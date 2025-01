Bùng nổ tranh cãi quán quân Rap Việt bỏ diễn, đêm nhạc chết yểu

When I Say Hip là show tâm điểm của giới rap/hip hop dịp cuối năm 2024, khi dàn nghệ sĩ khách mời quy tụ hàng chục rapper đình đám. Đó là Thái VG, Kimmese, Mr.T, Yanbi, những nhân tố gạo cội của rap Việt. Bên cạnh đó, Double2T, Robber, Gonzo, ICD, Tage, Lil Wuyn, Wrxdie, Minh Lai, Ricky Star, Lăng LD và loạt rapper đình đám của giới rap hiện tại được công bố góp mặt.

Sát giờ chương trình diễn ra, nhiều khán giả bất ngờ khi Lil Wuyn, Minh Lai, Wxrdie và Robber thông báo hủy show. Trước đó, Ricky Star, Lăng LD, Gonzo, Tage thông báo vắng mặt. Nhiều khán giả rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười" khi đã mua vé và đến tận sân khấu mới biết thần tượng của mình không góp mặt.

Kimmese là một trong những tên tuổi lớn góp mặt.

Tranh cãi ầm ĩ

Sau sự cố hơn 10 rapper hủy show, When I Say Hip vẫn diễn ra. Hai ngày sau, ban tổ chức (BTC) lên tiếng xin lỗi, đồng thời thông báo đền bù thiệt hại cho khán giả bằng 2 cách: Miễn phí vé cho 3 sự kiện được Việt Hiphop (đơn vị làm show) đứng ra tổ chức trong năm nay và giảm 50% vé ở show tiếp theo của When I Say Hip.

Một loạt khán giả đổ vào fanpage chỉ trích BTC, cho rằng chính sách đền bù chưa thỏa đáng. Số đông yêu cầu BTC hoàn ít nhất 50% tiền vé với lý do Robber, Wxrdie và loạt rapper khác không biểu diễn, thay vì miễn phí hoặc giảm giá vé cho sự kiện tiếp theo.

Mấu chốt trong cuộc tranh cãi này đến từ thông báo mâu thuẫn của BTC. Trước đó, BTC thông báo When I Say Hip có thể là show cuối cùng do đơn vị này đứng ra tổ chức. Còn hiện tại, BTC lại thông báo sẽ tổ chức When I Say Hip 2 để giảm vé cho khán giả.

Đạo diễn Hoàng Quang Lê nhận định cùng Tiền Phong về sự cố của show: "Sự cố kiểu này về một chương trình rất ít khi xảy ra. Thông thường, một show có thể đột ngột mất 1-2 nghệ sĩ vì lý do bất khả kháng. Còn When I Say Hip cùng lúc có nhiều nghệ sĩ, đều là những gương mặt quan trọng hủy show là điều hiếm".

"Với cách làm chuyên nghiệp, các ê-kíp đều có chính sách rõ ràng trong trường hợp hoàn vé, đền bù, từ trước khi show diễn ra. Với When I Say Hip, show vẫn diễn ra bình thường sau sự cố. Mọi thứ xảy ra đột ngột, các chính sách đền bù không quán triệt từ khi khán giả mua vé nên giờ rơi vào cảnh rất khó", anh Quang Lê chia sẻ tiếp.

Đạo diễn Quang Lê lấy ví dụ về sự cố của Những thành phố mơ màng. Hồi tháng 4/2024, show này phải hủy giữa chừng vì sự cố thời tiết. BTC thông báo đền bù cho fan bằng việc giảm 40% vé cho show tiếp theo, đồng thời thuyết phục khán giả bằng những khách mời chất lượng. Sau sự cố bị chỉ trích, chính sách đền bù của Những thành phố mơ màng phần nào xoa dịu khán giả.

"Nếu When I Say Hip hủy show, cục diện sẽ đơn giản, họ phải bắt buộc đền bù thiệt hại cho khán giả. Còn khi show này vẫn được tổ chức, trong tình thế các nghệ sĩ chủ chốt rút lui trước giờ diễn, mọi chuyện trở nên phức tạp. Cách xử lý có lẽ chỉ là When I Say Hip ra chính sách đền bù thỏa đáng, thuyết phục được khán giả, nhưng tình thế hiện tại không xảy ra như vậy", anh Quang Lê tiếp tục phân tích.

Robber và Wxrdie vắng mặt khiến khán giả hụt hẫng.

Khán giả thiệt hại

Sự xuất hiện của Thái VG, Double2T, Kimmese, ICD, thậm chí là Lil Wuyn bất ngờ "quay xe", trở lại sân khấu và tuyên bố diễn không cát-xê, cũng không đủ để xoa dịu khán giả. Nhiều người lên tiếng bỏ ra hơn một triệu đồng cho vé ngồi chỉ để thưởng thức âm nhạc của Robber hoặc Wxrdie.

Sự cố hủy show của các rapper trở nên rắc rối khi BTC không chủ động công bố từ sớm như trường hợp của tổ đội OTD, Tage và tổ đội Rapital. Những bài đăng thông báo hủy show của Robber, Minh Lai, Wxrdie không đến được một số khán giả đã mua vé. Dẫn đến sự cố nhiều khán giả khi đến show mới biết không được gặp Lil Wuyn, Wxrdie, Minh Lai và Robber - người thông báo sát giờ diễn nhất.

Một số khán giả còn đẩy căng thẳng, tuyên bố sẽ tìm cách kiện BTC để đòi lại quyền lợi. Về việc này, đạo diễn Quang Lê nêu góc nhìn: "Có rất nhiều giả thuyết đặt ra cho sự cố của show. Nhưng show đã tổ chức xong. Để dẫn đến kiện tụng, rất phức tạp vì khán giả sẽ kiện vì điều gì và trên cơ sở nào?".

Sau cùng, đạo diễn Quang Lê nhấn mạnh đây là show diễn cá biệt của thị trường show Việt Nam, dẫn đến hậu quả cho cả 3 phía. Phía BTC chắc chắn mất uy tín với khán giả. Những khán giả bỏ tiền mua vé thiệt hại vì không được gặp nhóm nghệ sĩ quan trọng của show. Chính những nghệ sĩ hủy show cũng thiệt hại, vì không ai muốn rơi vào cảnh đã thông báo đi diễn nhưng lại bỏ dở chương trình.

Trên tấm poster quảng bá, When I Say Hip là đêm diễn đặc biệt hoành tráng của giới rap/hip hop. Song, thực tế tại show thu hút không quá nhiều khán giả. Khu vực đứng tập trung nhiều khán giả, sôi động nhất. Còn các dãy ghế ngồi của show gần như bỏ trống.

Show quy tụ nhiều gương mặt hot của giới rap/hip hop là vậy, nhưng đa số không phải là những tên tuổi thật sự hot trên thị trường để bảo chứng bán vé. When I Say Hip rơi vào tình trạng "chết yểu", kém sức hút với khán giả tương tự vết xe đổ của rất nhiều show/concert khác thuần rap/hip hop.