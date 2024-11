Chi Dân xin lỗi tại đồn công an

Ngày 14/11, cơ quan công an TPHCM khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây) hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Chi Dân và An Tây thừa nhận hành vi phạm tội. Chi Dân gửi lời xin lỗi khán giả. "Sự việc lần này nghiêm trọng với sự nghiệp của tôi. Tôi có trách nhiệm lớn vì tôi là người được khán giả tin tưởng. Tôi suy nghĩ rất nhiều hành vi phạm tội của mình. Tôi xin lỗi tất cả khán giả và những người tin yêu tôi trong thời gian qua", Chi Dân nói.

Ngày 10/11, công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết cơ quan công an phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ ông Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi, ca sĩ Chi Dân) cùng một số người khác nghi liên quan ma túy.

An Tây và Chi Dân tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Chi Dân chụp cùng que kiểm tra ma túy. Bức ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

"Chi Dân" và "Andrea Aybar" trở thành từ khóa thịnh hành trên Google Trends sau khi thông tin hai người bị điều tra nghi liên quan ma túy xuất hiện, tính từ tối 9/11. Cụm từ "Chi Dân" đứng thứ hai trong xu hướng tìm kiếm, với hơn 50.000 lượt, từ khóa An Tây đứng thứ sáu với 10.000 lượt tìm kiếm.

An Tây khóa bình luận trên TikTok, sau khi khán giả trên Facebook chỉ trích nữ người mẫu sống buông thả. Khán giả còn đào lại vụ Hương Giang nói An Tây "quậy khóc tùm lum", buộc bỏ thi The New Mentor. Trong khi đó, khán giả chỉ trích Chi Dân sống phóng túng, có người chế lời bài hát của nam ca sĩ nhằm mục đích chế giễu.

Andrea Aybar - Nguyễn Thị An (nghệ danh An Tây) sinh năm 1995, có bố mẹ là người Tây Ban Nha. Cô sinh ra tại Tây Ban Nha, chuyển đến Việt Nam sống từ năm 7 tuổi. Những năm 2010, An Tây nổi tiếng trong vai trò người mẫu, đóng nhiều bộ phim như Để Mai tính 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem... Ồn ào khác của An Tây là hình ảnh ẩu đả với ca sĩ Yanbi tại Hà Nội.

Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu. Nam ca sĩ được biết đến qua những ca khúc như Mất trí nhớ, Điều anh biết, Lời cuối anh viết, Làm vợ anh nhé... Hồi tháng 3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Chi Dân làm việc với cơ quan chức năng, không rõ tình huống cụ thể.

