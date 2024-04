Chỉ có 9 nghìn trong túi, sao nữ kiếm 9 tỷ chỉ sau 1 ngày

Đổi đời sau 1 vai diễn

Nổi tiếng chỉ sau 1 vai diễn giúp đổi đời một diễn viên không còn là câu chuyện hiếm ở showbiz Hàn. Ngôi sao Hwang Jung Eum đã biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Hwang Jung Eum nổi tiếng với bộ phim "Gia đình là số 1"

Khi được hỏi về khoảng thời gian nổi tiếng với bộ phim High Kick 2 (tựa Việt: Gia đình là số 1 phần 2) năm 2009, Hwang Jung Eum chia sẻ: "Lúc đó tôi rất hạnh phúc. Tôi được quay tất cả các quảng cáo tốt nhất ở Hàn. Có lần tài khoản ngân hàng của tôi nhận được 500 triệu won (khoảng 9 tỷ VNĐ) trong 1 ngày. Ngày hôm sau thức dậy lại có thêm 200 triệu won nữa (khoảng 3,6 tỷ VNĐ). Sau khi bộ phim đóng máy, số tiền trong tài khoản đã lên đến 1,2 tỷ won (khoảng 22 tỷ VNĐ)".

Trước đó, số dư tài khoản của Hwang Jung Eum chỉ vỏn vẹn 487 won (khoảng 9.000 VNĐ). Hwang Jung Eum còn nói nó giống như một giấc mơ đối với cô.

Cũng từ đây, cô vươn lên trở thành ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh Hàn. Cô được mệnh danh “nữ hoàng phim bi" sau loạt phim tình cảm như Secret Love, Endless Love và tiếp nối thành công với nữ chính trong Kill me heal me, She was pretty.

Hwang Jung Eum kết hôn vào thời điểm sự nghiệp đang lên

Đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Hwang Jung Eum vội vã lên xe hoa với cựu tay gofl kiêm CEO ngành thép Lee Young Don vào tháng 2/2016. 1 năm sau đó, cô thông báo hạ sinh quý tử đầu lòng vào tháng 8/2017.

Sau khi kết hôn, Hwang Jung Eum vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Từ "nữ hoàng phim bi" Hwang Jung Eum trở thành “nữ hoàng phim rom-com” (phim hài lãng mạn). Năm ngoái, cô gây chú ý với phim Cuộc chiến sinh tồn.

Hậu ly hôn, giàu “gấp nghìn lần” chồng cũ

Ngày 22/2 năm nay, công ty quản lý của Hwang Jung Eum xác nhận thông tin nữ diễn viên đang tiến hành thủ tục ly hôn sau 8 năm chung sống. Ngay sau đó, cô đăng tải một số bài viết ám chỉ chồng cũ ngoại tình, sống tệ bạc. Trước đây cặp đôi từng mâu thuẫn và đệ đơn ly hôn nhưng sau đó hàn gắn, đón con trai thứ hai vào năm 2022. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ tiếp tục rơi vào bế tắc.

Hwang Jung Eum quyết định ly hôn, tố chồng ngoại tình

Trả lời một bình luận, nữ diễn viên thẳng thừng tuyên bố: “Tôi giàu gấp nghìn lần anh ta”. Hwang Jung Eum sở hữu tòa nhà gần 200 tỷ đồng. Trước đó, cô cũng từng mua căn nhà cao cấp tại Itaewon với giá hơn 92 tỷ đồng.

