Đạo diễn hái ra tiền phải "van xin và cầu nguyện" sao hạng A

Góp mặt trong bom tấn đề tài thảm họa Hàn Quốc là cặp đôi “Ảnh đế - Ảnh hậu Cannes” cùng loạt tên tuổi hot khác.

Bộ phim đề tài thảm họa được đầu tư tới 25 tỷ won (khoảng 447 tỷ VND) mang tên Emergency Declaration (tựa Việt: Hạ cánh khẩn cấp) quy tụ ê-kíp toàn ngôi sao.

Đây cũng chính là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được mong chờ nhất mùa hè năm nay. Phim xoay quanh một cuộc khủng bố sinh học trên máy bay, là chuyến bay ngập tràn căng thẳng, kịch tính nhưng cũng đầy cảm xúc và cả những giọt nước mắt.

Chuyến bay đặc biệt của "Hạ cánh khẩn cấp"

Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên, Emergency Declaration đã gây chú ý lớn khi sở hữu dàn diễn viên toàn những cái tên lẫy lừng bậc nhất nền điện ảnh Hàn. Thật khó tin khi đạo diễn Han Jae-rim lại có thể tập hợp cặp đôi “Ảnh đế - Ảnh hậu Cannes” Song Kang-ho và Jeon Do-yeon, cùng Lee Byung-hun, Kim Nam-gil và Yim Si-wan trong cùng một tác phẩm. Nhắc tới đạo diễn Han, công chúng Hàn nhớ ngay đến loạt tác phẩm sừng sỏ ông từng chỉ đạo bấm máy như The Face Reader, The King, Rules of Dating, The Show Must Go On…

Đạo diễn Han Jae-rim (thứ 2 từ trái qua) cùng dàn sao của Emergency Declaration

Cư dân mạng xứ Hàn từng đùa rằng, nếu như kinh phí bộ phim là 25 tỷ won thì hẳn Han Jae-rim đã mạnh tay chi 10 tỷ won cho dàn diễn viên bảo chứng phòng vé của mình. Còn trong một chương trình thực tế của Đạo diễn Na Young-seok, đạo diễn Han bật cười chia sẻ, để mời được dàn diễn viên này, điều duy nhất ông làm là “van xin và cầu nguyện”.

Song Kang-ho - Cái tên bảo chứng phòng vé

Song Kang Ho gắn liền với loạt phim nổi tiếng và danh hiệu "Ảnh đế Cannes"

Là một diễn viên thành công vang dội trên cả phương diện phê bình cũng như thương mại, cái tên Song Kang-ho gắn với nhiều cột mốc đáng nhớ của điện ảnh Hàn Quốc. Joint Security Area (Khu vực an ninh chung) - bộ phim mang đến cho Song Kang-ho tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên tại Golden Bell Awards, là tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc tại thời điểm phát hành. Secret Sunshine (Ánh dương bí mật), bộ phim của đạo diễn Lee Chang-dong mà ông đóng chính cùng Jeon Do-yeon, là lần đầu tiên Hàn Quốc có một diễn viên đoạt giải diễn xuất tại Liên hoan phim Cannes, với ngôi vị Ảnh hậu cho Jeon Do-yeon. Và không thể không nhắc tới Parasite (Ký sinh trùng), phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành tượng vàng Phim xuất sắc nhất danh giá tại Oscar. Bản thân Song Kang-ho cũng trở thành “Ảnh đế Cannes” đầu tiên của Hàn Quốc với tác phẩm Broker (Người môi giới) năm 2022. Ông cũng là một trong hai diễn viên duy nhất đóng chính trong 4 phim đạt trên 10 triệu vé.

Trong Emergency Declaration, Song Kang-ho vào vai thanh tra lão làng In-ho. Một buổi sáng, ông nhận được tin báo về một kẻ khủng bố sinh học trên máy bay, cũng chính là chuyến bay mà vợ của ông và những người bạn thân đang đi du lịch tới Hawaii.

Lee Byung-hun - Gương mặt đại diện Hàn Quốc tại Hollywood

Lee Byung-hun vào vai một cựu phi công với nỗi sợ thường trực khi lên máy bay vì sự cố trong quá khứ

Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất hơn 25 năm, Lee Byung-hun, cũng giống như Song Kang-ho, là nam diễn viên đã quá quen thuộc với khán giả. Anh cũng là ngôi sao Hàn sáng giá tại Hollywood khi góp mặt trong phim G.I.Joe: The Rise of Cobra (2009), vai diễn đã tạo tiền đề cho các bước tiến lớn của Lee tại kinh đô điện ảnh như G.I.Joe: Retaliation (2013), Red 2 (2013), Terminator Genisys (2015) hay Misconduct (2016).

