Chàng trai từng bị so sánh với Soobin Hoàng Sơn giờ thay đổi ngỡ ngàng

Năm 2022 của SOBE đánh dấu nhiều thành công với năng suất hoạt động đáng nể của nam ca sĩ. Không chỉ chăm chỉ ở mảng lifestyle trên các nền tảng mạng xã hội, SOBE còn đầu tư chất lượng cho âm nhạc. Sau khi trở lại với “Chơ Vơ”, giọng ca Hà thành tiếp tục thể hiện khả năng sáng tác với ca khúc mới “Missing You”. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự kết hợp đầu tiên giữa SOBE và Machiot. Không chỉ góp giọng, Machiot còn cùng SOBE viết nên bản Pop/ RnB này.

Sinh năm 1995, Machiot tên thật là Đỗ Minh Nghĩa, là một nhà sản xuất âm nhạc kiêm ca sĩ đầy tài năng. Chàng trai này sở hữu một lý lịch “khủng” và kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật dày đặc trong lĩnh vực sản xuất. Machiot đã từng tham gia sản xuất các chương trình âm nhạc lớn trong nước như “The Voice 2018”, “King of Rap 2020”, “Giọng hát Việt nhí 2020”…

Machiot là một trong những cái tên trẻ luôn được “săn đón” trong mảng hoà âm phối khí. Anh đã làm việc với nhiều tên tuổi hàng đầu V-pop như Diva Mỹ Linh, Wowy, Đen, JustaTee, nhóm Da LAB, Khói… Vì vậy, cú bắt tay giữa SOBE và Machiot trong “Missing You” nhận được nhiều sự chú ý của người nghe. Ca khúc “Missing You” được hình thành từ những cảm xúc của chính bản thân SOBE, từ những câu chuyện trong quá khứ cũng như hiện tại. Đây là ca khúc đầu tay mà giọng ca 1996 viết với Machiot.

MV “Missing You” nói về một nhân vật có nội tâm giằng xé, tuy là người mang nhiều tổn thương nhưng lại che giấu cảm xúc của mình. Vẫn là hát về tình yêu nhưng SOBE luôn chọn khai thác các khía cạnh tích cực, đầy trưởng thành. “Chơ Vơ” là cảm xúc cô đơn nhưng không bi quan, hạnh phúc với lựa chọn của mỗi người. Còn “Missing You” là sự chấp nhận, buông bỏ để bản thân hướng về sự tích cực, để yêu thương bản thân hơn sau những vụn vỡ.

Với bài hát này, nam ca sĩ nghĩ rằng ai cũng sẽ có “Missing You” cho riêng mình. Tình yêu thì không có đúng hoặc sai, điều gì đến là có lý do của nó. Mọi trải nghiệm đều là những món quà thú vị của cuộc sống này. Khi còn ở bên nhau thì chúng ta nên trân trọng, biết sẻ chia và lắng nghe, đừng để bỏ lỡ rồi chúng ta mới thấy nuối tiếc.

Gần đây, SOBE đã có nhiều show diễn lớn nhỏ, đã có nhiều trải nghiệm sân khấu hơn. Là một nghệ sĩ trẻ, đây là những bước khởi đầu ấn tượng nhưng cũng rất áp lực. SOBE cho biết anh cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được hát và đem âm nhạc của mình tới nhiều người hơn. Anh đã rất lo sợ sẽ bị ngợp, nhưng chính sự cổ vũ của khán giả đã động viên SOBE rất nhiều. Là người cầu toàn nên nam ca sĩ thường quay lại các buổi diễn của mình để rút ra những kinh nghiệm.

Khi mới debut, SOBE từng bị đem ra so sánh phong cách như đàn anh Soobin Hoàng Sơn. Đến giờ, nam ca sĩ tự tin với âm nhạc của mình trước sự so sánh này: “Hiện tại, chắc hẳn mọi người sẽ thấy sự khác biệt và rõ ràng hơn trong cách hát cũng như dòng nhạc của SOBE. Không nên có sự so sánh nào giữa tôi cũng như với các nghệ sĩ khác vì mỗi người nghệ sĩ đều là một bản thể riêng biệt với những màu sắc riêng trong âm nhạc. Nên sự so sánh như vậy sẽ khá là khập khiễng”.

Ra mắt ca khúc “Missing You” trong thời điểm mùa lễ hội cuối năm và cận Tết 2023, SOBE cũng có những dự tính thú vị cho bản thân. Ngoài đi diễn, năm mới anh sẽ ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Ngay sau Tết, SOBE sẽ có một sản phẩm âm nhạc nữa để gửi tới mọi người.

