Captain America mới bị chê kỹ xảo trông "phèn" dù kinh phí lên đến 8 nghìn tỷ

Mới đây, Marvel đã chính thức tung ra hình ảnh đầu tiên của bộ phim Captain America: Brave New World thông qua teaser trailer dài gần 2 phút. Teaser mang đến một màu sắc mới lạ, tách biệt khỏi những tác phẩm gần đây trong vũ trụ của MCU. Nhiều khán giả nhận định phim sẽ trung thành với yếu tố điệp viên, điều tra như các phần Captain America tiền nhiệm. Đây cũng là dự án chiếu rạp đầu tiên mà “Captain America" Sam Wilson được ra mắt với khán giả.

Captain America: Brave New World tung teaser đầu tiên, hé lộ nhiều nhân vật quan trọng.

Đoạn teaser giới thiệu đến khán giả về một cuộc bầu cử mới tại Mỹ, với vị trí ứng cử viên thuộc về tướng Thunderbolt Ross, người từng có vai trò quan trọng trong nhiều phim Marvel trước đó. Tuy nhiên, vì nam diễn viên William Hurt đã qua đời, Marvel đã lựa chọn huyền thoại Harrison Ford đảm nhận vai diễn này. Để khiến khán giả không bỡ ngỡ khi nhìn thấy nhận dạng mới của nhân vật, Marvel đã đưa ra giải thích rằng nhân vật của ông đơn giản chỉ cạo râu.

Bên cạnh tạo hình mới, tướng Thunderbolt Ross sẽ đem đến một tuyến truyện quan trọng trong phần phim lần này. Ông sẽ trở thành Red Hulk, một nhân vật mới trong MCU. Tương tự như Hulk của nam diễn viên Mark Ruffalo, tướng Thunderbolt Ross có thể sẽ bị nhiễm tia gamma, dẫn đến việc ông bị biến thành Red Hulk. Khán giả cũng được chứng kiến tạo hình của Red Hulk ở đoạn cuối của teaser. Hình ảnh này khiến người hâm mộ chia ra hai luồng ý kiến.

Tạo hình của Red Hulk nhận về phản ứng trái chiều từ người hâm mộ.

Một bộ phận khán giả cảm thấy hào hứng khi cuối cùng Red Hulk cũng được đưa lên màn ảnh, bộ phận còn lại thì cho rằng tạo hình của Red Hulk vẫn chưa chân thật. Nhiều người cho rằng Marvel vẫn chưa thể cải thiện được kỹ xảo các tác phẩm gần đây của họ. Trước đó, nhiều tác phẩm như Thor: Love And Thunder, She-Hulk, The Marvels... khiến nhiều “ngán ngẩm" vì tạo hình và phần hình ảnh không được chăm chút như các phim tiền nhiệm.

Theo nhiều báo cáo, Captain America: Brave New World có kinh phí lên đến 350 triệu đôla (hơn 8 nghìn tỷ đồng). Hầu hết kinh phí bị tăng cao vì phim phải thực hiện quay lại khá nhiều phân đoạn bị lược bỏ.

Bên cạnh tạo hình của Red Hulk, khán giả cũng được chiêm ngưỡng bộ cánh mới của “Captain America" Sam Wilson. Nhiều người hâm mộ khá tiếc nuối khi Sam không sử dụng lại bộ trang phục trong series The Falcon and the Winter Soldier do Wakanda sản xuất. Tuy nhiên, trang phục Captain America mới lại nhận được nhiều lời khen vì mang đến nhiều nét tương đồng với tạo hình của Steve Rogers.

Danny Ramirez sẽ vào vai Falon thế hệ mới của MCU.

Trong series The Falcon and the Winter Soldier, nhân vật Joaquin Torres do diễn viên Danny Ramirez thủ vai đã từng được Sam trao lại danh hiệu Falcon. Nhân vật này cũng sẽ xuất hiện trong Captain America: Brave New World, phân cảnh Falcon và Captain America thế hệ mới cùng sải cánh trên bầu trời cũng là điểm sáng của teaser.

