Cựu sao nhí Nhật Bản gây sốc vì đóng cảnh nóng quá bạo

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 21:13 PM (GMT+7)

Từ một sao nhí đình đám, nữ diễn viên 9X khi trưởng thành đã gây sốc với bộ phim hot nhất trên Nextflix.

The Naked Director 2 (Đạo diễn khỏa thân) là bom tấn 18+ Nhật Bản hot nhất trên Nextflix hiện nay. Năm 2019, phần 1 của The Naked Director được chiếu trên Nextflix cũng gây được chú ý không kém. Phim kể về cuộc đời Toru Muranishi (Takayuki Yamada đóng) - người được coi là ông tổ ngành phim 18+ Nhật Bản. Từ một gã nhân viên bán sách tiếng Anh, bị vợ "cắm sừng", Muranishi dần trở thành ông trùm khai sáng ra dòng phim 18+ với lợi nhuận khổng lồ.

Ngay khi phần 2 được phát sóng, mọi sự chú ý đổ dồn vào nữ chính của phim là Yuri Tsunematsu. Tờ Jdaily của Hong Kong cho biết, những cảnh nóng táo bạo của người đẹp có xuất thân là sao nhí đình đám gây chấn động làng giải trí.

Trong The Naked Director 2, Yuri Tsunematsu đảm nhận vai Mariko Nogi. Dù mới 22 tuổi song Yuri không ngại ngần đóng cảnh nóng, chấp nhận "cởi" sạch trên màn ảnh giống đàn chị Misato Morita ở phần 1.

Sự xuất hiện của Yuri Tsunematsu trong The Naked Director 2 khiến nhiều người bất ngờ. Ít ai nghĩ rằng, nữ diễn viên sinh năm 1998 sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần như Yuri sẽ đóng cảnh nóng. Trước khi phần 2 bấm máy, giới chuyên môn đưa ra dự đoán về danh sách các sao nữ sẽ tham gia thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thời điểm đó, Yuri Tsunematsu không được đưa vào danh sách "tiềm năng" này.

Yuri Tsunematsu sinh năm 1998, đóng phim từ năm 7 tuổi. Từ khi còn là sao nhí đình đám Nhật Bản, Tsunematsu luôn gây dựng hình ảnh trong sáng, đáng yêu. Đóng phim từ khi còn nhỏ, người đẹp 9X sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Yuri Tsunematsu từng tham gia nhiều bộ phim như: Signal 100, Wife of a Spy, The Kitazawas: We Mind Our Own Business, Strawberry Song, He Won't Kill, She Won't Die, Rainbow Days,....

Xuất thân từ sao nhí, tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình nhưng phải tới khi đóng cảnh nóng trong The Naked Director 2, tên tuổi sao nữ 22 tuổi mới được nhiều người biết tới.

Vẻ đẹp trong sáng, nụ cười rạng rỡ với điểm nhấn là hai nốt ruồi đậm màu hai bên má của Yuri Tsunematsu gây ấn tượng với người hâm mộ.

