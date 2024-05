Các bà mẹ ruột cay nghiệt trên phim Việt khiến khán giả thấy sợ hãi

Người ta nói "Hổ dữ không ăn thịt con" tức nói những người mẹ ruột bao giờ cũng sẽ dành tình cảm đặc biệt cho những đứa con của mình, dù có thể khắc khẩu hay răn dạy theo cách quá khắc nghiệt.

Khai thác khía cạnh này, màn ảnh nhỏ Việt đã có nhiều bộ phim ấn tượng với các vai diễn người mẹ rất chanh chua, đanh đá, thậm chí chẳng thương con đẻ của mình.

Bà Lan (NSND Thu Hà) trong Trạm cứu hộ trái tim

Trong phim, năm con gái Ngân Hà (Hồng Diễm) 12 tuổi, bà phát hiện chồng mình ngoại tình và đã đến tận nhà hàng chồng và nhân tình đang gặp gỡ. Khi đó bà Lan bị ngã và bị ảnh hưởng một bên chân nên không thể tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật vốn đang rất nổi tiếng của mình.

Cũng chính vì điều này mà bà đâm ra hận và oán ghét chính con gái của mình. Thay vì sự quan tâm, yêu thương và chở che, bà mặc kệ cô bé 12 tuổi lớn lên mà chẳng gần gũi hay dành sự quan tâm của mẹ và con gái lớn.

Bà Mai (NSND Hồng Vân) trong "Gạo nếp gạo tẻ"

Bà Mai có bốn người con. Tuy nhiên, Hương (Lê Phương) là con gái lớn của bà Mai nhưng không bao giờ được bà yêu thương vì Hương có thai trước khi cưới và kết hôn với Công (Hoàng Anh) có hoàn cảnh nghèo khó, không có nghề nghiệp ổn định.

Trong khi đó, Hân (Thúy Ngân) - con gái thứ hai lại được bà vô cùng chiều chuộng, thậm chí chiều một cách thái quá và bất công giữa các con. Lý do đơn giản vì cô lấy chồng giàu, thường xuyên mang tiền về cho gia đình bà. Nhưng rồi, Kiệt (Trung Dũng) - chồng của Hân bất ngờ rơi vào cảnh phá sản. Thay vì động viên các con, bà Mai lại đay nghiến, yêu cầu Kiệt phải ly dị, buông tha cho con gái cưng của mình.

Khán giả phải “khiếp sợ” khi dạy con gái “chỉ đồng cam không cộng khổ”. Mặc dù Hân sai rành rành khi lớn tiếng khẳng định bản thân hối hận vì đã sinh ra các con, bà Mai vẫn cho rằng lỗi ở Kiệt: “Nó có tài dựng nghiệp, mà không có tài giữ nghiệp thì tự chịu!”.

Bên cạnh đó, cách bà Mai đối đáp với mẹ chồng cũng khiến khán giả phải lắc đầu “bó tay” bởi sự ngang ngược, thậm chí là hỗn hào.

Bà Mỹ - bà mẹ "giang hồ" trong "Chạy trốn thanh xuân"

"Chạy trốn thanh xuân" xoay quanh cuộc sống quá nhiều bất hạnh và sóng gió của An (Lưu Đê Ly) khi có bà mẹ là bà Mỹ (diễn viên Thanh Tú) đam mê cờ bạc. Ngay từ nhỏ, An luôn bị mẹ ruột đối xử tệ bạc, cô ở cùng bà và được bà chăm sóc suốt những năm tháng tuổi thơ. Bà Mỹ không chịu chăm lo cho con cái chút nào mà suốt ngày chỉ biết sống trong sự đam mê cờ bạc của mình.

Từ bé, An đã luôn phải đối mặt với việc mẹ mình bị chủ nợ truy đuổi, chưa kể đến chuyện lớn lên còn bị mẹ “trấn lột” những đồng tiền đi làm thêm ít ỏi. Sau này, khi bà Mỹ “vỡ nợ” ra đến 200 triệu, cũng lại là An đi vay từng đồng để giúp bà trả nợ.

Ngôi nhà của hai mẹ con hiếm khi nào được yên ổn khi các chủ nợ đến “thăm” bà Mỹ còn nhiều hơn bạn bè đến thăm bà. Mẹ đi tù rồi ra tù nhưng An vẫn chưa hết khổ sở vì bà vẫn chứng nào tật đó. Vì tính cách giang hồ và ham mê cờ bạc của mẹ mà An phải chia tay mối tình đầu do gia đình người yêu không chấp nhận hoàn cảnh của An.

