Cuộc sống của bà Tân Vlog thay đổi ra sao khi Bắc Giang trở thành điểm nóng Covid?

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 16:38 PM (GMT+7)

Bà Tân Vlog sinh sống ở Bắc Giang và chịu ảnh hưởng từ đợt dịch Covid đang bùng phát ở đây.

Bắc Giang đang là tỉnh có nhiều ca mắc Covid nhất trong cả nước với hơn 1 nghìn ca trong đợt dịch lần này. Tính từ ngày 27/4 tới trưa ngày 25/5, tỉnh này ghi nhận 1.156 ca mắc Covid-19. Hiện tại Bắc Giang đang thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.

Sinh sống tại Bắc Giang, cuộc sống của mẹ con bà Tân Vlog cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid. Số lượng clip bà và con trai Hưng Vlog sản xuất trong thời điểm này cũng ít hơn hẳn mọi khi. Trong clip mới nhất vào ngày 20/5, bà Tân chia sẻ: “Dạo này cũng buồn các cháu ạ. Có dịch nhưng bà cũng cố gắng thỉnh thoảng làm clip “.

Bà Tân làm vlog món cơm sườn xào chua ngọt "siêu to" trong thời điểm dịch bùng phát ở Bắc Giang

Khi dịch bùng phát ở Bắc Giang, bà Tân thực hiện theo quy định hạn chế tập trung đông người. Vì vậy, số các cháu tới thưởng thức những món ăn bà Tân nấu không còn đông như mọi khi. Bà chỉ ăn cùng hai con trai và một người cháu hàng xóm.

Số lượng người tham gia trong video của bà Tân chỉ còn 4 người để hạn chế tập trung đông người

Vẫn như mọi khi, bà Tân làm món ăn “siêu to, khổng lồ”. Tuy nhiên, các video chưa có sự đổi mới, lượng view giảm hẳn, cho thấy độ hot của tên tuổi này không còn như trước.

Phía dưới video, nhiều khán giả vẫn gửi lời ủng hộ bà Tân: “Mong dịch mau hết để nhà bác đông vui như trước”. Nhiều người còn đưa ra lời khuyên cho bà làm những video, món ăn ủng hộ đội ngũ y tế phòng chống dịch ở Bắc Giang: “Bà làm cơm ủng hộ các bác sĩ ở vùng dịch Bắc Giang đi ạ”; “Bà làm những suất cơm bình dị để giúp đỡ người cách li đi ạ”…

Bên cạnh đó cũng có ý kiến đưa ra lời khuyên cho bà Tân về vấn đề an toàn thực phẩm: “Bà Tân ơi! Cháu rất thích xem clip của bà làm món siêu to khổng lồ. Nhưng cháu góp ý với bà là bây giờ bà dư kinh tế rồi nên bà phải xây 1 nhà bếp có chỗ rửa cho sạch đẹp hợp vệ sinh hơn. Bà làm đồ ngoài sân dưới đất trong quá trình nấu thì bà phải để tất cả các nguyên liệu trên 1 cái nia to để khi bà nhặt lên để xuống không bị dính cát”.

Về phần Hưng Vlog con trai bà Tân, anh cũng vẫn sản xuất video trong thời điểm dịch nhưng chỉ quay cùng em trai và người hàng xóm xuất hiện trong video của bà Tân.

