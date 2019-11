Cặp đôi "xấu lạ" trong phim Châu Tinh Trì: Người là CEO giàu sụ, kẻ mất tích khỏi showbiz

Dù ngoại hình xấu lạ nhưng cả “Như Hoa cô nương” và A Trân răng hô đều là những vai phụ đỉnh cao trong phim Châu Tinh Trì.

"Như Hoa cô nương" xấu lạ của màn ảnh

Với những khán giả yêu mến phim hài Châu Tinh Trì không ai là không biết đến Như Hoa cô nương trong bộ phim Vua ăn mày. Mang cái tên tha thướt, yêu kiều nhưng Như Hoa cô nương lại là vai diễn mang lại tiếng cười cho khán giả với gương mặt cực nam tính, bộ râu quai nón và sở thích ngoáy mũi đặc trưng.

Đảm nhận vai Như Hoa cô nương là nam diễn viên Lý Kiện Nhân, một trong những nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Dù Như Hoa cô nương là nhân vật xấu xí, lầy lội nhưng lại rất được nhiều khán giả yêu thích.

Đây là nhân vật do chính "Vua hài" Châu Tinh Trì thiết kế. Cái tên Như Hoa là do đạo diễn Vương Tinh đặt cho. Lý Kiện Nhân chỉ là một diễn viên tay ngang nhưng được Tinh gia tin tưởng giao vai "giả gái".

Sau vai diễn "Như Hoa cô nương" trong Vua ăn mày, Lý Kiện Nhân trở thành người bạn đồng hành của Châu Tinh Trì. Ông trở thành cái tên quen thuộc với khán giả qua các bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Đại Nội mật thám, Quan xẩm lốc cốc, Đội bóng Thiếu Lâm, Thực thần... Không chỉ nhận được sự yêu mến của khán giả, Lý Kiện Nhân còn được Tinh gia tin tưởng mời làm trợ lý đạo diễn, sản xuất trong công ty riêng của mình.

Sau hàng loạt vai diễn gây ấn tượng với khán giả, Lý Kiện Nhân quyết định không đi theo con đường nghệ thuật mà rẽ ngang kinh doanh. Ông quay về làm ông chủ quán ăn, nối nghiệp truyền thống kinh doanh ăn uống của gia đình.

Việc kinh doanh ngày càng phát đạt, Lý Kiện Nhân trở thành CEO giàu có với cuộc sống dư dả, thoải mái. Không chỉ có sự nghiệp thành công, Lý Kiện Nhân còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh vợ cùng hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Con gái lớn của ông hiện đang du học ngành Luật tại Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Lý Kiện Nhân chia sẻ rằng năm xưa ông quyết định dừng đóng phim vì hai con gái bị bạn bè trêu chọc có ông bố xấu xí. Giờ đây, khi hai con gái đã lớn và hiểu công việc diễn viên, cả hai đều ủng hộ ông quay lại đóng phim. Vì vậy, thỉnh thoảng ông có nhận lời tham gia một số vai diễn khách mời. Thậm chí có công ty còn đề nghị ký hợp đồng với Lý Kiện Nhân nhưng ông đều từ chối: "Có nhiều chương trình mời tôi lên hát, mỗi bài chỉ vài câu thôi, khoảng 20 phút là kiếm được mấy chục nghìn tệ nhưng tôi đều từ chối. Cái này là do tôi học hỏi từ Châu Tinh Trì.

Mỗi việc mình làm dù rất nhỏ nhưng phải là việc mình làm tốt nhất, nếu không thì đừng làm. Ví dụ như ca hát, đó không phải sở trường của tôi. Nên tôi nghĩ mình nên nhường cơ hội cho những người có giọng ca hay hơn. Tôi chỉ diễn vài vai hài nhỏ là đủ rồi", Lý Kiện Nhân tâm sự.

"Cô gái bán hoa răng hô" A Trân

Cũng là một trong những diễn viên phụ đáng nhớ trong phim Châu Tinh Trì, cô gái bán hoa răng hô A Trân cũng là nhân vật nhận được nhiều chú ý của khán giả. Dù chỉ góp mặt trong khoảng thời gian ngắn với 3 câu thoại trong bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu nhưng cô gái bán hoa răng hô A Trân cũng gây được tiếng cười cho người xem và được đánh giá là 1 trong 10 vai phụ đỉnh cao của phim Châu Tinh Trì.

Trong phim, A Trân được xây dựng là một cô gái bán hoa lẳng lơ, dữ dằn sống ở khu nhà trọ nghèo. Điểm gây ấn tượng nhất đối với người xem chính là hàm răng hô của A Trân. Vì vậy, cô còn được gọi là Trân răng hô.

Khi đó, không ít khán giả đều lầm tưởng rằng răng hô là do hóa trang mà không hề biết đó chính là diện mạo ngoài đời của nữ diễn viên Trần Khải Sư - người đảm nhận vai A Trân. Năm 2002, Trần Khải Sư được Châu Tinh Trì phát hiện khi tới tham dự một buổi tìm kiếm gương mặt đại diện cho hãng nước giải khát. Trong lúc phỏng vấn, Tinh Gia hỏi Trần Khải Sư: "Tại sao cô lại nghĩ mình là một người đẹp?". Không ngần ngại, cô lập tức đáp lại: "Bởi vì tôi tự tin, nên tôi nhất định sẽ thành công."

Ấn tượng với sự tự tin của cô, Châu Tinh Trì đã mời cô tham gia vào bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu dù Trần Khải Sư không hề có kinh nghiệm diễn xuất. Không phụ lòng của Châu Tinh Trì, Trần Khải Sư vào vai một cách xuất thần và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Dù không có ngoại hình xinh đẹp xuất chúng nhưng Trần Khải Sư luôn tự tin và thoải mái với chính mình. Sau thành công của vai A Trân, Trần Khải Sư tiếp tục thử sức với một số vai phụ khác. Năm 2007, cô đảm nhận một vai diễn khách mời trong Beauty And The 7 Beasts. Đến năm 2010, cô cũng góp mặt trong bộ phim Just Another Pandora's Box. Tuy nhiên sau đó, Trần Khải Sư lặng lẽ rút khỏi màn ảnh. Từ đấy, người ta biết rất ít tin tức về cô.

Có nguồn tin cho rằng Trần Khải Sư vốn dĩ là một giáo viên và đóng phim chỉ là một cuộc dạo chơi mà thôi. Có người lại cho rằng Trần Khải Sư định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng vì không có nhan sắc, lại chẳng biết chiêu trò nên không thể phát triển được. Vì vậy, cô đành từ bỏ nghiệp diễn và làm các công việc tự do với thu nhập khá bấp bênh.

Song lại có người cho hay Trần Khải Sư đã lấy chồng, sinh con. Giờ đây, cô đang có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên gia đình nên không màng đến việc trở lại showbiz.

