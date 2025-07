'Bạch Tuyết' Rachel Zegler công khai bạn trai mới

Rachel Zegler và người tình mới. Ảnh: Gosby

Người đẹp 24 tuổi được trông thấy tình tứ bên một chàng trai khi đứng xem Sabrina Carpenter biểu diễn tại lễ hội âm nhạc BST Hyde Park ở London. Họ nắm tay, trao nụ hôn và tựa vào vai nhau. Những hình ảnh nhanh chóng lan truyền, gây chú ý với người hâm mộ vì đây là lần đầu tiên Rachel xuất hiện cùng anh chàng này.

Rachel Zegler và bạn trai quấn quýt ở lễ hội âm nhạc. Ảnh: Gosby

Theo People, bạn trai mới của Rachel Zegler là vũ công Nathan Louis-Fernand, 27 tuổi. Anh nhảy phụ họa trong vở kịch Evita trên sân khấu West End - nơi Rachel Zegler là diễn viên chính. Nathan cũng biểu diễn trong các vở kịch Hamilton, Romeo & Juliet, The Lion King và Magic Mike Live của Anh.

Trước đó, Rachel Zegler hẹn hò tài tử Josh Andrés Rivera khi đóng cùng trong phim tình cảm West Side Story năm 2021. Họ tiếp tục hợp tác trong phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes năm 2023. Theo Us Weekly, Zegler "lặng lẽ chia tay" Rivera vào cuối năm ngoái. Lần cuối cặp sao xuất hiện trước công chúng là vào tháng 10/2024 tại sự kiện ở New York.

Rachel Zegler sinh năm 2001, là diễn viên, ca sĩ người Mỹ, gốc Colombia - Ba Lan. Cô ghi dấu ấn từ vai Maria trong bộ phim ca nhạc West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg - vai diễn mang về cho cô giải Quả cầu vàng. Sau đó, người đẹp tiếp tục góp mặt trong các dự án lớn như Shazam! Fury of the Gods và The Hunger Games. Đầu năm nay, Rachel Zegler trở lại màn ảnh rộng với vai diễn Bạch Tuyết trong phiên bản live-action Snow White của Disney. Ngoài phim ảnh, người đẹp 2K thể hiện tài năng diễn xuất trên sân khấu Broadway và West End với các vở kịch Romeo + Juliet, Evita.