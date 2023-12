Chuyện "tỷ view" nhưng "giảm sức hút" của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2

Tỷ view nhưng giảm sức hút

Lâm Bảo Ngọc thẳng thắn tâm sự: "Em thấy mùa 1 mọi người chạy show quá trời, em thì thấy mình kém nhiệt hơn. Khán giả có nói một từ thẳng thắn là chương trình 'flop' hơn mùa 1, khi nghe câu ấy chúng em cũng buồn. Bởi khi tham gia một chương trình nào đó, mình mong muốn nó thực sự bùng nổ và là một bước đà cho mình. Nhưng mà nếu cái duyên mà chưa tới thì mình sẽ chọn một cái duyên khác".

Nếu so với sự thành công của mùa 1, Lâm Bảo Ngọc không nhận được nhiều show so với các anh chị nghệ sĩ dù HippoHappy là một trong những mascot nổi bật nhất. Có thể đặt sự so sánh với Myra Trần trong trường hợp này

Với cùng một format nhân vật, Lâm Bảo Ngọc không thể hiện được nhiều so với Myra Trần.

Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 1 như một chiếc lò xo xuất hiện đúng thời điểm để Myra Trần có thể giới thiệu phiên bản hoàn thiện của mình - cả về ngoại hình, giọng hát tới phong cách biểu diễn. Cô có cho mình một bản hit trong chương trình mang tên Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu, đồng thời "phủ kín" các đêm nhạc phòng trà với lượng vé bán ra ổn định.

Lâm Bảo Ngọc lại không được như vậy. Có thể thấy, show diễn của ca sĩ sinh năm 1996 tương đối ít khi so với người đàn em. Nhìn vào liveshow của Lâm Bảo Ngọc với 200 người tham gia, trong đó có hàng chục người hoạt động trong giới nghệ thuật, nhiều người không khỏi chạnh lòng cho nữ ca sĩ.

Các mascot của Ca Sĩ Mặt Nạ không "bùng nổ" như kỳ vọng.

Vào năm 2022, Ca Sĩ Mặt Nạ có một mùa bùng nổ và trở thành chương trình truyền hình âm nhạc nổi bật nhất năm 2022, thu hút gần 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng số, là tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội. Đầu năm 2023, gameshow này giành giải Mai Vàng 2022 hạng mục Chương trình trên nền tảng số và truyền hình được yêu thích nhất.

Tỷ view nhưng giảm sức hút

Trong concert của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, MC Trấn Thành cũng công bố nhiều con số "tỷ view". Tuy vậy, nhìn vào thực tế, sức hút của chương trình không thể nào bì với mùa 1. Trong vai trò cố vấn, dàn nghệ sĩ Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương có nhiệm vụ dự đoán người ẩn phía sau lớp mặt nạ.

Dàn cố vấn tạo nhiều tranh luận.

Khác hoàn toàn mùa 1 với những mảng miếng duyên dáng, mùa 2 chứng kiến những màn đánh lạc hướng bị nhận định "sượng trân" của bộ 3. Khi khán giả đã đoán được ai ẩn sau mascot, sự cố gắng của dàn cố vấn trong việc đưa ra những cái tên không liên quan cùng lập luận cứng đơ, vô lý khiến chương trình lê thê, mất đi sức nóng cần thiết.

Chương trình cũng không có nhiều hit, đa phần rơi vào hai mascot là 'Voi Bản Đôn" Anh Tú và "Bố Gấu" Hoàng Hải. Đây cũng là hai mascot thu hút nhiều khán giả trong suốt hành trình của họ tại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2.

Nhưng nhìn vào thống kê cho các sản phẩm mới nhất của bộ đôi, khán giả cũng có thể đánh giá được độ "nỏng" của mùa giải năm nay.

Theo thống kê từ ban tổ chức, The Masked Singer Vietnam All-star concert 2023 thu hút hơn 10 nghìn khán giả tham dự. Đây là con số giảm gần nửa nếu đặt cạnh concert của năm 2022 với gần 20 nghìn khán giả có mặt tại sân vận động Phú Thọ để tham dự chương trình.

Concert Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 tỏ ra kém nhiệt.

Dù có nhiều khách mời từ dàn mascot mùa 1 như Trung Quân, Thùy Chi, Myra Trần hay những vocalist đình đám Lệ Quyên, Tùng Dương, Hương Tràm, chương trình vẫn không tạo ra được nhu cầu mua bán, trao đổi vé. Với những show diễn thực sự nóng, ví dụ như show của BLACKPINK, sẽ có rất nhiều bài viết để mua bán vé. The Masked Singer Vietnam All-star concert 2023, tình trạng này gần như không có.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]