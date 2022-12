Choáng ngợp với cát-xê triệu đô của dàn Hollywood trong bom tấn "Avatar 2"

Sự trở lại của Avatar: The Way of Water đã tạo nên cơn địa chấn toàn cầu và hiện đang khuấy đảo phòng vé Việt Nam. Avatar là thương hiệu phim điện ảnh đắt giá nhất hành tinh, phần 1 ra mắt vào năm 2009 có doanh thu 2,95 tỷ USD. Bộ phim đã góp phần nâng tầm tên tuổi của dàn sao hollywood trên thế giới và sở hữu khối tài sản ấn tượng.

Sam Worthington

Sự nghiệp của Sam Worthington chính thức vươn lên tầm cao mới nhờ siêu bom tấn Avatar của đạo diễn James Cameron. Sau 13 năm, anh tiếp tục giữ vai nam chính Jake Sully, một cựu lính thủy đánh bộ đã lập gia đình và có con với công chúa Neytiri.

Được biết, cát-xê của Sam Worthington là 10 triệu USD nhờ vai diễn này. Ngoài ra còn khoản hoa hồng tương ứng 5% tổng lợi nhuận ròng của phim. Mức cát-xê này của anh cao hơn hẳn phần một hay kể cả các đồng nghiệp khác.

Trước khi nổi tiếng, chia sẻ với Variety, nam diễn viên cho biết anh sống trong ô tô. Ngay trước khi đến casting cho Avatar, Worthington đã bán tất cả tài sản và chuyển ra khỏi căn hộ chung cư. Anh trang bị cho chiếc xe của mình nệm và thiết bị để sinh hoạt thuận tiện trên đường đi. Worthington nói: “Tôi bán hết mọi thứ mình sở hữu cho bạn bè. Tôi cần phải thoát ra cuộc sống hiện tại. Tôi đang sống ở Sydney và mỗi lần đến quán bar, mọi người đều nhận ra. Tôi đã nổi loạn để chống lại điều đó”.

Theo Celebrity New Worth, hiện anh sở hữu khối tài sản trị giá 30 triệu USD. Năm 2018, Sam Worthington từng mua biệt thự trị giá 8 triệu USD ở Los Angeles. Về đời tư, Worthington đã kết hôn và có ba người con trai.

Zoe Saldana

Nữ diễn viên Zoe Saldana là người duy nhất trong lịch sử góp mặt tại 3 trong số 5 bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại là: Avatar (2009), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Trong Avatar 2, Zoe Saldana vẫn thủ vai Neytiri, công chúa của bộ tộc Omaticaya, đồng thời là vợ của Jake Sully.

Vợ của Jake Sully và là một trong những chiến binh giỏi nhất của người Omaticaya. Nữ diễn viên đã cố gắng nín thở dưới nước thật lâu khi quay cảnh lặn. Saldaa cho biết bản thân cô phải cố gắng rất nhiều vì việc có cơ hội làm việc với James Cameron là niềm vinh dự lớn của cô. Nữ diễn viên được trả 11 triệu USD tiền cát-xê nhờ màn hóa thân này.

Zoe Saldana bắt đầu sự nghiệp khi tham gia một loạt những bộ phim hành động như: Colombiana, The Losers,...Cô cũng nhận lời tham gia bom tấn Guardians of the Galaxy, trở thành nữ chiến binh da xanh Gamora - một trong 5 thành viên của đội Vệ binh dải Ngân hà.

Zoe Saldana là nữ diễn viên đa năng vì vậy không quá bất ngờ khi cô có khối tài sản 35 triệu USD. Cosmopolitan cho rằng Zoe Saldana bị trả lương thấp cho một số vai diễn. Tuy nhiên, diễn viên 44 tuổi có nhiều cách để kiếm tiền bên cạnh sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2014, cô là một trong những đại sứ thương hiệu của L'Oreal. Nữ diễn viên tạo ra Bese - nền tảng truyền thông kỹ thuật số - vào năm 2018. Zoe Saldana hiện sở hữu bộ sưu tập siêu xe ấn tượng, biệt thự 6 phòng ngủ trị giá 8,7 triệu USD ở Beverly Hills. Nữ diễn viên thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ cho trẻ em kém may mắn, quyên góp cho các trại trẻ mồ côi.

