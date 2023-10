Bộ phim siêu anh hùng "tệ nhất trong lịch sử" của DC vừa rời rạp với doanh thu vừa đủ bù phí sản xuất

Trong năm 2023, đã có 8 bộ phim siêu anh hùng được ra rạp. Đây là dòng phim bùng nổ hơn bất kỳ thể loại nào khác trong thế kỉ 21. Tuy vậy, vẫn có những sự thất bại đáng để đem ra mổ xẻ ở Blue Beetle. Đây là bộ phim được đánh giá là "tệ nhất trong lịch sử" của DC Studios - đối thủ truyền kì của Marvel, tạo ra cuộc đua song mã nhiều năm qua.

Dù đã xuất hiện từ những năm 1930, Blue Beetle vẫn là một anh hùng ít người biết đến.

DC cũng hứa hẹn về một anh hùng La-tinh với phiên bản live-action, biến đây trở thành một dự án hấp dẫn. Blue Beetle còn khiến nhiều người kỳ vọng vào một màn "quay lại quá khứ" với những bộ phim siêu anh hùng huyền thoại ở những năm 2000 như Spider-Man, X-Men,...

Phần phim điện ảnh mới này sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn cận cảnh về xuất thân của Jaime Reyes và quá trình anh này “chuyển mình” thành Blue Beetle.

Là một siêu anh hùng thiếu niên, Jaime Reyes cũng có những hoảng loạn, bốc đồng khi trở thành “người được chọn”, nắm trong tay loại vũ khí hủy diệt có thể thay đổi cả thế giới. Điều này có thể khiến khán giả phần nào liên tưởng đến siêu anh hùng thiếu niên Shazam.

Khởi đầu của bộ phim này cũng rất khả quan.

Bộ phim siêu anh hùng live-action đầu tiên của DC Studios - Blue Beetle đã làm được hơn những gì kỳ vọng ở tuần đầu tiên. Phim đạt doanh thu 46 triệu USD toàn cầu từ khi khởi chiếu ngày 18/8, trong đó có Việt Nam.

Tuy vậy, sau 2 tháng, phim thu về 128 triệu USD doanh thu trên toàn cầu. Blue Beetle chính thức trở thành bộ phim DCEU có doanh thu thấp nhất lịch sử. Tác phẩm này có kinh phí lên đến hơn 100 triệu đô. Rõ ràng, đây là một đòn mạnh giáng vào tham vọng khởi đầu vũ trụ DC trở lại, đặc biệt là khi họ đã mời James Gunn cho vai trò đạo diễn của nhiều phim.

Một trong những khía cạnh đáng thất vọng nhất của Blue Beetle là cách miêu tả về đại gia đình của Jaime - nhân vật chính của phim. Giới chuyên môn vốn đã nói rất nhiều về việc đây là bộ phim đầu tiên có siêu anh hùng người Latinh đóng vai chính, đồng thời tập trung vào gia đình của nhân vật này. Tuy vậy, xuyên suốt phim, nhiều người tỏ ra khó chịu với tính cách và những phân cảnh có xuất hiện thành viên trong gia đình.

Nhân vật phản diện Victoria cũng tạo ra sự thất vọng.

Kịch bản nhạt nhòa không giúp diễn xuất của Susan Sarandon thăng hoa. Khán giả không hiểu được động cơ, cũng không nhìn thấy được chiều sâu trong các hành động xấu của nhân vật phản diện này. Đồng thời, những phân cảnh hành động trong toàn bộ thời lượng của phim bị đánh giá là thiếu "sức sống" và "mờ nhạt"

Khán giả T.N bình luận: "Từ đầu nên xác định không nên mang chiếu rạp rồi, nghĩ sao để một siêu anh hùng mới ko tên tuổi ra rạp, mà phim lại giống Spider-Man. Phim khá nhạt, coi đến đoạn hai anh em đi làm thuê là không muốn xem nữa rồi".

Ý tưởng để Jaime chiến thắng trong trận chiến cuối cùng bằng cách hiểu rõ kẻ thù thay vì chiến đấu là một màn thay đổi nhịp độ đáng khen. Tuy nhiên, điều này không thể thay đổi sự thật rằng những phân cảnh hành động và chiến đấu đã đi sau các phim siêu anh hùng khác hàng chục năm.

Rất nhiều khán giả đồng tình việc Blue Beetle là một trong những "bộ phim tệ nhất" của DC Studios.

Ngay cả những bộ phim DCEU cấp thấp hơn vẫn có những pha hành động khá hay. Blue Beetle thậm chí không thể thực hiện bước quan trọng nhất của một phim siêu anh hùng: cảnh đánh nhau. Đó là lý do tại sao đây là bộ phim tệ nhất trong DCEU.

Theo The New York Post, Blue Beetle tiếp nối loạt “bom tấn” đáng xấu hổ của DC trong năm qua là Black Adam, Shazam! Fury of the Gods và The Flash. “Tất cả đều là kẻ thua cuộc”, tờ này viết. Đây dường như cũng là một tiếng chuông cảnh báo đối với DC Studios, đặc biệt là đạo diễn James Gunn với tham vọng hồi sinh lại vũ trụ DC đình đám một thời.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]