Khánh Thi trước khi yêu Phan Hiển: Xuất thân con "nhà nòi", nổi tiếng từ bé

Khánh Thi con "nhà nòi", theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ

Khánh Thi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của cô đều là nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Được biết, ngày bé, gia đình Khánh Thi sống ở khu tập thể Học viện múa ở Cầu Giấy, Hà Nội. Chính vì thế, Khánh Thi được lớn lên trong môi trường nghệ thuật và được sống bên cạnh các nghệ sĩ múa có tên tuổi đã có niềm đam mê với nghệ thuật múa.

Khánh Thi - Chí Anh từng là cặp đôi vàng của làng dancersport Việt.

Người đẹp thường có thói quen quan sát những nghệ sĩ trong khu tập múa để vừa nhìn vừa tập theo. Cô cho biết từng được bố đưa đến Nhạc viện Hà Nội học các loại đàn như đàn bầu, piano. Khác với người anh - nhạc sĩ Xuân Huy thường được huấn luyện dạy dỗ một cách nghiêm khắc, Khánh Thi lại có được sự nuông chiều nhất định từ bố mẹ.

Năm Khánh Thi 7 tuổi, phát hiện ra con gái có năng khiếu múa, bố cô đã quyết định định hướng cô theo con đường nghệ thuật. Trong kỳ học đầu tiên tại trường múa, Khánh Thi từng đứng hạng cuối cùng của lớp vì cơ thể bị cứng.

Khánh Thi quyết định giải nghệ để định hướng công việc theo con đường khác.

Dù vậy ngay từ lúc đang đi học, Khánh Thi đã khẳng định được năng khiếu của mình trong bộ môn nghệ thuật mà cô theo đuổi. Thời điểm ấy, người đẹp còn giành được vị trí múa chính trong một đoàn múa vào thời điểm đó.

Mẹ nữ kiện tướng dancersport không định hướng cho cô học múa, vì cho rằng nghề này "vất vả". Vào một mùa hè, cuối khóa học lớp múa của cô có tổ chức một cuộc thi và Khánh Thi đã đứng nhất, qua đó cô tiếp tục học múa.

Được nâng bước từ nhỏ nên Khánh Thi đã có sự tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, sau khi trở thành vũ công chuyên nghiệp, đến năm 2000, Khánh Thi lại từ bỏ việc này rồi kết hợp bạn nhảy với Chí Anh ở bộ môn dancesport.

Khánh Thi là một nghệ sĩ đa năng.

Trong 5 năm cả hai đi du học nước ngoài, họ đã liên tục tập luyện tham gia thi đấu. Đến khi trở về nước, Khánh Thi - Chí Anh là "cặp đôi vàng" của thể thao khiêu vũ Việt Nam. Một số giải thưởng mà nữ kiện tướng dancesport này đạt được như: 3 lần vô địch quốc gia, top 10 giải vô địch châu Á, top thứ 4 SEA Games 24.

Khánh Thi: Giã từ sự nghiệp vận động viên và dấn thân vào showbiz

Khánh Thi sau khi thành công với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà Châu Á, cô tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Kể từ đây, cô chú tâm vào kinh doanh, làm huấn luyện viên đào tại các tài năng trẻ, đồng thời thử sức mình với vai trò ca sĩ, diễn viên. Năm 2009, Khánh Thi vào Sài Gòn lập nghiệp và đã mở CLB khiêu vũ thể thao mang tên mình.

Khánh Thi ngồi ghế giám khảo các chương trình gameshow nổi tiếng trên truyền hình.

Tiếp đó, Khánh Thi mở thêm studio, xưởng may trang phục biểu diễn, trang phục dạ hội với tham vọng có được tên tuổi của bản thân được công nhận trong lĩnh vực thời trang. Cùng năm, người đẹp tham dự chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" với tư cách là giám khảo. Khánh Thi định hình tên tuổi của mình với vai trò giảm khảo khi ngồi "ghế nóng" đầy đủ 7 mùa của chương trình này. Sau đó, nữ kiện tướng dancersport còn làm cố vấn cho chương trình "Thử thách cùng bước nhảy" (So You Think You Can Dance). Vì quá đam mê bộ môn khiêu vũ thể thao, cô đã đứng ra tổ chức, biên đạo gần 20 cuộc thi khiêu vũ lớn nhỏ tại Việt Nam như CK Open International Dancesport Championships, KTOC - Khánh Thi Open Dancesport Championship 15, Rising Stars ...

Khánh Thi không ngại thay đổi để bản thân trở nên đặc biệt trong mắt khán giả.

Ngoài làm HLV, ngồi ghế giám khảo Khánh Thi còn là một ca sĩ. Được biết, cô từng song ca cùng Linh Hoa – quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014 và tạo được thiện cảm trong lòng khán giả.

Có thể nói, do từ nhỏ sống trong môi trường nghệ thuật nên Khánh Thi là một cô gái đa tài. Vậy nên, Phan Hiển mới nhận định, trước khi gặp anh, Khánh Thi đã là một nữ kiện tướng dancersport nổi tiếng. Cô cũng không "gài bẫy" hay lừa anh trong chuyện tình cảm mà thật sự 2 người đến với nhau bằng tình cảm chân thành.

Phan Hiển khẳng định Khánh Thi nổi tiếng và có vị trí trong showbiz trước khi gặp anh.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghề và hơn một thập kỷ sống bên Phan Hiển không danh phận, cuối cùng Khánh Thi đã có một cái kết ngọt ngào. Cũng như bao người phụ nữ khác, Khánh Thi đã thỏa mãn ước mơ mặc áo cô dâu.

