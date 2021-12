Dàn diễn viên "Đất Phương Nam": Người sống bệnh tật, kẻ lên chức CEO chốt đất tiền tỷ

Hơn 20 năm đã trôi qua, dàn diễn viên Đất phương Nam có cuộc sống đối lập nhau.

Dù hơn 20 năm đã trôi qua, bộ phim “Đất phương Nam” và dàn diễn viên vẫn luôn được khán giả yêu thích và nhớ đến. Trong đó, một số người thăng hoa sau vai diễn nhưng cũng có nhiều người phải vật lộn mưu sinh với cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt phải kể đến nam diễn viên trẻ Hùng Thuận. Từng là sao nhí sáng giá trên màn ảnh nhưng hiện tại Hùng Thuận không còn hoạt động nghệ thuật.

Vai cậu bé An trong "Đất phương Nam" đã đưa tên tuổi của Hùng Thuận trở nên nổi tiếng. Khi ấy, cậu bé gan dạ, giàu tình cảm do Hùng Thuận thủ vai cùng hành trình tìm bố gian nan, đầy xúc động từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.Thời điểm đó, anh liên tiếp được các nhà làm phim, đạo diễn săn đón. Tuy nhiên càng về sau, nam diễn viên không vượt qua được thành công quá lớn của nhân vật "Bé An".

Hùng Thuận tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung công việc kinh doanh bất động sản.

Hiện tại, Hùng Thuận quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để rẽ hướng sang kinh doanh. Theo đó, nhờ cơ duyên anh đến với công việc môi giới bất động sản. Bắt đầu làm nghề từ năm 2020 theo một người anh thân thiết, về sau Hùng Thuận tách ra hoạt động cá nhân. Tuy nhiên khác biệt hơn mọi người, anh không bán theo cách truyền thống mà phát triển theo hướng đẩy mạnh truyền thông. Hùng Thuận là người đầu tiên "khai sáng" chuyện livestream bán bất động sản, tư vấn đầu tư, đánh giá bất động sản trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube,...

Trải qua thời gian khó khăn, anh dần ổn định hơn với công việc này. Từng có thời điểm nam diễn viên bị cả những người thân thương nhất tỏ thái độ. Hùng Thuận chia sẻ: “Lúc đầu khi tôi mới làm bất động sản, nhiều người dè bỉu lắm. Nhất là những người anh chị em, bạn bè trong nghề và cả những người bạn của tôi. Tôi thấy được điều đó nên càng có động lực để làm hết nguồn năng lượng mình đang có hiện tại. Vì không buồn lòng, không nản chí nên tôi mới có ngày hôm nay.”

Hùng Thuận là người đầu tiên livestream bán bất động sản.

Thành công của Hùng Thuận từng được đạo diễn Khương Dừa nhận xét anh “vừa làm giám đốc, vừa làm nhân viên, chốt đơn toàn tiền tỷ". Trả lời phỏng vấn Hùng Thuận cho biết: "Chốt đơn toàn tiền tỷ là đúng vì những giao dịch bất động sản toàn tiền tỷ, có nhiều đơn lên tới hàng chục tỷ là bình thường. Nhưng bên tôi là công ty môi giới nên sẽ nhận được tiền hoa hồng khoảng 1-2% thôi. Nhân viên hiện tại của tôi khoảng mười mấy người, những bạn CTV sale rất đông nhưng sale cốt cán đi cùng tôi thì có khoảng 10-12 người".

Cùng với bé An, vai bác Ba Phi trong phim "Đất Phương Nam" của nghệ sĩ Mạc Can cũng gây ấn tượng với sự chân thực từ lối ăn nói đến ngoại hình và tính cách. Nhân vật Ba Phi trong phim được lấy nguyên mẫu từ nghệ nhân Nguyễn Long Phi là một nông dân tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, vốn có khiếu kể chuyện rất phong phú và đặc sắc, được nhiều người ưa thích.

Hình ảnh bác Ba Phi dí dỏm, phóng khoáng mà nghệ sĩ Mạc Can thể hiện được nhận xét là "đúng chất" so với nguyên mẫu nhân vật. Đây cũng là vai diễn khiến Mạc Can hãnh diện nhất.

Tạo hình của nghệ sĩ Mạc Can trên trường quay phim hồi tháng 3.

Ở tuổi 76, Mạc Can vẫn tham gia đóng phim. Trong teaser phim "Chuyện ma gần nhà" được công bố hôm 10/12, Mạc Can góp mặt với vai phụ. Nhân vật của ông mang tạo hình một chú hề với cảnh làm phép trong căn phòng kín. Theo tiết lộ từ phía đoàn phim, thời điểm thực hiện bộ phim là hồi tháng 3/2021, tại sân thượng của một chung cư cũ ở TP.HCM. Để đảm bảo sức khỏe cho nam nghệ sĩ, ê-kíp luôn cử người để chăm sóc ông. Dù thời tiết nóng bức có lúc lên đến 42 độ C nhưng Mạc Can vẫn không hề than mệt. Ngược lại, ông còn động viên ê-kíp đoàn phim cũng như pha trò để trêu chọc mọi người.

