - Trưởng thành - Sâu sắc.

“Ai cũng cần có một sự thay đổi. Thời gian qua, đã có một Lena ngọt ngào và luôn mang lại năng lượng cá tính vui vẻ. Những sản phẩm sắp tới sẽ là sự thay đổi để trở nên trưởng thành và sâu sắc hơn trong tình yêu. Vẫn sẽ có sự nổi loạn nhưng sâu trong đó khán giả nghe nhạc sẽ cảm nhận rõ được sự thay đổi góc nhìn trong tình yêu cũng như âm nhạc. Trong thời gian ra mắt EP 251, Lena đã tích góp được kha khá kinh nghiệm để những sản phẩm sau sẽ được trau chuốt và mới lạ hơn. Hy vọng sẽ mang đến cho khán giả một sự đột phá mới mẻ, không những trong âm nhạc mà còn hình ảnh với nhiều bất ngờ”, người đẹp chia sẻ.

Được biết đến với vai trò Vlogger, diễn viên và Indie singer/songwriter, Lena là nhân vật không mấy xa lạ với khán giả. Sự mạnh mẽ, cá tính, có chút nghịch ngợm được cô thể hiện trong các sản phẩm âm nhạc một cách khá rõ nét. Lena cũng là một hiện tượng trên mạng xã hội với những ca khúc như Ôi Tình Yêu Thật Điêu, SAY hay sự kết hợp với K-ICM mang tên Liếc Mắt Đưa Tình. Ngoài vai diễn Ánh trong “Về nhà đi con”, Lena từng gây “bão” bởi bản hit Simple Love kết hợp cùng hai nghệ sĩ trẻ khác là Obito, Seachains và Davis. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu kênh YouTube với 483k người theo dõi – nơi cô thường xuyên đăng tải vlog và các clip cover.

