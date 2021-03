Người đẹp có gần 500 tỷ sẵn sàng đóng "cảnh nóng thật từ A đến Z"

Thứ Hai, ngày 08/03/2021 04:22 AM (GMT+7)

Không chỉ giàu có, nữ diễn viên này còn từ chối diễn viên đóng thế, muốn tự mình đóng cảnh nóng trong phim.

“Tôi không thích bị đóng khung trong những dạng vai hiền lành, ngây thơ. Tôi muốn mình thật khác lạ và độc đáo”. Đó là tuyên bố của Son Ye Jin - nữ diễn viên vốn được khán giả Hàn Quốc đặt biệt danh “tình đầu quốc dân” nhờ những vai diễn trong sáng trong Hương mùa hè, Cổ điển… Bước chân vào sự nghiệp diễn xuất từ năm 18 tuổi, Son Ye Jin không chỉ có những vai diễn lãng mạn, cô còn được coi là một trong những nữ hoàng cảnh nóng của màn bạc xứ Hàn.

Ngay trong bộ phim "Bản giao hưởng tình yêu" (2002), Son Ye Jin đã có những cảnh quay quyến rũ tại bể bơi, khoe thân hình đẹp chuẩn. Với cô, một diễn viên cần phải thử thách với chính mình. Vì vậy cô luôn tự mình đảm nhận các cảnh quay khoe da thịt mà không cần diễn viên đóng thế. Son Ye Jin cũng chưa từng lo sợ điều này làm cô bị phá vỡ hình tượng ngọc nữ trong sáng hay bị khán giả quay lưng, bởi sự hy sinh về nghệ thuật luôn cần phải có với các cảnh phim cần thiết.

Năm 2005, Son Ye Jin khiến truyền thông khắp châu Á phải gọi tên cô là nữ hoàng cảnh nóng sau vai diễn của Tuyết tháng tư. Bộ phim kể về câu chuyện hai cặp ngoại tình sau khi phát hiện ra chính chồng và vợ mình đã lừa dối. Trong phim, Son Ye Jin vào vai người vợ có mối quan hệ “ngoài luồng”. Cô có nhiều cảnh quay giường chiếu táo bạo với “bạch mã hoàng tử” Bae Yong Joon.

Nhiều cảnh phim Tuyết tháng tư, Son Ye Jin khoe vẻ đẹp hình thể gợi cảm khi chỉ mặc nội y. Những cảnh ân ái của cặp đôi diễn viên chính chân thực đến mức nhiều người hâm mộ thấy “sốc” trước sự “lột xác” của ngọc nữ. Nhờ vai diễn này, Son Ye Jin đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 51. Đó cũng là thời điểm Son Ye Jin đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi 23 tuổi. Cô được khán giả khen ngợi diễn xuất, xứng đáng với những gì cô đã hy sinh vì cảnh quay quan trọng trong phim.

Sau “Tuyết tháng Tư”, Son Ye Jin liên tiếp nhận những vai diễn có cảnh quay 18+. Năm 2008, nữ diễn viên có những màn cởi áo khoe lưng trần quyến rũ với hình xăm cực đại và cảnh tình ái trong Open City. Phim xoay quanh cuộc tình éo le giữa bà trùm xã hội đen (Son Ye Jin thủ vai) và một cảnh sát (Kim Myung Min). Tác phảm mang đến cho khán giả hình ảnh một Son Ye Jin đầy gợi cảm, táo bạo.

Số lượng cảnh nóng và độ bạo của nữ diễn viên tăng lên theo thời gian. Trong My Wife Got Married (2008), người đẹp 8X vào vai một phụ nữ nhiều khao khát tình dục và có những suy nghĩ phức tạp khi đứng giữa ham muốn trong bản ngã và trách nhiệm về gia đình. Những cảnh "giường chiếu" đều do nữ diễn viên tự mình đảm nhận. Vai diễn đã mang về cho Son Ye Jin giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và trở thành Ảnh hậu của giải thưởng Rồng Xanh danh giá ở tuổi 26 – độ tuổi quá trẻ với một Ảnh hậu trên màn bạc xứ Hàn.

