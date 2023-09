Chung kết Rap Việt mùa 3: Quán quân chính thức gọi tên Double2T

Tối 9/9, đêm chung kết Công bố và Trao giải Rap Việt mùa 3 chính thức diễn ra vào lúc 20h và được tường thuật trực tiếp trên kênh Vie Chanel. Top 9 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình gồm Huỳnh Công Hiếu, 24k.Right (đội B Ray); Liu Grace, Mikelodic (đội Thái VG); SMO, Rhyder (đội Andree Right Hand) và Pháp Kiều, Double2T, Tez (đội BigDaddy) mang đến cho khán giả những phần thi bùng nổ nhất.

Cùng với đó, đêm chung kết còn mang đến những màn kết hợp đẳng cấp giữa các thí sinh và dàn huấn luyện viên, giám khảo nổi tiếng. Từ đó, thu hút lượng người xem trực tuyến cực khủng.

Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T nâng cao cup chiến thắng

Với tổng số lượt phần trăm bình chọn là 27,5%, quán quân Rap Việt mùa 3 chính thức gọi tên Double2T thuộc đội Big Daddy. Giành vị trí á quân là 24k.Right đội B Ray với 25,8% tổng số phiếu bình chọn. Giải ba thuộc về bóng hồng duy nhất Liu Grace với số phiếu bình chọn 11,23%. Ngoài ra, các thí sinh trong top 9 còn nhận được phần thưởng gồm 20 triệu đồng. Quán quân chương trình nhận được giải thưởng 450 triệu đồng cùng hợp đồng thu âm trị giá 500 triệu đồng.

Rapper Double2T

Double2T tên thật là Bùi Xuân Trường, quê Tuyên Quang và được nhiều khán giả yêu mến gọi là “người miền núi chất”. Nam rapper được đánh giá cao bởi những ca khúc có giai điệu truyền thông, các đi flow thả chữ uyển chuyển, mượt mà. Ngoài các phần thi trong Rap Việt, Double2T từng gây sốt với bản hit À lôi.

Năm nay, phần trình diễn kết hợp của các thí sinh với huấn luyện viên, giám khảo và khách mời gây ấn tượng mạnh mẽ. Trong đó, sân khấu Như hình với bóng của Suboi và Pháp Kiều là một điểm nhấn đặc biệt. Bản rap mang hơi hướng đương đại, lồng ghép khéo léo yếu tố dân gian qua đoạn: “Bống Bống Bang Bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc”.

Trong khi đó, Thái VG và hai học trò Mikelodic và Liu Grace lại mang đến một sân khấu Việt Nam muôn đời đầy hào hùng. Từng nhịp beat đều khiến khán giả cảm nhận được nguồn năng lượng nhiệt huyết, kiêu hãnh. Mặc dù không rành tiếng Việt, những Thái VG vẫn quyết định kết hợp rap song ngữ, đi flow nhả chữ rất mượt mà.



Trong đêm Công bố và Trao giải Rap Việt mùa 3 còn có sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt là Phúc Du và VannDa. Rapper triệu view Phúc Du mang đến cho khán giả một bản mashup cảm động về mẹ gồm Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì và Anh mời mẹ về hưu. VannDa - nam rapper đến từ Campuchia gây ấn tượng mạnh với bản rap Solo đậm đặc màu hiphop. Ngoài ra, anh còn kết hợp cùng Suboi mang đến ca khúc Not ok but sickerrr (Ngầu), mang giai điệu đương đại, giao thoa văn hóa của hai quốc gia.

Trải qua chặng hành trình đầu tiên trong đêm chung kết 1, top 9 đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đầy ấn tượng, ghi được dấu ấn riêng.

Dù chỉ là "newbie", tiếp xúc với rap chưa lâu nhưng Pháp Kiều đã ghi dấu ấn mạnh mẽ. Các huấn luyện viên và khán giả còn ưu ái gọi Pháp Kiều là “Lil Nas X của Việt Nam”.

Trong khi đó, thí sinh nữ duy nhất tiến đến chung kết là Liu Grace cũng khẳng định được hình ảnh và màu sắc cá nhân và các bản rap như Con chim vành khuyên, Có nhiều cái khó nói,...

"Newbie" Pháp Kiều nhận được nhiều sự quan tâm

Rhyder vẫn là cái tên gây tranh cãi nhất từ khi Rap Việt mùa 3 phát sóng. Nhiều khán giả cho rằng anh chàng "rap nhiều hơn hát". Tuy nhiên, không thể phủ nhận được những cố gắng của Rhyder trong suốt hành trình vừa qua.

Rhyder gây tranh cãi vì "rap nhiều hơn hát"

Double 2T được dự đoán là thí sinh "đắt show" nhất sau khi Rap Việt mùa 3 kết thúc. Anh chàng "Người miền núi chất" cũng nhận nhiều kỳ vọng sẽ là quán quân. Tez, Mikelodic, Huỳnh Công Hiếu và 24k.Right vẫn giữ vững phong độ trong từ câu rap.

Double 2T đạt quán quân đúng như kỳ vọng.

