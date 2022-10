Dàn diễn viên đóng 'Đông Tà Tây Độc' 2022

"Đông Tà Tây Độc" dựa trên tiểu thuyết của Kim Dung đã bấm máy với sự tham gia của các diễn viên Cao Vỹ Quang, Trần Đô Linh, Chu Nhất Vi.

Sina đưa tin mới đây bộ phim Đông Tà Tây Độc do công ty giải trí Diệu Khách sản xuất đã tổ chức lễ khai máy ngày 26/10. Dàn diễn viên gồm Cao Vỹ Quang, Trần Đô Linh, Chu Nhất Vi, Minh Đạo, Hà Nhuận Đông, Hoàng Nghệ, Bao Thượng Ân, Thử Sa.

Trong đó, vai nam chính "Tây Độc" Âu Dương Phong được giao cho tài tử Cao Vỹ Quang. Loạt ảnh hậu trường mới của Cao Vỹ Quang được khen ngợi điển trai, có sức hút, có khí chất Tây Vực. Cao Vỹ Quang cao 1,91 m, tạo nên phiên bản Âu Dương Phong phóng khoáng mạnh mẽ, quý phái. Cao Vỹ Quang từng được yêu thích với vai "Đông Hoa đế quân" trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa và Chẩm thượng thư . Anh là nghệ sĩ cùng "nhà" với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Theo Sina , nhân vật Âu Dương Phong vốn là kẻ độc ác, võ công thượng thừa, có khả năng chế ra các loại thuốc độc không ai giải được, nên bị người trong giang hồ gọi là Lão Độc Vật. Đông Tà Tây Độc bản mới khai thác câu chuyện thời trẻ của Âu Dương Phong, do đó, nhân vật này sẽ có tính cách nửa chính nửa tà.

Vai nam chính khác là "Đông Tà" Hoàng Dược Sư do Chu Nhất Vi thủ vai. Trong loạt ảnh hậu trường, tạo hình của Chu Nhất Vi được nhận xét kém nổi bật hơn so với "Âu Dương Phong" Cao Vỹ Quang. Hoàng Dược Sư là đảo chủ của Đào Hoa Đảo. Ông trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cầm kỳ thi họa đa nghệ và giỏi võ. Các tuyệt kỹ của ông là Lạc Anh thần kiếm chưởng, Ngọc Tiêu kiếm pháp, Đàn chỉ thần công... Tuy nhiên, Hoàng Dược Sư cũng được biết đến là người có tính tình cổ quái, kiêu ngạo và bất cần. Chu Nhất Vi là diễn viên thực lực của Trung Quốc, từng tham gia Thượng dương phú, Trường An 12 canh giờ ...

Mỹ nhân cổ trang Trần Đô Linh đóng vai Phùng Hành, vợ Hoàng Dược Sư. Trần Đô Linh có vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, là ngôi sao 9X đang được yêu thích. Nhân vật Phùng Hành chết ngay sau khi sinh con gái Hoàng Dung, nên đất diễn của Trần Đô Linh dự kiến không nhiều. Người đẹp từng đóng trong Tai trái (do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn), Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ.

Được quan tâm hơn cả vai diễn Phùng Hành là mỹ nhân sinh năm 2002 sẽ vào vai Hoàng Dung - Bao Thượng Ân. Bao Thượng Ân có ngoại hình xinh đẹp nổi bật, khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Tuy nhiên, vai diễn Hoàng Dung từng được thể hiện thành công trên màn ảnh bởi các đàn chị như Châu Tấn, Lâm Y Thần, Chu Ân, Ông Mỹ Linh, Lý Nhất Đồng... Do đó, đây là cơ hội và cũng là thách thức lớn đối với Bao Thượng Ân.

Nam diễn viên sinh năm 1997 Thử Sa sẽ vào vai Quách Tĩnh. Khán giả cho rằng Quách Tĩnh bản mới có gương mặt lạ, mang nhiều nét tây nên già trước tuổi.

Mạnh Tử Nghĩa sẽ đảm nhận vai diễn Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong vốn là học trò được Hoàng Dược Sư yêu mến, nhưng lấy trộm một nửa bộ Cửu âm chân kinh. Sau khi bị mù, Mai Siêu Phong cầu xin sư phụ tha thứ nhưng bị Hoàng Dược Sư yêu cầu phế hết võ công. Cuối cùng, Mai Siêu Phong chết vì đỡ đòn thay thầy. Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, có chiều cao 1,7 m, từng giành giải Hoa khôi Bắc Ảnh. Cô nổi lên sau vai diễn Ôn Tình trong phim đam mỹ Trần tình lệnh.

Đông Tà Tây Độc chỉ có thời lượng 8 tập, là một trong 5 dự án thuộc series phim Anh hùng xạ điêu. Các phần phim khác bao gồm Thiết huyết đan tâm, Nam Đế Bắc Cái , Cửu Âm Chân Kinh, Hoa Sơn luận kiếm.