Trong lần trở lại này, anh đảm nhận vai diễn Jae-hyuk, một người đàn ông sợ máy bay cùng cô con gái nhỏ Soo-min di cư đến Hawaii. Dẫu rất căng thẳng khi lên máy bay, anh vẫn luôn chăm sóc cẩn thận cho cô con gái.

Jeon Do-yeon - Diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được vinh danh tại Cannes

"Ảnh hậu Cannes" vào vai Bộ trưởng

Suốt 31 năm sự nghiệp diễn xuất, Jeon Do-yeon ghi dấu ấn với khán giả bằng nhiều vai diễn ấn tượng cùng loạt giải thưởng danh giá. Với vai diễn Shin-ae trong bộ phim Secret Sunshine, cô là diễn viên điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc và là gương mặt châu Á thứ 2 đoạt giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Cannes, đưa điện ảnh Hàn Quốc được vinh danh tại một trong những Liên hoan phim danh giá nhất hành tinh. Khả năng biến hóa đa dạng trong các vai diễn có tâm lý phức tạp cùng diễn xuất duyên dáng, quyến rũ khó cưỡng, Jeon Do-yeon được ví là huyền thoại sống mà điện ảnh Hàn Quốc đang sở hữu.

Trong tác phẩm bom tấn về đề tài thảm họa, nữ diễn viên vào vai Bộ trưởng Kim Sook-hee, một người phụ nữ cứng rắn, quyết đoán luôn đặt sự an nguy của người dân lên hàng đầu, tìm mọi cách để đưa chiếc máy bay gặp thảm họa được hạ cánh an toàn.

Kim Nam-gil – Diễn viên thực lực trong cả truyền hình lẫn điện ảnh

Cơ phó Hyun-soo trong phim do Kim Nam-gil đảm nhận

Dù đảm nhận nhiều vai chính nhưng Kim Nam-gil lại kém duyên với các giải thưởng trong những năm đầu sự nghiệp. Anh được đánh giá là một diễn viên thực lực khi hóa thân vào nhiều dạng vai từ chính diện tới phản diện, từ u ám đến tươi sáng.

Sau hơn hai năm, Kim Nam-gil trở lại màn ảnh rộng trong Hạ cánh khẩn cấp với vai diễn Cơ phó Hyun-soo. Tái hợp cùng Jeon Do-yeon và Park So-jin, Kim Nam-gil sẽ tiếp tục mang đến một vai diễn ấn tượng và cảm động, khắc họa hình ảnh người phi công đứng trước một trong những thách thức khó khăn nhất cuộc đời.

Yim Si-wan – Một trong những thần tượng diễn xuất thành công nhất

Yim Si-wan mang vẻ mặt ngây thơ của một tên khủng bố sinh học

Xuất thân là thành viên nhóm nhạc thần tượng ZE:A cùng Park Hyung-sik hay Hwang Kwang-hee, nhưng Yim Si-wan thực sự thành công khi đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất. Anh tạo ấn tượng với những vai diễn trong The Moon Embracing the Sun năm (Mặt trăng ôm mặt trời), Misaeng, Strangers from Hell (Người lạ đến từ địa ngục), Run On (Bước chạy tới trái tim) hay gần đây là Tracer (Kẻ truy tìm) - phim truyền hình mang về cho Si-wan đề cử Thị đế tại cả Baeksang Arts Awards và Blue Dragon Series Awards.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Yim Si-wan thành công ngay từ những ngày đầu tiên khi phim điện ảnh đầu tay The Attorney (Người luật sư) đóng cùng Song Kang-ho vinh dự góp mặt trong “câu lạc bộ 10 triệu vé” bao người mơ ước. Bốn năm sau, anh đóng vai chính trong The Merciless (Cuộc chiến ngầm), bộ phim gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Cannes, mang đến một hình ảnh Yim Si-wan gai góc, ngổ ngáo hoàn toàn khác biệt với hình tượng mỹ nam của anh.

Lần này, Yim Si-wan vào vai Jin-seok - vị hành khách bí ẩn với nội tâm phức tạp, lựa chọn một chuyến bay ngẫu nhiên để gieo rắc sự chết chóc lên trên bầu trời. Anh được giới phê bình và khán giả đánh giá rất cao với vai diễn đầy tính đột phá, tràn ngập cảm xúc của mình.

