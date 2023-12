Á quân - Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 tiếp tục đối đầu

Voi Bản Đôn không hát ballad

Anh Tú chính thức ra mắt ca khúc Một Phần Hai, kết hợp cùng rapper OgeNus, trên tất cả các nền tảng âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết anh muốn sản phẩm này sẽ là một món quà tinh thần đặc biệt gửi đến những người yêu thương anh suốt chặng đường đã qua, như một cách anh đánh dấu kỷ niệm đặc biệt này. Thế nên, sản phẩm này sẽ được ra mắt một cách giản đơn, không quá cầu kỳ với chỉ phiên bản audio cùng lyrics video.

Anh Tú kết thúc một năm 2023 không thể nào rực rỡ hơn.

Ca khúc Một Phần Hai mang âm hưởng Pop/ Rock, được sáng tác bởi team Fillinus, team làm nhạc trẻ tài năng đứng sau nhiều hit TikTok: Sài Gòn Đâu Có Lạnh, Người Yêu Không Đá, Lỡ Say Bye Là Bye… Gần đây họ cũng được nhiều nghệ sĩ tin tưởng hợp tác: Erik, Myra Trần, Binz…

Một Phần Hai sở hữu giai điệu đầy năng lượng, tạo nên không gian ngập tràn sự lạc quan. Nội dung ca khúc nói về tình cảm dạt dào, bùng nổ của một chàng trai khi đứng trước cô gái mình yêu mến. Anh Tú nói về sản phẩm nà y: “Đây là một giai điệu tích cực, nói về niềm khát khao và cảm xúc mãnh liệt của chàng trai bên cạnh người thương.

Tôi luôn hát bằng cả tính mạng như cách mà khán giả ưu ái hay gọi (cười), điều này cũng có nghĩa là những cảm xúc mà tôi đặt để trong các ca khúc đều rất “đậm vị”, sẽ không theo hướng “lưng chừng” mà sẽ rất dứt khoát, bùng nổ, mạnh mẽ”.

Giọng hát của Anh Tú và phần rap của OgeNus tiếp tục hòa quyện đầy hấp dẫn.

Anh Tú và OgeNus dần trở thành “cặp bài trùng” trong âm nhạc khi đã đồng hành cùng nhau từ Rap Việt mùa 3 cho đến Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2. Tại Rap Việt mùa 3, Anh Tú đã hỗ trợ tuyệt vời giúp các phần thi của OgeNus thêm thăng hoa, ấn tượng. Ngược lại, OgeNus cũng hóa thành chàng khủng long ngộ nghĩnh để hỗ trợ cho tiết mục My Everything của Voi Bản Đôn tại The Masked Singer.

Ong Bây Bi ra mắt ca khúc "gây sóng"

Orange vừa tung ra bản official visualizer Gặp Lại Năm Ta 60 sau khi kết thúc hành trình tại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 với mascot Ong Bây bi và danh hiệu Á quân. Đây cũng chính là ca khúc hit nhất của nữ ca sĩ tại chương trình. Ở thời điểm hiện tại, bản audio của ca khúc này đã cán mốc 1,5 triệu lượt xem trên Youtube sau hơn 1 tháng lên sóng cùng nhiều lời khen từ khán giả.

Xuyên suốt visualizer là những phân cảnh vòng lặp đơn giản xoay quanh một cặp đôi từ khi còn trẻ đến lúc 60 tuổi và gặp lại nhau.

Khi viết nên những câu chữ đầy sâu sắc như: “Ai bạc tình đã bạc đầu. Ai chân tình cũng vơi u sầu”, “Ta gói ghém giùm cho nhau lời sau cuối hãy được bình yên”, Orange đã cho thấy khả năng viết lời ngày càng tiến bộ khi thành công thể hiện được rất nhiều luồng cảm xúc gợi về một tình yêu đã kết thúc thời trẻ.

Về lý do ra mắt Official visualizer này, Á quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 cho biết đây là sản phẩm tri ân khán giả đã yêu thương Ong Bây Bi và cũng sẽ được cô đưa vào album sắp tới của mình.

Ngoài ra, Orange cũng chia sẻ về ý tưởng đặc biệt khi thực hiện: “Mình và ekip có idea về MV là một vòng lặp từ trẻ tới già, từ già tới trẻ. Cảm hứng để mình làm idea này vì mình nghĩ cuộc đời mỗi người luôn luôn là một vòng luân hồi, và luôn có xu hướng lặp đi lặp lại, cho nên Cam đã dùng vòng lặp để ra được sản phẩm lần này”.

Thời gian gần đây, đa số các sản phẩm của Orange đều mang màu sắc khá u sầu, chất chứa nhiều cảm xúc.

Gặp Lại Năm Ta 60 cũng là ca khúc nằm trong dự án album được đầu tư khủng của Orange sau khoảng thời gian 2 năm vắng bóng. Trong album lần này, nữ ca sĩ là người chắp bút toàn bộ, đồng thời kết hợp với một số nghệ sĩ khác.

Sau thành công tại Ca Sĩ Mặt Nạ, Orange đã có những chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong quá trình làm nhạc: “Khi được Á quân rồi thì Cam nghĩ bản thân Cam sẽ lạc quan hơn, tích cực hơn cũng như là vui vẻ hơn trong quá trình làm nhạc. Còn về tinh thần, nhiệt huyết làm nhạc thì không bao giờ sụt giảm mà sẽ luôn luôn tăng lên.

Không phải mới đây mà trước giờ, Cam vẫn luôn có một suy nghĩ là khi làm nhạc, mình sẽ luôn luôn hồn nhiên, ngây thơ và đi đến cuối hành trình. Cho nên Cam vẫn sẽ làm nhạc, cho ra những sản phẩm tiếp theo của album, có một showcase và cũng sẽ đẩy mạnh hình ảnh cho mọi người thấy là mình có thể tiến gần hơn với khán giả”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]