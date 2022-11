Cảnh hôn dở tệ khiến "Chạng vạng" suýt "ăn trứng ngỗng", loạt bom tấn này chung số phận?

Những cảnh hôn tưởng chừng như ngọt nhất Hollywood lại được chuyên gia đánh giá không tự nhiên, gượng ép và gây khó chịu.

Bella và Edward (Chạng Vạng)

Ở hạng mục sự tự nhiên, chuyên gia Wood đã nhắc đến cảnh hôn của cặp đôi chính trong Chạng Vạng. Theo chuyên gia, Bella và Edward có những cảnh hôn khá gượng gạo, đa phần đến từ kinh nghiệm diễn xuất còn ít và hai bên vẫn chưa thực sự thoải mái.

Từ nhịp thở đến cách để tay và chuyển động của Bella và Edward, có thể thấy rõ đây không phải cảnh phim trơn tru nhất trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên tại giải thưởng phim ảnh MTV, cặp đôi này đã 4 lần chiến thắng tại hạng mục “Cảnh hôn xuất sắc nhất”!

Dù chàng "ma cà rồng" đã giành được rất nhiều giả thưởng sau bộ phim, nhưng anh lại tự thú nhận mình không giỏi trong việc này. Anh nói về cảnh quay cùng diễn viên Reese Witherspoon: "Lúc đó tôi bị chảy nước mũi, còn Reese đang đội tóc giả, nhìn cảnh trên phim như thế nhưng thực ra tôi đã lau mũi vào bộ tóc giả của cô ấy".

Năm tập phim được sản xuất với chi phí tổng cộng hơn 400 triệu USD nhưng doanh số cả series lại lên tới 3,3 tỷ USD. Tiếng vang của Chạng Vạng trở thành đòn bẩy đưa Robert ra thế giới, "Edward Cullen" đã trở thành hình mẫu lý tưởng của giới trẻ.

Sau thành công của Chạng Vạng, Robert Pattinson tiếp tục gây bão với tác phẩm điện ảnh The Batman. Giới chuyên môn cũng không tiếc lời khen cho anh bởi diễn xuất tiến bộ cùng sự đầu tư cho nhân vật lần này của nam tài tử.

Những năm gần đây, Robert chuyển hướng sang đóng những bom tấn. Về đời tư, chàng "ma cà rồng" hiện đang hẹn hò người mẫu Suki Waterhouse từ năm 2018. Cả hai đều kín tiếng về mối quan hệ tình cảm này, chưa từng dự thảm đỏ cùng nhau.

Nữ chính Bella - Kristen Stewart nổi lên như diều gặp gió sau thành công của bộ phim. Mỗi năm "nàng Bella" tham gia từ đến 3-4 bộ phim lớn nhỏ.

Năm 2012, khi phần cuối Chạng Vạng vừa kết thúc, cũng là lúc phim Snow White And The Huntsman của Kristen ra rạp. Cô bị phát hiện thân mật với đạo diễn của bộ phim - một người đã có gia đình, khiến ông bị vợ đâm đơn kiện ra tòa. Tại thời điểm ấy, Kristen cũng đang trong mối quan hệ với Robert.

Hiện tại, nữ diễn viên cho biết cô và bạn gái đồng giới Meyer đã đính hôn. Theo NBC News, đám cưới cặp đôi hy vọng sẽ được tổ chức ấm cúng tại quê nhà LA.

Katniss và Gale (The Hunger Games)

Nụ hôn của hai nhân vật Katniss và Gale trong phim sinh tồn The Hunger Games được chuyên gia Wood xếp ở thứ hạng thấp nhất. Cặp đôi đã không hoàn toàn nhập tâm trong cảnh hôn này, khiến nó khá gượng ép và gây xao nhãng.

“Họ ngồi kế nhau, khi hôn thì không xoay cả người sang và còn không nhìn vào mắt nhau nữa. Thực chất, anh ta còn né tránh ánh mắt đối phương và liên tục nhìn xuống”, Wood chia sẻ. Tuy vậy, The Hunger Games có doanh thu rất cao lên đến 694,3 triệu USD. Nhà sản xuất sau đó làm thêm các phần sau, đưa tên tuổi các diễn viên lên tầm cao mới.

Trong một cuộc phỏng vấn về The Hunger Games: Catching Fire, Jennifer Lawrence đã được hỏi ai trong số hai người bạn diễn của mình hôn giỏi hơn, Liam Hemsworth hay Josh Hutcherson. Trong khi cô khéo léo từ chối không chọn ai hơn ai, Hutcherson đã khiến cô đỏ mặt khi nói đùa rằng: "Khi hôn cô ấy bị chảy nước miếng".

Nữ chính Jennifer Lawrence từng được đề cử giải Oscar với vai diễn trong Winter's Bone. Sau thành công của Hunger Games, nữ diễn viên nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn Mystique trong loạt phim X-Men. Ngôi sao sinh năm 1990 sau đó đoạt giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong Silver Linings Playbook.

