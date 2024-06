Diễn viên 9X xinh đẹp bị ung thư

Mới đây tờ JoongAng đưa tin Yoo Ara, cựu thành viên của nhóm nhạc Hello Venus, chia sẻ việc đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Yoo Ara viết trên trang cá nhân: “Mọi người thế nào rồi. Tôi nghĩ có rất nhiều người nghĩ tôi đã qua đời. Trước đây tôi nhiều lần cảm thấy mệt mỏi và tâm trạng không vui. Tình cờ, tôi phát hiện mình mắc bệnh ung thư trong một lần kiểm tra sức khỏe”.

Diễn viên Yoo Ara tình cờ phát hiện bị ung thư trong 1 lần tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Tôi được chẩn đoán cần phẫu thuật gấp. Tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ khối u ác tính, uống thuốc và đang nghỉ ngơi. Bây giờ mọi chuyện khá hơn nhiều. Nhiều bạn bè có thể thất vọng vì tôi không chia sẻ chuyện này mà một mình chịu đựng, chiến đấu. Tôi sẽ rất biết ơn nếu những người quen và tất cả người yêu mến tôi có thể hiểu, thông cảm cho tôi”.

Yoo Ara tâm sự cô sẽ cố gắng để bản thân không căng thẳng và làm việc chăm chỉ để lấy lại vóc dáng. “Mọi người đừng để bị ốm, hãy luôn giữ gìn sức khỏe và cẩn thận với nắng nóng. Tôi sẽ cố gắng đăng tin tức thường xuyên”, nữ thần tượng nhắn nhủ thêm.

Diễn viên Yoo Ara sở hữu ngoại hình xinh đẹp.

Sinh năm 1992, Yoo Ara ra mắt cùng nhóm nhạc nữ Hello Venus vào năm 2012 và nổi tiếng với những ca khúc trẻ trung, ngọt ngào. Năm 2014, Yoo Ara rời nhóm và chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Cô xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như What is Mom, Golden Rainbow hay Super Daddy Yeol.

Sau khi biết tin người hâm mộ đồng loạt gửi tới nữ diễn viên những lời động viên.

Bài đăng đầy đủ của Yoo Ara có nội dung như sau: "Xin chào mọi người, tôi là Yoo Ara. Tôi hy vọng các bạn đều khỏe mạnh. Tôi đăng bài vì sợ một số bạn có thể nghĩ rằng tôi đã qua đời… Thời gian trước tôi đột nhiên cảm thấy thường xuyên mệt mỏi và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Rồi tôi quyết định tới bệnh viện khám sức khỏe và tình cờ phát hiện mắc bệnh ung thư. Tôi được chỉ định làm phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ khối u ác tính. Trong thời gian qua, tôi đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi phục sức khỏe kết hợp với dùng thuốc. Tôi đã cảm thấy khỏe hơn trước nhiều rồi. Mọi người trong thời gian qua gần như không thể liên lạc được với tôi, chắc nhiều bạn cảm thấy thất vọng lắm. Hy vọng người hâm mộ và khán giả sẽ hiểu, thông cảm cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để phục hồi sức khỏe trong năm nay. Tôi hy vọng các bạn luôn khỏe mạnh và hãy đừng để bị cảm nhé! Các bạn hãy cẩn thận với cái nóng mùa hè, từ giờ tôi sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên tình hình của bản thân cho mọi người".

