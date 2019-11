Bà Tân Vlog lại bị tố thiếu thành thật, dùng "tiểu xảo" đối phó 3,3 triệu người theo dõi

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 15:30 PM (GMT+7)

Bà Tân Vlog và con trai vẫn đang khiến fan tò mò sau những phát ngôn mới đây.

Bà Tân Vlog là một hiện tượng mới nổi trong việc làm YouTuber. Các clip của bà thu hút một lượng lớn người xem, nhanh chóng nhận được nút Vàng của You Tube nhờ những món ăn "siêu to khổng lồ". Cách nói chuyện dân dã cởi mở của bà Tân khi xưng hô "bà - cháu" với người xem clip giúp mỗi sản phẩm của bà Tân đưa lên mạng đều nhận được hàng triệu lượt xem. Người đứng sau những clip giúp bà Tân Vlog thực hiện được những món ăn chính là người con trai của bà.

Bà Tân Vlog gây tranh cãi vì clip làm bánh bông lan trứng muối "siêu to khổng lồ"

Tuy nhiên, thời gian gần đây, kênh của bà Tân Vlog liên tục nhận được những phản ứng trái chiều. Kênh You Tube của bà được bật kiếm tiền từ ngày 7/6. Cũng từ đó, các clip của bà bị phản hồi lồng ghép quảng cáo trá hình. Nhiều ý kiến cho rằng bà không trung thực trong clip thực hiện làm bánh bông lan trứng muối siêu to. Không ít khán giả nhận thấy quá trình thực hiện cùng thành phần nguyên liệu sai hoàn toàn so với công thức. Ngoài ra trong clip dài 17 phút không hề có sự xuất hiện của chiếc lò nướng hay bất kỳ hình ảnh nào của công đoạn nướng bánh.

Khi đó, con trai bà Tân lên tiếng giải thích việc không có cảnh nướng bánh vì clip quá dài nên đã không cho công đoạn này vào. Tuy nhiên lời giải thích này chưa thuyết phục được khán giả.

Bà Tân Vlog và con trai Nguyễn Văn Hưng mới đây đưa ra phát biểu sau một loạt những chỉ trích của người xem.

Con trai bà Tân là người đứng sau giúp mẹ thực hiện các clip

Theo đó, con trai bà Tân tuyên bố: "Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng thay đổi nội dung để kênh không bị nhàm chán. Sắp tới, tôi sẽ không tập trung làm quá nhiều clip “siêu to khổng lồ” nữa mà chuyển qua làm các nội dung nấu ăn bình thường thôi".

Tuyên bố này của bà Tân khiến nhiều người mong đợi. Việc có được hơn 3,3 triệu người đăng ký theo dõi kênh cho thấy độ hot của kênh. Đây là con số không phải ai làm YouTuber cũng nhanh chóng có được. Thành tích này khiến càng nhiều fan mong chờ kênh của bà Tân có nhiều nội dung hấp dẫn, đổi mới, thay vì chỉ thấy toàn món "siêu to".

Tuy nhiên trái với sự mong đợi của khán giả về việc đổi mới nội dung clip như bà Tân hứa, kênh bà Tân Vlog vẫn đa số là những món "khổng lồ", "siêu to", "siêu cay".

Bà Tân Vlog vẫn chủ yếu làm clip các món siêu to

Những clip gần đây như mâm cua đồng rang muối, bánh sandwich, cốc chanh leo, hàu nướng mỡ, xúc xích rán... đều giống như trước, thuộc loại "siêu to khổng lồ". Cách thức bà Tân làm những món ăn này không có gì mới mẻ, chủ yếu theo hình thức lặp lại như các clip từ trước tới nay bà và con trai hay làm.

Mặc dù có những clip nấu món ăn thường như nấm kim châm chiên giòn, gà bọc đất siêu cay nhưng cư dân mạng nhận thấy số lượng này rất nhỏ, không đáng kể, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Vẫn chưa có nhiều đổi mới như lời hứa của bà Tân Vlog

Nói về việc đổi mới, con trai bà Tân Vlog cũng đã lường trước được sự việc: "Tôi sẽ thay đổi dần dần và đan xen nội dung mới chứ không thay đổi một cách đột ngột. Hơn nữa, tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ ra nội dung mới và sáng tạo".

Có thể nói, khán giả vẫn đang mong chờ bà Tân Vlog thực hiện đúng như lời hứa thỏa mãn sự mong đợi, tò mò của fan.