Màn đánh ghen gay cấn nhất màn ảnh: Thủy Tiên bị "giật hết" tóc, Hồng Ánh hủy hoại dung nhan

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 00:10 AM (GMT+7)

Nhiều nghệ sĩ đã có cảnh quay nhớ đời khi thể hiện khả năng đánh nhau, cào cấu với bạn diễn trên phim

Đánh ghen vốn là một trong những cảnh “kinh điển” trên màn ảnh, mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó chủ yếu là cảm giác hả hê. Nói tới đẳng cấp đánh ghen trên màn ảnh, phim Thái Lan là “quán quân” không thể chối cãi. Tuy nhiên, nếu nhìn lại thì phim Việt cũng không thiếu những màn đánh ghen gay cấn.

Đánh ghen giùm bạn dưới hồ bơi trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Dù là tay ngang song diễn xuất tự nhiên của Thủy Tiên khiến nhiều người thích thú. Ngoài "Bỗng dưng muốn khóc", Thủy Tiên còn tham gia "Ngôi nhà hạnh phúc" bản Việt lên sóng năm 2009. Phim có sự tham gia của Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Lam Trường, Thủy Tiên. Trong phim, Thủy Tiên vào vai Bảo Yến - tình địch của Minh Hằng. Với lối diễn tự nhiên, nhí nhảnh cùng những câu thoại gây cười, vai diễn thú vị của nữ ca sĩ quê Kiên Giang để lại ấn tượng cho khán giả.

Thủy Tiên đã “ra tay” không thương tiếc với Tường Vy bằng một trận no đòn dưới nước trong Ngôi nhà hạnh phúc.

Trong phim Thủy Tiên đã thể hiện thành công màn đánh ghen "ướt át" nhất trong lịch sử màn ảnh Việt khi hai nhân vật chính lại rủ nhau xuống hồ bơi để làm chuyện đại sự. Theo đó, nhân vật Thảo (Tưởng Vy) vì ấm ức khi thấy chuyện tình của bạn mình có kẻ thứ 3 xen vào nên đã quyết định gọi Bảo Yến (Thủy Tiên) đến nhà "đàm đạo".

Thủy Tiên cũng bị đối phương Tường Vy túm tóc lôi xuống nước.

Câu chuyện chưa đi đến đâu thì Thảo đã nổi cơn thịnh nộ, lao vào cấu xé đối thủ và kết quả là cả hai cùng ngã xuống hồ bơi. Những tưởng màn đánh ghen đã kết thúc nhưng không, ở dưới nước, hai nàng càng trở nên thô bạo.

Phim Ma Mười và màn đánh ghen kinh dị của Hồng Ánh

Mười là phim điện ảnh được ekip Hàn Quốc kết hợp với hãng phim Phước Sang của Việt Nam thực hiện. Phim kể về một cô gái tên Mười (Anh Thư), sống một mình và mang một vẻ đẹp lạ kỳ. Cô đem lòng yêu Nguyễn (Bình Minh), nhưng anh lại đang yêu một cô gái giàu có (Hồng Ánh). Thế là Mười xui xẻo bị cô gái đánh ghen bằng thủ đoạn không thể nhẫn tâm hơn.

Màn đánh ghen kinh dị bằng axit của Hồng Ánh trên màn ảnh.

Hồng Ánh chọn cách không đánh ghen nơi công cộng, cô gái địa con nhà giàu bắt Mười ở nơi cô sống. Mang theo mấy tay gia nhân, cô gái đè Mười xuống sàn không cho chống cự. Sau đó, cô dùng chân đạp gãy gập mắt cá của Mười, khiến nạn nhân tội nghiệp phải gồng đến gãy cả móng tay vì đau đớn. Chưa xong, cô tiểu thư nhà giàu còn dùng cả một lọ axit to, tạt vào mặt Mười khiến cô bị đau đớn do axit ăn mòn mà chết.

Đánh ghen tập thể trong Cô Dâu Đại Chiến

Trong phim “Cô dâu đại chiến” Ngân Khánh cùng Phi Thanh Vân đã đến đánh ghen Huy Khánh lúc anh đang làm lễ cưới cùng người yêu. Đó là màn đánh ghen "kinh thiên động địa" của 4 cô gái ngay tại đám cưới của gã sở khanh Thái (Huy Khánh).

Đám cưới của Thái bỗng trở thành một mớ hỗn độn.

Sở dĩ có điều này là do Thái là một kẻ không chỉ bắt cá hai tay mà còn bắt đến... 5 tay, cùng một lúc anh quen 5 cô gái để chọn vợ cho mình. Kết quả, ngay ngày cưới của anh, 4 cô gái xấu số còn lại đồng loạt mặc váy cưới đến tìm Thái để "xử tử"

"My sói" trong Quỳnh Búp Bê

Những khán giả theo dõi bộ phim “Quỳnh búp bê” hẳn vẫn chưa quên được My sói - một trong những vai diễn để đời của Thu Quỳnh. Đây là nhân vật phản diện hiếm hoi nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Đặc biệt, màn đánh ghen của cô đối với “tiểu tam” khiến nhiều người cực phấn khích. Một trong những màn đánh ghen ghê gớm nhất chính là cuộc đụng độ giữa My sói và Đào trong Quỳnh búp bê. Gặp Đào trong công viên, My sói không ngần ngại lao tới tát tới tấp, túm tóc đánh Đào một trận.

Cảnh My sói đánh ghen Đào trong "Quỳnh búp bê".

Cảnh dằn mặt tiểu tam này khiến cả hai diễn viên Thu Quỳnh và Quỳnh Kool đều mệt. Quỳnh Kool thì bị đàn chị đánh thật còn Thu Quỳnh sau đó bị Mạnh Quân đẩy ngã sấp mặt khiến cô bị bầm dập. Mặt cô đỏ rát lên tới mức không cần hóa trang. Do Thu Quỳnh tát trượt tay lệch xuống cổ mà Quỳnh Kool đã bị đau dây chằng tới 2 tuần, đầu của cô cũng nổi cục u to đùng khiến Quỳnh Kool phải nằm ngủ nghiêng, không dám nằm thẳng.

Màn "chặt tóc" trong Cánh Đồng Bất Tân

Đoạn mở đầu của Cánh Đồng Bất Tận từng vô cùng ấn tượng và ám ảnh. Chai keo dán sắt rơi xuống sàn nhà bên cạnh cơ thể của nữ diễn viên Đỗ Hải Yến bị nhiều người đàn bà vây đánh tơi tả cả áo quần. Đỗ Hải Yến vào vai Sương, một cô gái yếu ớt không biết vì lí do gì lại bị vây đánh ghen. Cô được gia đình Nương (Ninh Dương Lan Ngọc) cưu mang và gia nhập vào cảnh đời trôi nổi.

Không chỉ ra sức đánh đập, đám đàn bà còn lột đồ rồi tung hô nhau khi chặt được một nắm tóc của Sương.

Phân đoạn và thủ đoạn đánh ghen của những người đàn bà trong "Cánh Đồng Bất Tận" thực sự đáng sợ. Sau khi đánh đập Sương tàn nhẫn, họ đổ keo dán sắt vào vùng kín của cô khiến Sương đau đớn liên tục đến mấy ngày sau.

