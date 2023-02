Song Hye Kyo gây "sốt" MXH với nhan sắc tuổi 41, cuộc sống sau 4 năm ly hôn thế nào?

Mới đây, Song Hye Kyo gây chú ý khi tham dự Show Fendi Autumn/Winter 2023 (thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week). Ngọc nữ màn ảnh Hàn đang là gương mặt đại diện của thương hiệu này tại thị trường châu Á. Nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên sinh năm 1981 chiếm trọn spotlight sự kiện.

Nhan sắc đang gây "bão" mạng xã hội (MXH) của Song Hye Kyo

Cô nhận được sự chú ý của khán giả tại nước ngoài và thu hút hầu hết các ống kính. Ngoại hình trẻ trung, phong cách thời trang tối giản của mỹ nhân xứ Hàn lập tức là tâm điểm bàn tán trên MXH.

Nữ diễn viên hạng A sở hữu làn da trắng mịn. Lối make-up nhẹ nhàng giúp nhan sắc Song Hye Kyo thêm phần ngọt ngào, nữ tính, giúp mỹ nhân "hack tuổi" đáng kể.

Khoảnh khắc cô đứng chung khung hình với nam diễn viên Hứa Quang Hán - mỹ nam thế hệ 9X khiến ai cũng xuýt xoa

Thời gian qua, người đẹp là tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á khi chồng cũ - Song Joong Ki tái hôn. Nữ diễn viên hiện tại vẫn độc thân. Cô cho hay bản thân đã có tuổi và thích cuộc sống phẳng lặng, không xô bồ. Ngoài việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè.

Vẻ đẹp không tuổi của sao nữ 8X luôn là đề tài được khán giả quan tâm nhiều năm qua. Hầu hết công chúng đều khen ngợi nữ diễn viên ngày càng "thăng hạng" nhan sắc. Gần đây, khi trả lời phỏng vấn tạp chí Elle, Song Hye Kyo thẳng thắn thừa nhận: "Nhiều khán giả nói rằng tôi đột nhiên già đi. Đương nhiên, tôi đã già đi rồi!". Trước đó, cô lọt top 10 nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới 2023 do trang Great Top Ten công bố. Ở tuổi 41, sao nữ cùng với Kim Tae Hee, Lee Young Ae,… vẫn là những cái tên hàng đầu được công chúng nhắc đến với biệt danh "Quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc.

Nữ diễn viên với hai tạo hình khác nhau trong "The Glory" (phải) và "Now we are breaking up" (trái)

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo đóng vai Moon Dong Eun trong "The Glory" (Vinh quang trong thù hận). Nữ diễn viên chủ động giảm cân, để mặt mộc hóa thân thành một phụ nữ mang đầy thù hận vì là nạn nhân của bạo lực học đường. Trước đó, cô trở lại màn ảnh với vai nữ chính trong "Now we are breaking up" (Bây giờ chúng ta đang chia tay) sau 2 năm nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần hậu ly hôn.

Cô rất đắt show quảng cáo, đại diện nhãn hàng và thành công khi kinh doanh bất động sản. Nữ diễn viên đang nằm trong top những ngôi sao có cát-xê đóng phim cao nhất xứ kim chi. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Song Hye Kyo tích lũy được khối tài sản đáng nể. Theo Celebrity Net Worth, Song Hye Kyo hiện sở hữu khối tài sản gần 20 triệu USD.

Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung, gợi cảm

Song Hye Kyo bắt đầu nổi tiếng khắp châu Á vào năm 2000 khi tham gia dự án "Trái tim mùa thu". Đến nay, sau hơn 20 năm làm nghề, sao nữ "bỏ túi" nhiều tác phẩm đình đám như: "Gió đông năm ấy", "Hậu duệ mặt trời", "Ngôi nhà hạnh phúc",…

