Cao Thái Hà giành đai vô địch boxing tặng hai người đàn ông đặc biệt

Chủ Nhật, ngày 26/12/2021 00:40 AM (GMT+7)

The Champion không chỉ là một trận đấu phân thắng bại trên võ đài, nữ diễn viên muốn trở thành “nhà vô địch” của chính mình.

Trên sàn đấu The Champion – "Nhà vô địch" tập 4 vừa lên sóng tối 25.12, nữ diễn viên kiêm CEO Cao Thái Hà đã có màn đối đầu quyết liệt và nhiều cảm xúc với võ sĩ Quỳnh Thư. Cuối cùng, người đẹp Tây Đô 9X đã xuất sắc giành được chiếc đai vô địch. Nữ diễn viên cho biết chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa với cô bởi nó là kết quả sau một quá trình bền bỉ nỗ lực với tinh thần tập luyện, dũng cảm vượt qua nỗi sợ và mạnh mẽ để dành tặng cho người cô yêu thương nhất.

Cao Thái Hà giành chiến thắng trong trận đấu The Champion tối 25/12

“Chiến thắng này Hà muốn dành cho ba và một người bạn thân nhất. Hà tin rằng cả hai người đàn ông ấy đã luôn cổ vũ, tiếp sức cho Hà từ những ngày đầu tập luyện cho đến giây phút chính thức bước lên sàn đấu. Hà từng tâm niệm kể cả khi không phải là người cầm đai vô địch thì Hà cũng đã chiến thắng với chính bản thân, là niềm tự hào cho ba và bạn thân của mình”, Cao Thái Hà chia sẻ.

Cao Thái Hà chọn sói trắng vì đây là biểu tượng mang hình ảnh ba của cô

So về thể lực lẫn hạng cân, Cao Thái Hà tự nhận thấy bản thân đều kém so với đối thủ. Người đẹp cho biết boxing không phải là bộ môn dễ dàng cho người tay ngang như cô. Nhưng khi nghĩ về lời dặn dò sau cùng của ba với nỗi lo dành cho con gái nhỏ năm ấy, Cao Thái Hà nỗ lực tập luyện từng ngày và lấy hết can đảm bước lên sàn đấu với tinh thần cho dù bị thương cũng không được phép gục ngã. “Ba đã thấy Hà mạnh mẽ thế nào. Hà biết ba luôn lo lắng cho mình nhưng giờ ở nơi ấy, ba có thể yên tâm về con gái rồi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Khác với vẻ ngoài mong manh, Cao Thái Hà thật sự là võ sĩ trên võ đài

“Nếu chưa mạnh về thể lực, thì đầu tiên hãy mạnh về ý chí”, Cao Thái Hà

Hơn nữa, khi biết đây là chương trình truyền hình thực tế phải chiến đấu thật trên võ đài với những chấn thương nguy hiểm không báo trước, Cao Thái Hà không tránh khỏi sự lo âu, ngần ngại nhưng nữ diễn viên họ Cao vẫn quyết định nhận lời tham gia, đối diện với nỗi sợ vô hình và kể câu chuyện cuộc đời mình bằng boxing.

Là một “võ sĩ” nghiệp dư bước lên sàn đấu chỉ sau vài tháng tập luyện ngắn ngủi, Cao Thái Hà không quên dành lời cảm ơn và tri ân đến hai huấn luyện viên Trần Văn Thảo và Trịnh Sư Phụ, người đã truyền lửa và luôn đồng hành cùng với nữ diễn viên giúp cô chuẩn bị tốt từ thể lực đến tinh thần. Không chỉ là cho trận đấu mà những gì tích lũy được từ boxing còn là một hành trang để Cao Thái Hà mang theo trong cuộc sống của mình về sau.

HLV Trịnh Sư Phụ (đứng thứ 2 từ bên trái vào) cũng là người Cao Thái Hà muốn dành sự tri ân

Hiện tại, Cao Thái Hà đang là nữ diễn viên được yêu mến của màn ảnh Việt, bên cạnh đó cô cũng thành lập công ty giải trí hoạt động lĩnh vực đầu tư và sản xuất phim. Chia sẻ thêm về dự định trong thời gian tới, Cao Thái Hà cho biết, sau khi sắp xếp xong công việc kinh doanh, ngày 2/12, cô sẽ đến Bảo Lộc để bấm máy những cảnh quay đầu tiên cho dự án phim mới.

