Dàn sao "Squid Game" sở hữu tài sản trăm tỷ: Ai có cát xê cao nhất?

Chủ Nhật, ngày 10/07/2022 00:10 AM (GMT+7)

Từng tạo cơn sốt trên khắp thế giới, dàn diễn viên "Squid Game" đều là những cái tên đình đám của làng giải trí xứ Hàn với khối tài sản "khủng" lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã chính thức ra mắt teaser đầu tiên của phần 2 “Squid Game” khiến khán giả háo hức. Trước đó, “Squid Game” là một bộ phim Hàn Quốc được phát hành trên nền tảng Netflix vào tháng 9.2021, trở thành nội dung được xem nhiều nhất mọi thời đại với tổng cộng 1,65 tỷ giờ phát trực tuyến trong 4 tuần đầu tiên phát sóng, và vươn lên vị trí số 1 tại hơn 90 quốc gia. Với khoản đầu tư khủng, phim trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đắt nhất mọi thời đại với kinh phí lên tới khoảng 20 tỷ won (gần 400 tỷ đồng).

Sự thành công của bộ phim không chỉ ở nội dung ăn khách, mà còn ở lối diễn xuất của dàn diễn viên. Họ hầu hết là những diễn viên gạo cội, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất với khối tài sản khủng ngoài đời thực.

Lee Jung Jae - 5 triệu USD

Nhân vật chính Lee Jung Jae nhận được số tiền "khủng" khi đảm nhận vai chính trong "Squid game". Cụ thể, theo trang 8days, số tiền mà Lee Jung Jae nhận được cho mỗi tập phim rơi vào khoảng 300 triệu won (gần 6 tỷ đồng). Sau 9 tập phim (mỗi tập dài 55 phút), Lee Jung Jae nhận khoảng 3,1 triệu USD, quy đổi sang tiền Việt là hơn 70,4 tỷ đồng. Với mức thù lao đó, Lee Jung Jae trở thành nam diễn viên có thu nhập cao thứ hai tại Hàn Quốc, vượt qua con số 180 triệu won (hơn 3.5 tỷ đồng) mà Song Joong Ki từng nhận được cho mỗi tập phim "Vincenzo". Đứng đầu danh sách hiện là nam tài tử Kim Soo Hyun, người được cho là thu về khoản tiền 500 triệu won (hơn 9.5 tỷ VNĐ) cho mỗi tập phim.

Trong phim, Lee Jung Jae đóng vai Gi Hoon là nhân vật chính của phim. Anh là người bố thương con nhưng bị vợ bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc, mắc nợ hàng trăm triệu won và cần kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Lee Jung Jae bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1993. Ngoài việc tham gia hơn 30 bộ phim và chương trình truyền hình, tài tử họ Lee còn sở hữu một số cơ sở kinh doanh, nhà hàng và một nhãn hiệu giải trí. Theo Idol Net Worth, khối tài sản nam tài tử kiếm được nhờ diễn xuất lên đến 5 triệu USD (khoảng 134 tỷ đồng).

Về đời tư, Lee Jung Jae từng có mối tình ba năm với nữ diễn viên Kim Min Hee nhưng chia tay năm 2006 vì không có thời gian dành cho nhau. Năm 2015, tài tử hẹn hò Lim Se Ryung - người thừa kế của tập đoàn Daesang Group. Mối tình này nhận phản ứng từ người hâm mộ vì Lim Se Ryung từng trải qua một đời chồng và có hai con riêng. Thế nhưng, cặp đôi không bận tâm và sống hạnh phúc bên nhau.

Lee Yoo Mi - 4 triệu USD

Lee Yoo Mi trở nên nổi tiếng sau vai diễn ở "Squid Game". Sau đó, tên tuổi của cô cũng được chú ý nhiều hơn khi tham gia diễn xuất cho "All of Us Are Dead". Sau hai vai diễn ấn tượng, lượng người theo dõi Lee Yoo Mi tăng gấp hàng trăm lần so với trước đó, cô cũng trở thành đại sứ cho thương hiệu thời trang nổi tiếng Miu Miu sánh ngang với nữ thần YoonA (SNSD) và Jang Won Young (IVE).

Theo AllKPop, nữ diễn viên 28 tuổi đã tăng từ 40.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội lên 250.000 lượt theo dõi và hiện tại đạt hơn 7,7 triệu lượt. Theo Celebrity Net Worth, nữ diễn viên 28 tuổi có giá trị tài sản ròng là 4 triệu USD. Mỗi bài đăng nội dung quảng bá, Lee Yoo Mi sẽ nhận được khoảng 23 triệu đồng. Đây là con số mà bản thân nữ diễn viên phim "All Of Us Are Dead" cũng chưa từng đạt được trước khi nổi tiếng.

Jung Ho Yeon - 4 triệu USD

Nữ diễn viên sinh năm 1994 là người mẫu đình đám của làng mẫu xứ Hàn. Năm 2013, Jung Ho Yeon giành giải Á quân tại Korea's Next Top Model. Cô thường xuyên xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí thời trang hàng đầu như: Vogue, Harper's Bazaar, Elle... Nữ diễn viên Hàn Quốc hiện được săn đón bởi các thương hiệu danh tiếng. Bên cạnh gã khổng lồ thời trang Mỹ Calvin Klein, cô còn là gương mặt đại diện cho cả nước hoa Louis Vuitton và Chanel.

Trong phim, cô vào vai Kang Sae Byuk - cô gái người Triều Tiên tham gia cuộc chơi sinh tồn nhằm kiếm tiền mua nhà và đón gia đình về sống chung. Theo báo cáo trên Cosmopolitan Middle East, giá trị tài sản của Ho Yeon trị giá khoảng 4 triệu USD. Vì là diễn viên trẻ, tay ngang nên chắc chắn cát xê của cô không bằng được các đàn anh nhưng cô đang có được sự nổi tiếng đáng ngưỡng mộ trên các trang mạng xã hội.

Jung Ho Yeon trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc có lượng người theo dõi lớn nhất trên Instagram trong thời gian ngắn (gần 19 triệu). Cô không chỉ được săn đón ở trong nước mà còn được các nhà làm phim Hollywood chú ý. Mới đây, Osen đưa tin Jung Ho Yeon, Lily-Rose Depp và Renat Janezeb sẽ tham gia vào bộ phim Hollywood "The Governesses" của đạo diễn Joe Talbot.

Wi Ha Joon - 3 triệu USD

Ha Joon (31 tuổi) là diễn viên truyền hình có kinh nghiệm. Trước đó, vào năm 2018, anh nhận được nhiều sự quan tâm với "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" (vai Yoon Seung Ho, em trai của nữ chính Yoon Jin Ah). Cùng năm, Wi Ha Joon gây chú ý với "Gonjiam: Bệnh viện ma ám", một trong những phim kinh dị được đánh giá cao nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Riêng với "Squid game", Wi Ha Joon đã tạo được thành công lớn. Theo Hollywoods Magazine, tài sản của anh hiện được định giá 3 triệu USD. Trước khi phim chiếu, Instagram của anh chỉ có khoảng 300.000 người theo dõi. Sau khi đứa con tinh thần của đạo diễn Hwang Dong Hyuk ra mắt, lượng người theo dõi trang cá nhân của anh tăng gấp 20 lần, lên đến gần 6 triệu lượt. Anh còn là diễn viên nổi tiếng ở trên thế giới, bằng chứng là nam diễn viên đã xuất hiện trên "The Tonight Show with Jimmy Fallon". Anh cũng từng xuất hiện trên trang bìa Men's Health Korea với thân hình săn chắc của mình.

