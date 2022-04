Bức Tường “bùng nổ” với Rock Show khiến 5.000 khán giả phát cuồng

Chủ Nhật, ngày 03/04/2022 13:23 PM (GMT+7)

Hàng nghìn khán giả không khỏi xúc động khi giọng hát của cố nghệ sĩ Trần Lập vang vọng khắp nơi, như một cách để người ở lại tri ân người ra đi trong đêm nhạc vừa qua.

Tối 2/4, tại khuôn viên Dinh Thống Nhất, Live Concert Đường Đến Ngày Vinh Quang của nhóm Bức Tường kết hợp với The Show Vietnam đã diễn ra đầy cảm xúc, để lại dư âm không thể quên với hơn 5.000 khán giả có mặt tại sự kiện. Live Concert đánh dấu kỉ niệm 27 năm thành lập ban nhạc Bức Tường cũng như 9 năm kể từ lần cuối Bức Tường mang show diễn đến TP.HCM.

Ngay từ rất sớm, hàng nghìn khán giả đã đổ về Dinh Thống Nhất với trái tim nhiệt huyết dành cho rock. Trước khi chương trình bắt đầu, Giấy Gấp Band đã được ưu ái để trình diễn mở màn, mang đến một bầu không khí đầy tươi trẻ. Họ cũng chính là học trò của 2 HLV Trần Tuấn Hùng và Phạm Anh Khoa tại chương trình Rock Việt.

Bức Tường mở đầu Live Concert với ca khúc Đất Việt, hàng nghìn khán giả không khỏi rung động khi giọng hát của cố nghệ sĩ Trần Lập vang vọng khắp nơi, như một cách để người ở lại tri ân người ra đi. Đồng thời, màn trình diễn mở đầu cũng khẳng định Trần Lập vẫn luôn bên cạnh anh em Bức Tường, mãi trong trái tim của rock fan. Đặc biệt, Bức Tường luôn để một chiếc micro trống trên sân khấu như “chừa” một chỗ cho cố nghệ sĩ.

Live Concert tiếp tục với sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa. Ở Phạm Anh Khoa, khán giả cảm nhận nguồn năng lượng khổng lồ luôn bùng cháy trong từng màn trình diễn: Ra Khơi, Lối Rẽ, Người Đàn Bà Hóa Đá,... Tiếp đến là sự xuất hiện của Việt Lâm trong các ca khúc Vô Hình, Men Say, Hoa Ban Trắng, Con Số Không, Tâm Hồn Của Đá,... Rapper Krazinoyze cũng mang đến màn kết hợp giữa Rap và Rock với các màn trình diễn Bình Yên, Những Chuyến Đi Dài.

Bên cạnh Giấy Gấp Band thì Bức Tường cũng đã mời Thỏ Trauma và Minh Thạch cùng góp giọng trong nhiều màn trình diễn ấn tượng. Thỏ Trauma và Minh Thạch là học trò của HLV Tuấn Hùng và Phạm Anh Khoa trong team Đại Bàng Trắng từ chương trình Rock Việt, là những nghệ sĩ Rock tài năng, như một làn gió mới mẻ của khán giả trong dòng nhạc đầy “gai góc” này. Đáng chú ý, Thỏ Trauma vừa mới đăng quang ngôi vị Quán quân Rock Việt, thế nên đây cũng chính là sân khấu ra mắt của cô trước công chúng, là dịp để đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả.

Chương trình kết thúc với ca khúc chủ đề của Live Concert - Đường Đến Ngày Vinh Quang. Màn trình diễn này được Bức Tường và toàn bộ dàn nghệ sĩ khách mời cùng hòa giọng với hơn 5.000 khán giả.

Sau Live Concert Đường Đến Ngày Vinh Quang, The Show Vietnam sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những đêm nhạc chất lượng về âm thanh - ánh sáng, cuốn hút về nội dung trong mùa hè 2022. Đầu tiên là Summer Concert Ngã - Into The Unknown của Vũ Cát Tường vào tối 23/4; tiếp theo là Live Concert của Đàm Vĩnh Hưng với 3 khách mời: diva Mỹ Linh - Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân.

