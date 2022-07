Sao "Ở nhà một mình": Tuổi trẻ ăn chơi trác táng, làm lại cuộc đời nhờ cô gái người dân tộc Mông

Sự nổi tiếng đến sớm đã khiến Macaulay Culkin lạc đường, nhưng tình yêu và gia đình đã kéo anh trở lại trước khi quá muộn.

Khi Ở nhà một mình ra mắt, không ai có thể tưởng tượng nổi cậu bé Kevin lanh lợi và thông minh sẽ có ngày trở thành một gã nghiện ngập. Và khi hình ảnh gầy gò thiếu sức sống do ma túy của Macaulay Culkin trở nên quá quen thuộc với khán giả, người ta lại bất ngờ khi sao nhí nổi nhất Hollywood một thời có thể vực dậy từ hố sâu.

Bi kịch từ sự nổi tiếng bất ngờ

Giống như ca khúc All I want for Christmas is you của danh ca Mariah Carey, Ở nhà một mình (Home alone) đã trở thành một phần văn hóa giáng sinh tại Mỹ. Người ta có thể bận rộn suốt năm và mải mê với những sản phẩm giải trí đầy rẫy trên thị trường, nhưng mỗi dịp Giáng sinh và năm mới, cùng với người thân quây quần bên nhau, 2 phần phim Ở nhà một mình chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi gia đình.

Cậu bé Kevin của "Ở nhà một mình".

Bộ phim về cậu bé Kevin thông minh lanh lợi một mình chống lại những tên trộm vào ngày Giáng sinh lập tức tạo nên cơn sốt khi ra mắt. Phim cũng nắm giữ kỷ lục 27 năm từ khi phát hành năm 1990 cho đến tận 2017, là phim hài có doanh thu nội địa cao nhất thế giới. Macaulay Culkin thủ vai Kevin lập tức thành sao nhí được săn đón nhất Hollywood bấy giờ khi mới 10 tuổi. Cậu bé nhận cát-xê 1 triệu đô ở thời điểm những năm 90, mức kỷ lục cho một sao nhí.

Gia đình 10 người của Macaulay vốn sống trong nghèo khó, bỗng chốc thành triệu phú nhờ cát xê đóng phim của con trai. Năm 1995, khi cha mẹ cậu ly hôn, cậu lại trở thành mục tiêu cho hai người xâu xé để tranh giành tài sản (ước tính 15-20 triệu đô). Chán chường đối với gia đình, lại quá nhỏ để làm chủ bản thân và ra những quyết định đúng đắn, tiền bạc và danh tiếng trong tay Macaulay Culkin nhanh chóng trở thành con dao hai lưỡi hủy hoại tài năng trẻ này. Từ diễn viên nhí chăm chỉ đóng phim, anh trở thành một ngôi sao chỉ biết ăn chơi, tiệc tùng.

Anh cũng trải qua vài mối tình, trong đó có cuộc hôn nhân chóng vánh với nữ diễn viên Rachel Miner và mối tình 9 năm với Mila Kunis.

Macaulay kết hôn lần đầu khi chưa tròn 18 tuổi với nữ diễn viên Rachel Miner năm 1998, ly hôn năm 2002.

Trong thời gian hẹn hò Mila Kunis, Macaulay đã 5 lần bị bắt vì tàng trữ chất gây nghiện (cần sa, thuốc an thần ức chế thần kinh, thuốc an thần gây nghiện...) Anh phải nộp phạt 4000 đô và vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, chịu án treo 3 năm.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi cặp đôi chia tay. Macaulay bị báo chí cáo buộc chi tối thiểu 6000 đô mỗi tháng cho chất gây nghiện. Tình trạng bệ rạc, nghiện ngập của cựu sao nhí đã hủy hoại hình ảnh về cậu bé lém lỉnh Kevin ngày nào của Ở nhà một mình. Công chúng chỉ còn biết đến Kevin qua những thước phim mỗi mùa Giáng sinh và một Macaulay Culkin thi thoảng xuất hiện trên mặt báo với những dòng tít bi kịch tăm tối.

Giai đoạn 2011-2014, Macaulay thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ gầy gò yếu ớt đến nỗi làm dấy lên tin đồn anh sắp qua đời.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với sao nhí xinh đẹp

Macaulay Culkin gặp Brenda Song trên phim trường tại Thái Lan. Brenda là người dân tộc Mông. Cô cũng là một sao nhí của Disney. Giữa rừng sao nhí đầu những năm 2000, cô chỉ là một cái tên ở lưng chừng, chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác đỉnh cao như Macaulay. Nhưng sự nghiệp của cô gái này lại khá vững chắc, được khán giả yêu quý và không có scandal.

Hai người được cho là có nhiều điểm chung trong suy nghĩ, đã nhanh chóng thân thiết và đi đến hẹn hò. Thời gian đầu, truyền thông thường đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ của hai cựu sao nhí. Mila Kunis từng chia sẻ rằng rất khó để hẹn hò với Macaulay, bởi dù không có tác phẩm nào mới thì anh vẫn được coi là một ngôi sao nổi bật: "Tôi không thể đi dạo trên đường phố với anh ấy. Macaulay có sức hút kỳ lạ nên người hâm mộ tỏ ra rất cuồng nhiệt khi thấy anh ấy”.

Bất chấp những nghi ngờ, Macaulay đã thực sự thay đổi. Anh quyết tâm cai nghiện và nâng cao sức khỏe. Nam diễn viên chia sẻ với tờ Esquire: "Chất gây nghiện với tôi như người bạn cũ. Nhưng trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn phải trưởng thành và đánh mất những người bạn như vậy."

Macaulay Culkin và Brenda Song trong những lần hẹn hò.

Người hâm mộ cậu bé Kevin ngày nào cũng cực kỳ vui mừng khi nam diễn viên công bố anh và bạn gái đón con đầu lòng hồi 4/2021. Đến năm nay, Macaulay đã cùng bạn gái Brenda Song chính thức đính hôn. Người hâm mộ thi thoảng bắt gặp Macaulay và vị hôn thê cùng con trai trên phố. Nam diễn viên hiện đã thoát khỏi dáng vẻ gầy gò ốm yếu và mang một hình ảnh tích cực.

Macaulay cũng trở lại đóng phim với nhiều phản hồi tích cực. Ngoài một số vai phụ, anh nằm trong dàn diễn viên chính và tham gia 5 tập của Câu chuyện kinh dị ở Mỹ (American Horror Story: Double Feature - 2021). Cuối năm ngoái, anh cũng tham gia diễn show thời trang Gucci trên đại lộ danh vọng Hollywood. Năm 2022, anh góp mặt trong Nhà Gemstone chính trực (The Righteous Gemstones) và tham gia lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình Entergalactic trên Netflix.

Không còn là ngôi sao đình đám nhưng Macaulay đã có một gia đình hạnh phúc và thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn.

