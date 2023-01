Diễm My 9X lần đầu thử vai bằng cảnh hôn với "bạn trai" kém 8 tuổi

Sau tập cuối “Giấc Mơ Của Mẹ”, các diễn viên trong đó có Diễm My 9X và Quốc Anh đã ngồi lại cùng nhau để nhớ về những kỷ niệm khó quên trong quá trình đóng phim suốt 2 năm.

Quốc Anh và Diễm My

Ấn tượng đầu tiên

Diễm My cho biết ấn tượng đầu tiên về “bạn trai” kém tuổi Quốc Anh là “không ưa chút nào”. Cô hài hước nói: “Khi tới casting (thử vai - PV), đạo diễn Nguyễn Minh Chung hỏi “Biết Diễm My không?”, em ấy nói là “Dạ không, không biết”. Vì lý do đó mà My không ưa em ấy. Đã thế, hai chị em phải casting đúng cảnh hôn. Nói chung ấn tượng ban đầu không tốt cho lắm”.

Không biết đã lỡ lời với tiền bối, Quốc Anh phân trần: “Em thấy sợ. Lúc đi casting, em không nhớ có nói câu đó hay không. Lúc sau, chú Chung bảo hai đứa ra ngoài ngồi đọc thoại với nhau, em mới ra hỏi: “Chị My ơi, chị ra tập thoại với em không?”. Chị nói: “Không em. Chị cần đọc một mình, cần suy nghĩ một mình, em ra ngoài kia ngồi đi”. Rất là sợ, chị ấy là một người nghiêm khắc, khó gần ngay từ đầu phim”.

Diễm My cũng đã xóa bỏ khoảng cách với Quốc Anh khi mở lòng và thành thật với cậu: “Bởi vì đó là một cảnh rất khó. Cách làm việc của chị là phải chuẩn bị tốt cho mình trước để xem bản thân như thế nào đã xong mới ráp thoại, chứ không phải không muốn tập thoại với em đâu”.

Cô nhận xét về đàn em sau thời gian hợp tác chung: “Quốc Anh là một chàng trai đáng yêu, dễ thương. Suy nghĩ của em ấy luôn màu hồng, lúc nào cũng vui tươi, không có gì phải lo lắng. Còn đối với những chị lớn tuổi, họ thường có nhiều suy nghĩ, đắn đo và nhìn mọi thứ sâu hơn nên rất hay trăn trở. Mỗi lần như vậy, Quốc Anh đều xóa tan bầu không khí, mang đến sự vui tươi và tích cực. Đó cũng là một trong những lý do vì sao Quốc Anh hay đóng chung với các chị”.

Hai nhân vật của cặp đôi được khán giả yêu thích

Yêu người lớn tuổi và nhỏ tuổi hơn có gì thú vị?

Trong phim, Quốc Anh vào vai Trọng Khang, bén duyên cùng “chị đẹp” Diễm My vai Trà My. Đây không phải lần đầu tiên nam ngôi sao hợp tác với đàn chị. Tuy nhiên, cả ba diễn viên (Nhã Phương, Hoàng Anh, Diễm My) mà Quốc Anh làm việc chung đều sinh năm 1990.

“Thành thật mà nói, tất cả những bộ phim trước, kể cả MV ca nhạc luôn, các chị đóng chung với em xong đều lấy chồng, sinh con. Chuẩn bị, coi chừng chị My cũng sắp lấy chồng. Vào vấn đề chính, em không nghĩ mình sẽ chọn được người bạn gái nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn. Tất cả đều là duyên số, gặp ai thấy hợp, sống chung được với họ thì cứ trải lòng và tìm hiểu”, Quốc Anh cho biết.

Về phần mình, Diễm My trải lòng: “Ngày nhỏ My hay nghĩ rằng mình bắt buộc phải quen một người nào đó lớn hơn mình ít nhất 7 tuổi, không quen nhỏ hơn được. Nhưng càng lớn thì suy nghĩ đó càng thay đổi. Theo quan điểm của My, cũng hơi tâm linh một chút, mình nghĩ con người họ trải qua nhiều kiếp sống và tới kiếp hiện tại đã là tích tụ của các kiếp sống trước. Có nhiều bạn trẻ họ có tuổi đời rất trẻ nhưng cực kỳ tài năng và sâu sắc, không liên quan đến lứa tuổi mà liên quan đến nguồn năng lượng của mỗi người. Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính. Điều đó rất đúng và chính xác. Tùy theo nguồn năng lượng của mỗi người, không phải cứ trẻ là nông nổi, bốc đồng, có nhiều người lớn tuổi họ vẫn nông nổi và sống như một đứa trẻ”.

