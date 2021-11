Cựu nữ hoàng phim 18+ từng từ chối tình cảm của Thành Long giờ ra sao?

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 09:12 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên trông vẫn trẻ đẹp, gợi cảm ở tuổi U60 dù sống độc thân.

Ngô Gia Lệ (Carrie Ng) là một trong những diễn viên dòng phim 18+ nổi tiếng ở Hong Kong thập niên những năm 1980 và 1990. Mới đây, tờ Setn đăng tải bài viết về quá khứ huy hoàng của mỹ nhân sinh năm 1963 khiến nhiều bất ngờ.

Ngô Gia Lệ.

Dòng phim cấp ba ở Hong Kong bước vào "thời kỳ hoàng kim" vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước. Lúc này, nhiều nữ hoàng phim 18+ nổi tiếng và được nhiều người biết tới như Diệp Ngọc Khanh, Khâu Thục Trinh, Diệp Tử My, Lý Lệ Trân, Ông Hồng....

Ngô Gia Lệ cũng giống như nhiều sao nữ khác, dấn thân đóng phim nhạy cảm để nổi tiếng. Dù sức nóng không bằng các đồng nghiệp khác nhưng tên tuổi Ngô Gia Lệ cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua tác phẩm Sát thủ lõa thể (1992).

Ngô Gia Lệ ở tuổi 58 vẫn trẻ đẹp dù sống độc thân.

Năm 1980, bộ phim Bến Thượng Hải do Châu Nhuận Phát và Triệu Nhã Chi đóng chính trở thành cơn sốt toàn châu Á. Lúc đó, Ngô Gia Lệ mới 18 tuổi nhưng đã bị ảnh hưởng sâu sắc và quyết gia nhập làng giải trí để trở thành diễn viên. Chính vì thế, cô ngay lập tức đăng ký tham gia Lớp đào tạo nghệ sĩ TVB khóa 10. Sau khi tốt nghiệp, cô ký hợp đồng với đài TVB.

Tuy nhiên, so với các đồng nghiệp học cùng khóa như Lưu Đức Hoa, Thích Mỹ Trân, Lương Gia Huy,... Ngô Gia Lệ kém may mắn hơn. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo, nhưng Ngô Gia Lệ chỉ nhận được những vai phụ như đóng vai tình nhân, gái bán hoa hay một số vai phụ không tên khác.

Nữ diễn viên quyết định đóng phim 18+ để nổi tiếng.

Sau khi hết hợp đồng 5 năm với nhà đài, Ngô Gia Lệ không tiếp tục ký mà tách ra hoạt động riêng. Cô cũng khẳng định với giới truyền thông, bản thân sẽ tập trung toàn lực cho việc đóng phim và nhận một số vai diễn táo bạo. Năm 1987, Ngô Gia Lệ 24 tuổi. Lúc này, cơ hội cũng đến với cô. Người đẹp liên tục nhận được lời mời đóng phim, phần lớn là các vai nữ chính.

Một số tác phẩm ấn tượng của cô trong giai đoạn này phải kể đến Long hổ phong vân đóng với Châu Nhuận Phát, Võng trung tình (The First Time Is the Last Time) 1989 đóng cùng Lưu Đức Hoa, Đô thị liệp nhân (Missing Man) hợp tác cùng Vương Tổ Hiền và Vạn Tử Lương, Tam lang kỳ án đóng cùng Lương Gia Huy, Trịnh Tắc Sĩ và Uy long sấm thiên quan đóng cùng Châu Tinh Trì.

Ngô Gia Lệ và Khâu Thục Trinh trong "Sát thủ lõa thể".

Khi đóng Võng trung tình (The First Time Is the Last Time) cùng Lưu Đức Hoa, Ngô Gia Lệ nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Tượng (Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong). Năm 1992, bộ phim 18+ Sát thủ lõa thể đóng cùng Khâu Thục Trinh giúp tên tuổi Ngô Gia Lệ nổi tiếng toàn châu Á. Không những thế, với diễn xuất chân thực, mỹ nhân họ Ngô còn trở thành Ảnh hậu tại LHP Kim Mã Đài Loan lần thứ 30.

Ngoài ra, bộ phim táo bạo này còn giúp cô trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử được công nhận về diễn xuất. Giai đoạn này, Ngô Gia Lệ không chỉ đóng phim 18+ mà còn tham gia nhiều thể loại phim khác nhau. Năm 1999, Ngô Gia Lệ giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 19 với vai diễn trong phim Lưu Tinh Ngữ (The Kid) đóng cùng Trương Quốc Vinh.

Vào nghề hơn 30 năm, Ngô Gia Lệ đóng nhiều thể loại phim và cũng là người đẹp hiếm hoi có nhiều cảnh nóng nhất trên màn bạc với các tài tử nổi tiếng. Mỹ nhân 6X có cơ hội diễn cảnh hôn, cảnh nóng với nhiều siêu sao nổi tiếng như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Lương Gia Huy.

Ngô Gia Lệ và Lương Gia Huy.

Trong Tam lang kỳ án (1989), Ngô Gia Lệ và Lương Gia Huy có một cảnh hôn rất mãnh liệt. Theo Setn, cặp đôi hôn tới mức chảy máu miệng đạo diễn mới phát hiện ra vấn đề. Thời kỳ hoàng kim, Ngô Gia Lệ cũng trở thành bóng hồng được nhiều đàn ông khao khát nhất.

Tờ Setn cho biết, Thành Long từng mê mẩn nhan sắc của Ngô Gia Lệ và tỏ tình với cô. Vì si mê ngôi sao phim phim 18+, Thành Long ngỏ lời mời cô đi ăn tối hay tặng những món quà nhỏ khi đi quay phim ở nước ngoài. Dù được ngôi sao võ thuật tỏ tình nhưng cô đã thẳng thừng từ chối khiến Thành Long khá hụt hẫng.

Cô cũng là mỹ nhân hiếm hoi dám cả gan từ chối Thành Long.

Hầu hết các vai diễn do Ngô Gia Lệ đảm nhận đều có ngoại hình quyến rũ nhưng là mẫu người dám yêu dám hận, có cá tính riêng biệt nên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Cô cũng được người hâm mộ tặng cho danh hiệu "nữ tử phong trần quyến rũ nhất" sau Chung Sở Hồng. Lưu Đức Hoa từng cho biết, Ngô Gia Lệ là diễn viên vừa quyến rũ, vừa sắc sảo lại có phần quyền lực khó cưỡng.

Ngô Gia Lệ chụp hình cùng Hồ Hạnh Nhi.

Hiện tại, ở tuổi 58, Ngô Gia Lệ không mặn mà với chuyện đóng phim. Nữ diễn viên chọn cuộc sống độc thân và thỉnh thoảng tham gia vài sự kiện cùng đồng nghiệp.

