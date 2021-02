Cán mốc gần 8 tỷ view, bài hát thiếu nhi quen thuộc với mọi nhà có lượt xem "khủng nhất lịch sử"

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 00:32 AM (GMT+7)

Số lượt xem của “Baby Shark” đã vượt hơn tổng dân số trên thế giới.

Baby Shark (7,95 tỷ lượt xem)

Mới đây, bài hát thiếu nhi “Baby Shark” đã xác lập kỷ lục với gần 8 tỷ lượt xem, vượt hơn mức tổng dân số thế giới là 7 tỷ 844 triệu, trở thành video có lượt xem nhiều nhất hành tinh tính tới thời điểm hiện tại, cho thấy sự nở rộ của lĩnh vực sản xuất video dành cho thiếu nhi.

“Baby Shark” được xem là hiện tượng hiếm gặp trước giờ chưa từng thấy. Ca khúc thiếu nhi vô cùng nổi tiếng này đã được chuyển thể sang nhiều ngôn ngữ cũng như các phiên bản khác nhau trên Youtube và đều đạt được hàng triệu lượt xem chỉ sau một thời gian ra mắt. Bài hát với giai điệu dễ thương và ca từ đơn giản đã nhanh chóng trở thành hiện tượng bùng nổ trên mạng xã hội, và nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt không chỉ của trẻ em mà còn cả người lớn.

Được sản xuất bởi một công ty có trụ sở tại Hàn Quốc, “Baby Shark Dance” không phải một bài hát quá phức tạp. Toàn bộ video chỉ đơn thuần là hai đứa trẻ nhảy múa trước ống kính, cùng với những chú cá mập được tạo hình đơn giản. Tuy nhiên có lẽ nhờ giai điệu lôi cuốn, “gây nghiện”, “Baby Shark Dance” trở thành lựa chọn lý tưởng cho các bậc phụ huynh để dỗ dành con em nhà mình mỗi bữa ăn. Bài hát “bắt tai” dài khoảng 2 phút, kể câu chuyện về một gia đình nhà cá mập, được cho ra mắt vào năm 2016 và trở thành hiện tượng bùng nổ toàn cầu vào năm 2018.

Johny Johny Yes Papa (4,8 tỷ lượt xem)

“Johny Johny Yes Papa” ra đời vào tháng 10/2016, nhưng cũng như “Baby Shark”, bài hát thiếu nhi nhanh chóng trở thành hiện tượng và luôn nằm trong TOP 10 video được xem nhiều nhất trên Youtube. Tính đến thời điểm hiện tại, “Johny Johny Yes Papa” đã có lượt xem đạt 4,8 tỷ, cột mốc mà các ca sĩ hàng đầu thế giới luôn mơ ước.

Nội dung bài hát kể về một cậu bé tên Johny. Xuất phát từ những điều giản dị, Johny rất thích ăn đồ ngọt, đến nỗi mà đang ngủ cậu bé cũng dậy xuống bếp tìm lọ đường để thỏa cơn thèm. Bản hit thiếu nhi này không chỉ thu hút trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng đam mê không kém.

Nhiều người cho rằng, với nội dung dễ nghe, giai điệu cuốn hút, ca khúc đã khiến hàng triệu em nhỏ trên thế giới phải bật xem mỗi ngày.

Masha and the Bear: Recipe for Disaster (4,4 tỷ lượt xem)

Cùng với “Baby Shark” và “Johny Johny Yes Papa”, “Masha and the Bear: Recipe for Disaster” là một trong những MV thiếu nhi được xem nhiều nhất thế giới hiện tại. Điều đặc biệt ở đây là MV không phải là bài hát gì cả, mà là một tập trong bộ phim hoạt hình “Masha and the Bear” bằng tiếng Nga dành cho trẻ em, được xây dựng dựa trên công nghệ CGI.

Trong TOP 10 các video được xem nhiều nhất mọi thời đại, đây là 1 trong 3 video có nội dung hoàn toàn không phải là tiếng Anh. Đây cũng là nội dung không phải âm nhạc có nhiều lượt xem nhất trên YouTube.

Sự thành công bất ngờ của tập phim đã giúp cả series “Masha and the Bear” trở nên nổi tiếng, thu hút hàng triệu người xem là trẻ em lẫn người lớn trên toàn thế giới.

TOP 3 tiếp theo

MV “Learning Colors - Colorful Eggs on a Farm” với 3,7 tỷ lượt xem

Trên thực tế, việc các clip ca nhạc dành cho thiếu nhi đạt được hàng tỷ lượt xem cũng không còn là điều gì đó quá xa lạ. Nhiều bậc phụ huynh thường xuyên phàn nàn rằng trẻ em không chịu ăn nếu như không được xem Youtube. Bên cạnh đó, trong khi các nhà sản xuất nội dung video Youtube khác phải thay đổi và sáng tạo nội dung liên tục để duy trì lượt xem mỗi tháng thì các video dành cho thiếu nhi lại chẳng cần làm gì nhiều vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng đều đặn.

Không chỉ vậy, tính đến nay, với “lực lượng cày view” hùng hậu là đội ngũ trẻ em cùng các bà mẹ bỉm sữa, các bài hát dành cho thiếu nhi nổi tiếng như “Learning Colors - Colorful Eggs on a Farm”, “Phonics Song with Two Words”, “Wheels on the bus” cũng đạt được hàng tỷ lượt xem, theo thứ tự 3,7 tỷ - 3,5 tỷ - 2,3 tỷ. Với sức sống bền bỉ theo năm tháng, các ca khúc vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý và tăng lượt xem hàng giờ liền. Những con số đáng nể này được các cư dân mạng dự đoán có khả năng sẽ tăng gấp 2, gấp 3 lần dân số thế giới trong vài năm nữa, có nhiều người nói vui “cứ còn đẻ là còn tăng”.

Nguồn: http://danviet.vn/can-moc-gan-8-ty-view-bai-hat-thieu-nhi-quen-thuoc-voi-moi-nha-co-luot-xem-khu...Nguồn: http://danviet.vn/can-moc-gan-8-ty-view-bai-hat-thieu-nhi-quen-thuoc-voi-moi-nha-co-luot-xem-khung-nhat-lich-su-5020211820337641.htm