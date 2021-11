“Đạo diễn triệu đô” Việt tiết lộ từng sống trong nhà kho

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 16:30 PM (GMT+7)

Trước khi thành công với phim ảnh, Phan Gia Nhật Linh từng trải qua quá khứ đầy khó khăn.

Sau thời gian im ắng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, điện ảnh Việt Nam đã đón nhận tin vui khi Netflix vừa công bố Quỹ “Vẻ đẹp điện ảnh - Kinh tế sáng tạo Việt Nam” trị giá gần 5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nền kinh tế sáng tạo của đất nước và những nhà làm phim Việt Nam từ các nhóm ít được biết đến.

Thông tin này được công bố trong buổi livestream tối ngày 31/10 với sự tham gia của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Kathy Uyên, diễn viên Hồ Thu Anh... Chương trình được dẫn dắt bởi S.T Sơn Thạch và Hoàng Yến Chibi.

Tại chương trình, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh hay còn được biết đến là “đạo diễn triệu đô” Phan Xinê, người đứng sau thành công của “Em là bà nội của anh”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Trạng Tí” đã có những chia sẻ cởi mở về cơ duyên đến với điện ảnh.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nam đạo diễn chia sẻ quá khứ cả gia đình từng cùng sống trong một nhà kho khi mới chuyển vào TP.HCM. Đó là nhà kho của cơ quan mà mẹ anh làm việc tại thời điểm đó - một công ty xuất nhập khẩu phim Việt Nam. Đây cũng là lúc mà Nhật Linh bắt đầu được tiếp xúc và nảy nở tình yêu dành cho điện ảnh: “Trong những buổi xem phim cùng gia đình mà công ty tổ chức, khi thấy cả trăm con người cùng khóc, cùng cười với nhau khi xem những gì diễn ra trên màn hình, mình thấy điện ảnh là một điều gì đó rất kỳ diệu”, anh kể.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh

Mặc dù đam mê cháy bỏng với điện ảnh nhưng Phan Gia Nhật Linh chia sẻ ban đầu anh không chọn thi vào trường Sân khấu Điện Ảnh mà chọn ngành Kiến trúc làm bước đệm đầu tiên. Sau đó, từ sự nghiên cứu, những bài viết về phim ảnh, chàng trai trẻ đã bước những bước đầu tiên trên hành trình trở thành một đạo diễn thành công như hiện tại.

Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, xuất phát điểm đa dạng của các nhà làm phim sẽ mang đến thế giới phim ảnh vô cùng đa dạng. Là một người Việt, anh có khát khao được kể, được truyền tải vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam vào những tác phẩm của mình. Người mẫu - diễn viên Hồ Thu Anh - khách mời trong tọa đàm cũng đồng tình với quan điểm này khi chia sẻ mỗi diễn viên sẽ có một trải nghiệm khác nhau dành cho nhân vật của mình. Còn đạo diễn Nông Nhật Quang thì quan niệm: “Sự đa dạng sẽ giúp mình tiếp cận được nhiều câu chuyện mới trong điện ảnh”.

Trong khi đó, Kathy Uyên chia sẻ cô đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2008 khi tham gia bộ phim “Chuyện Tình Xa Xứ”. Nữ diễn viên cũng không ngờ đó là lúc tình yêu cô dành cho Việt Nam lớn dần, cho đến khi tham gia vào dự án “Để Mai Tính” cũng là lúc cô quyết định ở lại và tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Về sau Kathy Uyên dần trở thành cái tên quen thuộc với khán giả Việt khi thử sức ở nhiều vai trò trong các bộ phim: “Em chưa 18”, “Gái già lắm chiêu 2”, “Chị chị em em”,...

Kathy Uyên cho hay cô có niềm đam mê mãnh liệt với điện ảnh

Hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí nói chung và trong nền công nghiệp điện ảnh nói riêng, Kathy Uyên chia sẻ quan điểm của cô về sự khác biệt giữa điện ảnh Việt ở thời điểm hiện tại so với một thập kỷ trước: “Lúc đó Kathy thấy mỗi năm số phim sản xuất ra rất ít, so sánh với bây giờ thì phim ảnh đã phát triển hơn rất nhiều. Nhiều phim ở Việt Nam được tham gia trong những liên hoan phim quốc tế, đạt nhiều giải thưởng. Càng ngày càng có nhiều thể loại phim khác nhau. Hồi đó chỉ có phim hài với phim hành động thôi, còn bây giờ là nhiều thể loại như: Nhạc kịch, phim tội phạm, kinh dị… nên Kathy rất vui khi thấy các nhà làm phim Việt ngày càng can đảm, càng phiêu lưu”.

Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn nói về những khó khăn, rào cản mà các nhà làm phim Việt gặp phải: “Mặc dù mình có rất nhiều đam mê, mình nhiều ý tưởng hay, cách làm phim hết mình nhưng đôi khi những người trong nghề không có đủ điều kiện để phát triển nghề nghiệp”.

Xuất hiện với vai trò người dẫn dắt chương trình, Hoàng Yến Chibi cũng không giấu được sự hào hứng khi được trở lại làm việc, đứng trước ống kính sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Vẫn là một Hoàng Yến Chibi trẻ trung, năng động, nữ ca sĩ - diễn viên nay hoàn toàn ghi điểm ở vai trò MC khi thể hiện sự chuyên nghiệp, duyên dáng và tung hứng ăn ý với S.T Sơn Thạch trong suốt quá trình dẫn dắt sự kiện. Có lẽ vì thế mà Hoàng Yến Chibi đã vui mừng đến “mất ngủ” trong lần đầu được “tái xuất” sau dịch.

Hoàng Yến Chibi và S.T Sơn Thạch

Cả Hoàng Yến Chibi và S.T Sơn Thạch đều đã từng xuất hiện trong những bộ phim có mặt trên Netflix, thế nên trong sự kiện đặc biệt này, hai diễn viên trẻ đều hào hứng và kỳ vọng vào những cơ hội mới được mở ra cho các nhà làm phim Việt sau khi Quỹ “Vẻ đẹp điện ảnh - Kinh tế sáng tạo" được công bố.

Sự kiện Lễ ra mắt Quỹ “Vẻ đẹp điện ảnh - Kinh tế sáng tạo Việt Nam" được tổ chức với sự đồng hành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sự góp mặt của đại diện Hội Điện ảnh TP.HCM. Quỹ hướng tới việc hỗ trợ những nhà làm phim ít được biết đến tại Việt Nam, tạo thêm nhiều cơ hội để tiếng nói của họ được lắng nghe. Cộng đồng sẽ không giới hạn, bao gồm các nhà làm phim nữ và những nhà sáng tạo đang sinh sống tại các nơi xa trung tâm Hà Nội và TP.HCM và những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có đam mê làm phim.

Nguồn: http://danviet.vn/dao-dien-trieu-do-viet-tiet-lo-tung-song-trong-nha-kho-50202111116313739.htmNguồn: http://danviet.vn/dao-dien-trieu-do-viet-tiet-lo-tung-song-trong-nha-kho-50202111116313739.htm