Dù tuổi đã cao nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn nhớ lời thoại. Ông không học thuộc kịch bản mà được một thành viên trong êkíp đọc rồi diễn giải lại theo ngôn ngữ đời thường. Đạo diễn bố trí ông Phúc Đặng - một diễn viên đóng thế 62 tuổi, vóc dáng tương tự Mạc Can để giúp ông tiết kiệm sức. Người này đảm nhận vai thay Mạc Can trong một số đoạn không nhìn rõ mặt.

Mạc Can chưa bao giờ hết đam mê với công việc, ông cảm thấy khỏe và lạc quan hơn khi được đi đóng phim.

Đôi lúc Mạc Can bị mệt, đi lại khó khăn nhưng bắt đầu vào cảnh quay ông lại rất tỉnh táo. Mạc Can tâm sự đi đóng phim giúp ông vui và khỏe hơn. Nam nghệ sĩ nói: "Chừng nào còn sống thì còn đi đóng phim. Chứ có công việc thì càng thấy khỏe khoắn hơn, ngồi một chỗ cái bệnh thấp khớp vậy càng đau. Đi không được mà ngồi trong phòng tưởng tượng, khổ lắm. Phải đi ra ngoài, gặp các bạn đây, thấy nhiều điều hơn mới bớt bệnh".

Nghệ sĩ Lê Bình ghi dấu ấn trong lòng khán giả phim truyền hình đầu tiên với hình ảnh anh Tư Tại - người nông dân miền Nam hiền lành, chân chất trong tác phẩm "Đất phương Nam". Sự khắc khổ ấy dường như đã gắn liền với Lê Bình từ thời điểm đó cho đến những vai diễn sau này của ông. Từ phim ra ngoài đời, cuộc sống của cố nghệ sĩ vẫn luôn khiến nhiều người thương cảm.

Vai diễn ông Tư Tại ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Trong cuộc sống riêng tư, hoàn cảnh gia đình của Lê Bình cũng nhiều biến cố. Ông ly hôn và có hai người con trai. Con trai cả qua đời vì tai nạn, con trai thứ hai phải sống trong trại cai nghiện. Cuộc sống bất hạnh khiến ông từng có ý định quy y, nhưng vì đam mê nghề diễn và muốn chăm sóc cho con trai nên ông cố gắng.

Ngày 1/5/2019, Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng sau 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Ở những năm tháng cuối đời nằm viện, ông vẫn phải nhờ cậy tới sự chăm sóc từ người con nuôi. Các nghệ sĩ cũng cùng nhau quyên góp và kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp Lê Bình có tiền lo viện phí.

Nam nghệ sĩ ra đi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Giống như nghệ sĩ Lê Bình và Mạc Can, nghệ sĩ Mai Thanh Dung cũng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Tên tuổi của bà gắn liền với vai diễn bà Tư Ù trong “Đất phương Nam”. Người phụ nữ với thân hình mập mạp, tính cách hào sảng luôn mang đến cảm giác gần gũi, thân thuộc khi tiếp xúc.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung trong vai bà Tư Ù của "Đất phương Nam".

Ngoài đời, Mai Thanh Dung có cuộc sống gia đình yên ổn cùng công việc giảng dạy tại ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, diễn viên Thanh Thủy cùng dàn diễn viên lồng tiếng phim TVB hiện nay… đều trưởng thành từ lớp học của bà.

Ở tuổi 68, Mai Thanh Dung vẫn làm công việc giảng dạy ở các sân khấu, đồng thời chiến đấu với bệnh tim và Parkinson. Dù vẫn làm việc, có thu nhập từ giảng dạy nhưng nghệ sĩ Mai Thanh Dung cho biết, số tiền đó không đủ để mình trang trải cuộc sống. Mỗi tháng, nữ diễn viên gạo cội tốn 4 triệu đồng tiền thuốc men. Cùng với đó, chồng bà lại bị tai biến, đi lại khó khăn. Hai người không có lương hưu, tất cả mọi khoản đều trông chờ vào khoản tiền lương đi dạy ít ỏi.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung chống chọi bệnh tật, bươn chải kiếm sống ở tuổi xế chiều

Dù phải sống với bệnh tật ở tuổi xế chiều, kinh tế lại khó khăn nhưng nghệ sĩ Mai Thanh Dung vẫn rất lạc quan. Bà cảm thấy may mắn khi bệnh Parkinson có thuyên giảm bớt. Giờ đây, bà vẫn có thể đi lại và tiếp tục công việc giảng dạy. Với nữ nghệ sĩ, việc vẫn được truyền nghề, truyền đam mê cho lớp trẻ chính là điều hạnh phúc nhất.