Diễm My nghẹn ngào khi nhớ về mẹ

Mẹ là người quyết định sự nghiệp và tình cảm của con cái, đây có là tư tưởng cũ?

Trong phim, không phải Quang Minh (Nhan Phúc Vinh), Trà My mới là người mang tiền về phụ giúp cho gia đình, thậm chí giúp anh hai đi học và lo cho em út. Nữ diễn viên bày tỏ: “Đối với nhân vật Trà My và My ở ngoài đời, đây không phải là gánh nặng. My chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Với tấm lòng thương gia đình, bằng mọi giá mình phải làm điều đó. Nhưng Trà My hơi chạnh lòng, cảm giác mình là đứa con gái duy nhất nhưng không chăm giống anh. Ví dụ mỗi lần anh đi làm mẹ đều ủi áo, chỉnh trang, chuẩn bị đồ ăn. Anh thích món gì thì mẹ làm món đó, ra đón niềm nở mỗi lần đi làm về”.

Khi được hỏi có bất đồng quan điểm với mẹ giống nhân vật trong phim, Diễm My trả lời: “Mối quan hệ của My trong phim giống như mối quan hệ của My và mẹ ngoài đời. Chỉ khác là My trong phim nóng tính và hay cãi lại mẹ. Ở ngoài đời đôi khi cũng vậy, nhưng mẹ My rất hiền, không như bà Thanh. Bà Thanh là kiểu người áp đặt con cái, mẹ My không như vậy, nhưng lâu lâu mẹ có suy nghĩ khác với My. Điều này làm hai mẹ con cũng có chút vấn đề. Sau khi mẹ mất, My hối hận rất nhiều, My đem theo tất cả những nỗi lòng của mẹ”.

Cô nói, hồi ấy, bản thân chỉ nghĩ đến việc phải thành công, đi làm và kiếm nhiều tiền để lo cho ba mẹ. Nhưng cũng vì vậy cô đã vô tình bỏ qua nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống, bỏ đi những bữa cơm, đôi khi không bắt máy khi mẹ gọi điện, không tâm sự với mẹ... “My dành hết thời gian cho công việc, cứ nghĩ như vậy là đủ nhưng khi mẹ mất đi, My mới hiểu điều mẹ cần là những khoảnh khắc ở cùng và tâm sự với con”, Diễm My nghẹn ngào bật khóc.

Diễm My chia sẻ: “Lúc mẹ còn sống, tôi và mẹ hay có mâu thuẫn về việc lựa chọn bạn trai. Mẹ My và ba My ly dị khi My còn nhỏ. Hai mẹ con sống với nhau đã trải qua rất nhiều khó khăn. Điều mà mẹ My lo lắng nhất không phải là My sẽ đạt được cái này cái kia mà là hy vọng con mình được hạnh phúc, sẽ có một tấm chồng như ý, gia đình viên mãn. Cho nên lúc My còn trẻ, hai mẹ con hay cãi nhau về cách chọn người bạn không đúng ý. My cũng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống và nhìn lại mới thấy cái nhìn của ba mẹ rất đúng. Vì ba mẹ nhìn cho hạnh phúc của mình. Mặc dù My bướng bỉnh, cứng đầu và hay cãi lời mẹ nhưng lúc nào ý kiến của mẹ là quan trọng nhất, luôn đặt lên đầu tiên khi quyết định một cái gì đó. Với người trẻ, My nghĩ nên đặt những lời đóng góp, ý kiến của ba mẹ lên hàng đầu”.

Trong năm qua, “Giấc Mơ Của Mẹ” đã trở thành bộ phim được quan tâm nhiều nhất 2022 trên nền tảng trực tuyến với hơn 130 triệu lượt xem. Đồng thời, phim cũng đạt được các giải thưởng lớn, trong đó có “Phim truyền hình được yêu thích nhất” tại giải Mai Vàng 2022,