Năm 2009, Son Ye Jin hóa thân vào vai diễn nhiều diễn biến tâm lý phức tạp trong White Night (Đêm trắng). Cô vào vai một cô gái có hoàn cảnh nghiệt ngã, bị mẹ ruột ép bán thân rồi phải tự tay giết chết mẹ đẻ để cứu người bạn từng giúp mình thoát cảnh cưỡng bức. Không ngần ngại khỏa thân trước ống kính, đồng thời tự mình đóng cảnh nóng chân thực, nữ diễn viên không sợ phá hỏng hình tượng trong sáng, thay vào đó cô được nhận xét ngày một chín muồi trong khả năng diễn xuất tâm lý.

Những cảnh nóng trong phim khiến Son Ye Jin rất vất vả. Tuy nhiên, cô luôn xác định sự hy sinh cần thiết cho vai diễn. Ngay với những phân cảnh khoác hờ khăn tắm che ngực ở bồn tắm trong "Bad guys always die" (2016) hay các cảnh tình tứ với bạn diễn nam như Lee Min Ho, Kim Nam Gil hay Hyun Bin đều cho thấy một sự chuyên nghiệp, hết mình của Son Ye Jin.

Là một nữ hoàng trên màn ảnh Hàn, Son Ye Jin không ít lần vướng tin đồn tình cảm. Thậm chí cô từng nửa đùa nửa thật trước tin đồn tình tay ba với hai sao nữ khác. Khi đóng cặp cùng tài tử Kim Nam Gil trong bộ phim Shark (2013) và Pirates (2014), nữ diễn viên bị đồn phim giả tình thật. Lần gần đây nhất, Son Ye Jin và Hyun Bin vướng tin hẹn hò sau khi đóng chung trong phim điện ảnh The Negotiation và phim truyền hình Hạ cánh nơi anh. Từ cuối năm 2018, báo chí Hàn đã nhiều lần đưa tin cặp đôi cùng tuổi đang tìm hiểu nhau. Mãi tới gần đây, đại diện từ hai ngôi sao mới chính thức thừa nhận tin hẹn hò sau khi bị trang Dispatch khui loạt ảnh bí mật.

Cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin nhận được ủng hộ lớn từ người hâm mộ về danh tiếng và sự nghiệp không scandal. Cư dân mạng tin tưởng cả hai sớm về chung một nhà khi có thông tin bố mẹ Hyun Bin có động thái chuẩn bị mua 1 căn biệt thự giá 200 tỷ đồng ở Hannam-dong, Seoul để làm nhà tân hôn cho cặp đôi. Ngoài ra nam diễn viên đã tậu một căn penthouse mới ở tỉnh Gyeonggi. Tuy nhiên, đại diện của Huyn Bin phủ nhận tin tức nói nam diễn viên mua nhà tân hôn.

Về độ giàu có, Son Ye Jin được xếp vào danh sách những nữ diễn viên có cát-xê cao ngất ngưởng. Mỗi tập phim cô thu về hơn 2 tỷ đồng. Nếu một phim truyền hình có 16 tập, cô sẽ bỏ túi hơn 32 tỷ đồng. Cát-xê đóng phim điện ảnh của Son Ye Jin rơi vào khoảng 8,5 tỷ đến 12,7 tỷ đồng. Tiền đóng quảng cáo của cô trị giá 500 - 600 triệu won (tương đương 10 tỷ - 12,7 tỷ đồng).

Ngọc nữ xứ Hàn nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị, trong đó có một tòa nhà thương mại trị giá 14,4 triệu USD (hơn 332 tỷ đồng) nằm ở quận Gangnam, Seoul. Tòa nhà 6 tầng có các cơ sở kinh doanh, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm… với giá cho thuê mỗi tháng ước chừng gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra cô còn sở hữu một tòa nhà khác trị giá 8,2 triệu USD (gần 190 tỷ đồng) nằm ở quận Mapo-gu vào năm 2015 và thu lời khi bán tòa nhà này với giá 12 triệu USD (gần 277 tỷ đồng) vào năm 2018. Tổng tài sản ước tính của Son Ye Jin là 20 triệu USD (hơn 461 tỷ đồng).