Sau Don't Look Up, Jennifer Lawrence tạm ngừng diễn xuất để tập trung cho gia đình. Người đẹp kết hôn và sinh con. Trong thời gian mang thai, nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ hình ảnh cùng chồng là doanh nhân Cooke Maroney.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, nữ diễn viên nói muốn được sống cạnh chồng con, chơi đùa cùng thú cưng mỗi khi rảnh rỗi. "Tôi thích đi mua sắm cùng anh ấy. Không biết tại sao nhưng điều đó khiến tôi tràn ngập niềm vui. Tôi chỉ muốn gia đình mình hạnh phúc, tự tay tôi chăm sóc con và không muốn mọi người can thiệp quá nhiều".

Josh Hutcherson đóng vai Peeta Mellark - đồng hương luôn yêu thầm, sát cánh cùng Katniss Everdeen tại đấu trường sinh tử. Trước vai diễn trong The Hunger Games, nam diễn viên đóng vai chính trong Little Manhattan (2005), Bridge to Terabithia (2007) và Journey to the Center of the Earth (2008).

Ngoài những vai diễn điện ảnh và truyền hình, Peeta Mellark từng gây chú ý khi công khai xu hướng tính dục. Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Out, anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi từng xao xuyến với những người đàn ông đẹp trai và vẫn yêu phụ nữ. Tôi nghĩ rằng việc xác định 100% xu hướng tính dục của mình là thiển cận".

Bella và Jacob (Eclipse)

Thật bất ngờ khi cảnh hôn này suýt nhận điểm 0 từ các chuyên gia. Trong phần Eclipse của loạt phim Twilight, Bella và "người sói" Jacob đã có nụ hôn bất ngờ, thế nhưng không khỏi gây tranh cãi. Trong cảnh hôn này cô nàng đang thể hiện rõ cô lưỡng lự, thậm chí phản kháng tình yêu dành cho Edward.

Taylor Lautner nổi tiếng nhờ vai diễn người sói Jacob Black. Khi loạt Twilight chính thức khép lại vào năm 2012, nam diễn viên không ghi dấu ấn trong bất kể bộ phim nào nữa. Anh được đề cử tại Teen Choice Award năm 2017 cho vai tiến sĩ Cascade trong chương trình kinh dị Scream Queens.

Về đời tư, anh ít xuất hiện ở showbiz và tận hưởng cuộc sống bình thường với vợ làm y tá. "Cô ấy là fan cuồng của ma cà rồng Edward. Tôi đã 'cải tạo' bạn gái mình. Hôn thê là người có công lớn giúp tôi có được ngày hôm nay", nam diễn viên nói đùa.

Vivian và Edward (Pretty Woman)

Cảnh hôn từng được cho là ngọt ngào trong Pretty Woman bị chấm 1/5 điểm vì thiếu tính đồng thuận. Ở cảnh này, nữ chính Vivian đã đặt tay lên môi mình, sau đó gián tiếp đặt tay mình lên môi nam chính Edward đang ngủ say như một nụ hôn. Cảnh hôn được khán giả rất yêu thích nhưng xét trên thang điểm, nó vẫn không được chuyên gia đánh giá cao.

Thành công của bộ phim đã giúp nữ chính Julia Roberts đã giúp cô nhận được một giải Quả cầu vàng và một đề cử tại giải Oscar. Ngoài ra, biên kịch J. F. Lawton cũng được đề cử tại nhiều giải thưởng điện ảnh.

Julia Roberts là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua. Cô luôn nằm trong Top những ngôi sao được trả cát-xê cao nhất thế giới.

Cuối năm nay, Julia Roberts ra rạp phim Ticket to Paradise. Trong phim cô đóng cùng tài tử George Clooney. Đây là lần đầu tiên Roberts đóng vai chính trong một bộ phim hài lãng mạn sau hơn 20 năm.

Ở tuổi 55, ngôi sao Pretty Woman vẫn giữ được vóc dáng thon thả, săn chắc. Julia kết hôn năm 2002 và sống hạnh phúc bên chồng cùng 3 người con.

Còn về nam chính Richard Gere, ông là một trong những tài tử huyền thoại của màn ảnh Hollywood trong nhiều thập niên qua. Gia nhập làng giải trí từ năm 1969, ông đã sở hữu nhiều tác phẩm nổi tiếng và hàng loạt giải thưởng diễn xuất danh giá.

Mối tình lãng mạn của nam diễn viên và vợ kém ông 33 tuổi được nhiều người ngưỡng mộ. Cả Richard Gere lẫn Alejandra Silva đều dành những lời có cánh về đối phương. Bà xã hiện tại của ông được biết đến là một doanh nhân, nhà hoạt động và nổi tiếng vì là ái nữ của cựu phó chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Real Madrid.

