Bảo Anh quấn quýt không rời Quốc Trường, thông báo "đám cưới" sau tin đồn hẹn hò

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 08:29 AM (GMT+7)

Sau loạt tin đồn tình cảm, cặp đôi bất ngờ tay trong tay xuất hiện cùng nhau, tiết lộ mối quan hệ hiện tại.

Giữ bí mật về dàn diễn viên đến phút cuối, ngày 20/5, ê-kíp bộ phim điện ảnh "Thoát ế" đã chính thức giới thiệu đến khán giả những diễn viên chính cùng loạt tình tiết hấp dẫn về sản phẩm này. Ngoài yếu tố phát triển từ seri sitcom đình đám một thời- "Chiến dịch chống ế" khiến người xem tò mò thì sự xuất hiện của ca sĩ Bảo Anh và diễn viên Quốc Trường trong vai vợ chồng là điều làm cho fan thích thú nhất.

Dàn diễn viên chính cùng ê-kíp xuất hiện cách đặc biệt tại buổi ra mắt.

"Chiến dịch chống ế" từng là sitcom thu hút đông đảo khán giả quan tâm, nhiều diễn viên trẻ cũng được người xem nhớ mặt nhờ sitcom này. Vì vậy, khi thông tin "Chiến dịch chống ế" sẽ được phát triển thành "Thoát ế"- một câu chuyện trưởng thành hơn, gay cấn và hấp dẫn hơn với phần "lột xác" từ kịch bản đến dàn diễn viên, những fan bộ phim này đã không khỏi phấn khích.

Trong "Thoát ế" vẫn sẽ là sự xuất hiện của 4 nhân vật thuộc "hội ế": Camy, Quỳnh Lam, Linh Đan và Ken. Tuy nhiên, bối cảnh sẽ là cuộc hội ngộ của "hội ế" vào ngày kỉ niệm 3 năm cưới của Camy. Trước đó, họ đã có quãng thời gian dài không gặp nhau vì mỗi người đều bận rộn với cuộc sống và sự nghiệp riêng. Ngoài ra, những mối quan hệ riêng của mỗi thành viên và những sóng gió trong cuộc sống mỗi người cũng sẽ được khai thác nhiều hơn.

Hội ế" đã không còn đủ thành viên khi Camy giờ đã có chồng.

Minh Hằng nổi bật tại sự kiện với cây hàng hiệu khoe dáng sexy, vai diễn của cô cũng hứa hẹn gây bất ngờ cho khán giả.

Nếu ở "Chiến dịch chống ế", khán giả đã rất quen thuộc với Diệu Nhi, Sĩ Thanh, Yaya Trương Nhi và Minh Anh trong "hội ế" thì ở phiên bản hoàn toàn mới này, dàn diễn viên chỉ còn duy nhất Diệu Nhi là nhân vật sẽ tiếp tục tham gia "Thoát ế". Những nhân vật khác như: Camy sẽ do Bảo Anh đảm nhận, anh chàng chủ phòng gym- Ken sẽ do Thuận Nguyễn thủ vai, Minh Hằng ngoài vai trò nhà đầu tư và đồng sản xuất cũng sẽ đảm nhận vai Quỳnh Lam. Đặc biệt một nhân vật mới sẽ xuất hiện chính là Đăng Minh- chồng Camy, một anh chàng tài hoa và thành đạt do Quốc Trường đảm nhận.

"Vợ chồng" Bảo Anh, Quốc Trường tình tứ xuất hiện trong ngày ra mắt.

Sự kết hợp lần đầu tiên trên màn ảnh rộng của Quốc Trường và Bảo Anh sau loạt tin đồn hẹn hò, hơn hết cả hai lại vào vai vợ chồng khiến fan lại có thêm động lực "đẩy thuyền". Vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết nhiều năm qua, thời gian gần đây, cặp đôi lại không ít lần vướng nghi vấn hẹn hò vì thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Dù đã từng lên tiếng giải thích, tuy nhiên khi cùng nhau kết hợp trên màn ảnh với những cảnh thân mật, cả hai cũng không tránh khỏi tin đồn "phim giả tình thật".

Tại buổi ra mắt "Thoát ế", cả Quốc Trường và Bảo Anh đều thẳng thắn nói về chuyện tình cảm của mình. Nam diễn viên khẳng định không dùng bất kì chiêu trò gì để quảng bá hình ảnh cho phim. "Tôi và Bảo Anh biết nhau từ thời điểm đóng chung "Nhà có năm nàng tiên", tôi rất quý Bảo Anh từ thời điểm đó, hai anh em vẫn liên lạc đều với nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, hơn cả 1 tình bạn. Khi có Bảo Anh đóng chung thì tôi rất vui vì hai anh em có thể hợp tác. Ngày xưa cũng từng thích Bảo Anh, bây giờ lại đóng vai vợ chồng tình cảm yêu thương... nên có thể ôn lại chút cảm xúc ngày xưa. Hiện tại, tôi và Bảo Anh chỉ là một người bạn đúng nghĩa và rất yêu quý nhau".

Cả hai cảm thấy thoải mái khi đóng cặp vì đã là bạn thân nhiều năm.

"Tôi và Trường đã là bạn của nhau ở ngoài, bình thường chúng tôi vẫn giỡn với nhau và mọi thứ rất tự nhiên. Đó cũng là điều khá dễ dàng khi tôi và Trường đóng vai vợ chồng. Trong lúc đóng phim thì chúng tôi vẫn sẽ diễn tới cùng, còn bên ngoài thì chúng tôi vẫn cư xử với nhau như những gì đã và đang cư xử", Bảo Anh khẳng định.

Về phần đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư- người đứng sau loạt MV đình đám của nhiều ca sĩ nhưng lần này Đinh Hà Uyên Thư lại quyết định thử sức với vai trò đạo diễn phim. Vốn được đào tạo trường lớp về ngành đạo diễn nhưng với niềm đam mê lớn với âm nhạc, Đinh Hà Uyên Thư đã tự tìm tòi và tìm hướng đi riêng. Tuy nhiên, nói về lí do rẽ hướng trở lại điện ảnh, chọn "Thoát ế" làm sản phẩm đầu tay, nữ đạo diễn cho biết chính vì tình cảm đặc biệt dành cho "Chiến dịch chống ế" của nhiều năm trước đã thôi thúc cô thực hiện dự án này. Sau những thông tin đầu tiên bật mí đến khán giả, bộ phim dự kiến sẽ công chiếu vào tháng 12/2020.