Năm 2010, Zoe Saldana đính hôn cùng Keith Britton nhưng đến năm 2011, cả hai thông báo kết thúc mối tình sau 11 năm gắn bó. Sau đó, Zoe hẹn hò cùng tài tử Bradley Cooper và cuộc tình kết thúc năm 2013. Cô hẹn hò nghệ sĩ người Italy Marco Perego và bí mật tổ chức hôn lễ trong cùng năm 2013. Hiện tại, kiều nữ người Mỹ sống hạnh phúc bên người chồng lãng mạn cùng ba người con.

Sigourney Weaver

Sigourney Weaver là ngôi sao điện ảnh gốc Mỹ. Nữ diễn viên từng 7 lần được đề cử giải Quả cầu vàng và trở thành người đầu tiên thắng hai giải Quả cầu vàng tại hạng mục diễn xuất trong cùng một năm (1988). Trong Avatar (2009), bà đảm nhận vai tiến sĩ xấu số Grace và nhận được thù lao 11 triệu USD. Sang phần hai, Weaver đóng Kiri – con gái của Grace trong phần trước.

Ở tuổi ngoài 70, bà bước vào vai diễn tuổi teen bằng sự háo hức và thích thú. Sigourney trải qua thời gian dài chuẩn bị cho vai diễn, thường xuyên đến các trường trung học, tiếp xúc các bé gái 12-15 tuổi để quan sát phong thái, học theo tone giọng. Ngoài ra, để phục vụ vai diễn này, Sigourney Weaver học lặn tự do trong một năm. Trong phim, có phân đoạn bà nhịn thở được 6 phút rưỡi.

Là một trong những minh tinh phim hành động đầu tiên của Hollywood, không quá bất ngờ khi Sigourney Weaver có khối tài sản 60 triệu USD. Bà được trả 11 triệu USD cho vai diễn trong Avatar (2009), nhiều hơn khi so với các vai chính trong phim. Sang phần 2, thù lao của Sigourney Weaver giảm còn 4 triệu USD.

Kate Winslet

Sau Titanic, Kate Winslet tái hợp với James Cameron khi góp mặt trong Avatar: The Way of Water. Cô vào vai Ronal là một thợ lặn tự do của bộ tộc dưới nước. Ronal đang mang thai nhưng cô vẫn xông pha trận chiến để bảo vệ quê hương. Ronal là nhân vật mạnh mẽ như một chiến binh, ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm với đứa con chưa chào đời của mình nhưng cô vẫn tham gia cùng người dân và chiến đấu cho những gì cô ấy yêu quý nhất.

Kate Winslet cho biết, Avatar 2 cũng là tác phẩm khiến cô tốn nhiều công sức. Nữ diễn viên đã đăng ký một khóa học lặn chuyên nghiệp để có thể hoàn thành tốt vai diễn. Trong đó, Kate Winslet phải thực hiện cảnh quay nhịn thở 7 phút dưới nước.

"Tôi còn giữ đoạn video tôi nổi lên mặt nước và hỏi "Tôi chết rồi phải không? Tôi đã chết đúng không?". Sau đó, tôi hỏi họ tôi đã nhịn thở bao lâu. Thật khó tin". Cô nói

Lúc quay, nữ diễn viên đã nhịn thở 7 phút 15 giây, vượt qua cả thành tích của Tom Cruise trong phim Mission Impossible: Rogue Nation. Kate Winslet thừa nhận, cô có những trải nghiệm để đời khi quay phân cảnh dưới nước của nhân vật Ronal.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản đáng kể là 65 triệu USD. Kate Winslet có bộ sưu tập siêu xe, đồng hồ xa xỉ. Cô sống trong biệt thự trị giá 4,8 triệu USD ở Surrey, Anh.

