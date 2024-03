"Nàng thơ cảnh nóng" chia tay bạn trai mới chỉ sau 2 tuần hẹn hò

Theo tờ Edaily đưa tin vào ngày 30/3, đã có thông tin độc quyền xác nhận Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã chia tay. Ngay sau đó, công ty C-JES quản lý của Ryu Jun Yeol nhanh chóng xác nhận thông tin này. Phía công ty của Han So Hee sau đó cũng lên tiếng.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay

Công ty quản lý của Han So Hee viết: "Han So Hee đã chia tay với Ryu Jun Yeol. Cả hai đều nhận ra rằng vai trò diễn viên của mình lớn hơn. Chúng tôi hứa sẽ không lãng phí cảm xúc vào những vấn đề cá nhân nữa.

Han So Hee đã gây khó dễ cho bản thân và công chúng vì tình cảm cá nhân. Trên hết, công ty chúng tôi phải chịu trách nhiệm phần lớn vì đã không chăm sóc tốt cho diễn viên của mình. Dù đã muộn màng nhưng từ giờ chúng tôi sẽ khắc phục. Mong mọi người thông cảm. Chúng tôi sẽ trở lại với hình ảnh tích cực hơn".

Trưa ngày 30/3, Han So Hee đã đăng hình Nicole Kidman ăn mừng khi ly hôn Tom Cruise. Điều này khiến cư dân mạng tin rằng nữ diễn viên đã chia tay bạn trai mới.

Han So Hee đã đăng hình Nicole Kidman ăn mừng khi ly hôn Tom Cruise

Trước đó 1 ngày, vào ngày 29/3, Han So Hee đăng tâm thư chỉ trích cả Ryu Jun Yeol lẫn bạn gái cũ của anh – nữ diễn viên Hyeri. Cô không hài lòng với việc một người trong cuộc lại giữ thái độ im lặng giữa lúc ồn ào tình ái xảy ra. Ngoài ra cô còn khơi lại việc Hyeri đăng story “Thật thú vị” để thể hiện thái độ bất mãn. Ngay sau đó, Han So Hee vội xóa tâm thư này. Phía công ty quản lý phản hồi: “Không có gì bình luận thêm” trước sự việc.

Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngỡ ngàng trước drama tình ái của bộ ba Han So Hee – Ryu Jun Yeol và Hyeri. Nhiều người cho rằng đây là cái kết dễ đoán được.

Drama tình ái của bộ ba Han So Hee – Ryu Jun Yeol và Hyeri liệu đã thực sự kết thúc?

Ồn ào bắt đầu khi Han So Hee và Ryu Jun Yeol bị lộ chuyện hẹn hò ở Hawaii. Ngay sau đó, Hyeri - tình cũ 7 năm của nam diễn viên Reply 1988 đăng story “Thật thú vị”. Han So Hee lập tức đáp trả, “khịa” lại Hyeri: “Tôi cũng thấy thật thú vị” nhưng phủ nhận chuyện hẹn hò. Vậy nhưng chỉ 1 ngày sau, cả Han So Hee và Ryu Jun Yeol đồng loạt xác nhận chuyện đang hẹn hò.

Từ đây Han So Hee lẫn bạn trai mới đồng loạt phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Dù cả hai đều phủ nhận chuyện “transit love” (tình yêu chuyển tiếp) nhưng Han So Hee vẫn bị gọi là “tiểu tam” còn Ryu Jun Yeol bị tẩy chay là người đàn ông bội bạc. Phía Han So Hee bị cắt một số hợp đồng quảng cáo, hình ảnh bị tổn thất nặng nề.

Tiếp đó trang Dispatch chụp loạt ảnh Han So Hee và Ryu Jun Yeol bí mật hẹn hò tại Hawaii 1 ngày sau khi chuyện tình được xác nhận. Lúc này cả hai khá lạnh lùng khi đi bên nhau, không trò chuyện dù cùng đi tới quán café với 1 người bạn. Mỗi người trở về Hàn Quốc với khung giờ khác nhau. Han So Hee đăng tải nhiều tâm thư, dòng trạng thái, liên tục bị gọi là “mỹ nhân nói dối”. Gần đây nhất, cô lên tiếng cho hay vì muốn thành thật với người hâm mộ nên không thể giữ im lặng.

Ryu Jun Yeol từng trải qua chuyện tình 7 năm với Hyeri sau khi hai người đóng chung phim truyền hình nổi tiếng “Reply 1988”. Trong khi đó Han So Hee gắn liền với biệt danh “nàng thơ cảnh nóng”, được biết tới nhiều qua các phim Money Flower, Lang quân 100 ngày, Thế giới hôn nhân, My Name…

